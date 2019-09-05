خطط البنتاجون تواجه شبح الانهيار بسبب جدار المكسيك

هدد تحمل البنتاجون لـ3.6 مليار دولار في ميزانية تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، أزمات سياسية مختلفة، خاصة وأنه قد يقتطع من ميزانيات بعض المشروعات العسكرية الأخرى.

تحرير:محمود نبيل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٢٨ ص

جدار المكسيك

أثار إعلان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، عن تحويلها 3.6 مليار دولار من أموال البناء العسكري للمساعدة في تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهي الفكرة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة من الغضب في الحزبين، والذين شعروا بتأثر شديد بهذا القرار، وبالأخص في سلطاتهم العامة كمشرعين. ويرى المشرعون وأعضاء مجلس الشيوخ أن تلك النفقات قد تؤثر على العديد من المشروعات التي يشرف عليها الجيش الأمريكي في الداخل والخارج على حد سواء، الأمر الذي قد يكون سببًا في توقف بعض الخطط بشكل عام في المستقبل.

وأشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن دخول البنتاجون في العديد من المشروعات، وعلى رأسها المساهمة في الجدار الحدودي، هو أمر من شأنه أن يؤثر على خططها المالية. ترامب يصطدم بخسائر غير مسبوقة للاقتصاد الأمريكي بسبب حربه مع الصين ومحليًا، ترجع حالة الغضب العارمة إلى أنه يتم تحويل 1.8 مليار دولار تقريبًا