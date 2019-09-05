جريمة

بلاغ لإدراج أيمن نور ومحمد على بقوائم كيانات الإرهاب

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
صورة البلاغ
صورة البلاغ
تقدم أيمن محفوظ، المحامي، ببلاغ إلى النائب العام، ضد أيمن نور مالك قناة الشرق، والمقاول والممثل محمد علي، يتهمهما فيه بإهانة مقام رئيس الجمهورية والقوات المسلحة، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات، يعاقب عليه بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، تحقيقًا لغرض إرهابي ولمكاسب سياسية رخيصة وحقيرة بغرض ضرب الاستقرار والاقتصاد المصري، وطالب البلاغ بإدراج المُبلغ ضدهما على قوائم الكيانات الإرهابية، وترتيب الآثار القانونية الواجبة على هذا الإدراج بنص مكافحه الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.
وصف المحامي فى بلاغه محمد على بأنه ممثل مغمور، وأيمن نور بأنه "خائن"، وأكد أن الأول هرب بمعاونة الثاني إلى دولة معروفة بعداء حكومتها لمصر-وفق للبلاغ-، واتهم البلاغ الأول بأنه روج شائعات تمثل إهانة لمقام الدولة تحقيقًا لغرض إرهابي ومكاسب سياسية رخيصة وحقيرة بغرض ضرب الاستقرار والاقتصاد المصري. وطالب
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