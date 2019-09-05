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درة تواصل تصوير «بلا دليل».. قبل سفرها للجونة (صور)

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
درة وخالد سليم - كواليس بلا دليل
درة وخالد سليم - كواليس بلا دليل
تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
وكانت مؤلفة المسلسل إنجى علاء، قد نشرت فى الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، من كواليس التصوير، يظهر فيها كل من خالد سليم وجمال عبد الناصر، صورة أخرى تجمع درة بالممثل الشاب عمر الشناوي، الذي يلعب دور حبيبها فى المسلسل، وعلقت "إنجى" على الصور: «من كواليس تصوير مسلسل بلا دليل». «بلا
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