خطط البنتاجون تواجه شبح الانهيار بسبب جدار المكسيك

هدد تحمل البنتاجون لـ3.6 مليار دولار في ميزانية تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أزمات سياسية مختلفة، خاصة وأنه قد يقتطع من ميزانيات بعض المشروعات العسكرية الأخرى.
أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن تحويلها 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري للمساعدة في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الغضب في الحزبين، والذين شعروا بتأثر شديد بهذا القرار، وبالأخص في سلطاتهم العامة كمشرعين.
ويرى المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ أن تلك النفقات قد تؤثر على العديد من المشروعات التي يشرف عليها الجيش الأمريكي في الداخل والخارج على حد سواء، الأمر الذي قد يكون سببًا في توقف بعض الخطط بشكل عام في المستقبل.
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن دخول البنتاجون في العديد من المشروعات، وعلى رأسها المساهمة في الجدار الحدودي، هو أمر من شأنه أن يؤثر على خططها المالية.
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ومحليًا، ترجع حالة الغضب العارمة إلى أنه يتم تحويل 1.8 مليار دولار تقريبًا
وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن دخول البنتاجون في العديد من المشروعات، وعلى رأسها المساهمة في الجدار الحدودي، هو أمر من شأنه أن يؤثر على خططها المالية.
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ومحليًا، ترجع حالة الغضب العارمة إلى أنه يتم تحويل 1.8 مليار دولار تقريبًا لصالح مشاريع في 23 ولاية وثلاثة أقاليم أمريكية، وهو ما يعني أن هناك تأثرا واضحا في تلك المدفوعات حال توجيه الجيش لتلك المبالغ إلى بناء الجدار الحدودي.
وبالإضافة إلى ذلك، ستؤجل وزارة الدفاع الأمريكية العمل في مشاريع البناء العسكرية في الخارج، وذلك لتوفير أكثر من 3.6 مليار دولار من أجل تمويل 11 مشروعًا لها صلة بالجدار الحدودي مع المكسيك، وذلك حسب قائمة حصلت عليها الشبكة الأمريكية مؤخرًا.
وفي المجمل، تم تعليق 127 مشروعًا محليًا وخارجيًا للمساعدة في تمويل الجدار الذي وعد ترامب في البداية بإجبار المكسيك على تحمل نفقاته، إلا أن محاولاته في هذا الصدد لم تُكلل بالنجاح على مدى أكثر من عامين.
ومن بين المواقع المتأثرة المرافق المستخدمة لتخزين النفايات الخطرة، وإصلاح السفن البحرية وإجراء عمليات الإنترنت السيبرانية، والتي تم تحديدها على أنها بحاجة إلى تطوير أو بناء إضافي.
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وقالت الشبكة الأمريكية، إن بورتوريكو تعد من بين أكثر المناطق تضررًا في جميع الولايات والأقاليم الأمريكية، حيث كان من المفترض أن تحصل على تمويل يفوق 400 مليون دولار لتنفيذ مشاريع البناء العسكرية، إلا أنها تحولت إلى الجدار بموجب خطة البنتاجون.
وتكمن المشكلة في وعد ترامب للمسؤولين في بورتوريكو، بعد إعصار ماريا عام 2017، بمواصلة العمل لإصلاح آثار هذه الكارثة.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير لشبكة سي إن إن: "معظم المشاريع في بورتوريكو كانت نتيجة للإعصار ماريا.. لدينا جهود لإعادة البناء التي ما زلنا مستمرين في خططنا".
ومن بين الأزمات السياسية التي قد تواجه ترامب، أن الإدارة الأمريكية لم تستطع حتى الآن الانتهاء من آثار إعصار ماريا، إلا أن الأمر قد يزيد صعوبة بالخطط الجديدة للبنتاجون، والتي من شأنها أن تطيل عمر عملية إعادة الإعمار وإزالة آثار الإعصار.
وعلى المستوى الخارجي، سوف تتأثر مشروعات بقيمة 771 مليون دولار في مواقع مختلفة في أوروبا، حيث تهدف تلك المشروعات، بما في ذلك تطوير المطارات ومناطق ذات أهمية إستراتيجية في أوروبا الشرقية، إلى تحسين وسائل الدفاع لدى حلفاء الولايات المتحدة تجاه التهديدات الروسية.
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وقال مسؤول عسكري أمريكي بارز: "كل هذه المشروعات مهمة بالنسبة لنا لكن يتعين علينا أيضا الاستجابة لحالة الطوارئ التي واجهناها على الحدود الجنوبية الغربية."
وأشار عدد من المسؤولين البارزين في وزارة الدفاع الأمريكية، إلى أن هناك أزمات قد تتعمق، حال لم يتم تقديم البديل للميزانيات الموجهة لبناء الجدار.