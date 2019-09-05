بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٣٦ ص

صورة أرشيفية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بتلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات مفادها قيام المدعو «محمد.خ» وشهرته «الهنجراني»، 32 عامًا، مُقيم بقرية كفر الحمام التابعة لدائرة مركز شرطة الزقازيق، بحيازة وجلب مواد مُخدرة للاتجار فيها. وعلى