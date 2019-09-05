مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تحرير:علاء النجار ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص

صورة أرشيفية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.

وتقدم كل من "محمد ح. م." بمحضر رقم 2743 لسنة 2019، إداري مركز قليوب، ضد المتهم بالنصب عليه في 120 ألف جنيه، و"طه ع. ط."، بلاغ حمل رقم 2914 لسنة 2019 إداري مركز قليوب، بالاستيلاء منه على 80 ألف جنيه، و"فوزية م. ك." بمحضر رقم 2675 لسنة 2019 إداري مركز قليوب، بالاستيلاء منها على 55 ألف جنيه وعدد آخر من