جريمة

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تحرير:علاء النجار ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٧ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
وتقدم كل من "محمد ح. م." بمحضر رقم 2743 لسنة 2019، إداري مركز قليوب، ضد المتهم بالنصب عليه في 120 ألف جنيه، و"طه ع. ط."، بلاغ حمل رقم 2914 لسنة 2019 إداري مركز قليوب، بالاستيلاء منه على 80 ألف جنيه، و"فوزية م. ك." بمحضر رقم 2675 لسنة 2019 إداري مركز قليوب، بالاستيلاء منها على 55 ألف جنيه وعدد آخر من
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ثعبان

الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي.. السجون تفرج عن 587 سجينا

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإعمال الإفراج بالعفو عن عدد من السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت اللجان المشكلة من مصلحة السجون إلى وضع قائمة تتضمن 587 سجينًا تنطبق عليهم اشتراطات العفو، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وباشرت مصلحة السجون إجراءات إخلاء سبيلهم جميعًا بموجب العفو الرئاسي، ليتجنبوا بذلك قضاء عقوباتهم كاملة داخل السجون، ما يمنحهم فرصة إيجابية لإعادة الاندماج وسط المجتمع، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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طعن-بالسكين

الخال «الخطير» يؤدب ابن أخته بالقتل: بيضرب أمه

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم الإثنين، القبض على مسجل خطر قتل نجل شقيقته في الخصوص، إثر مشاجرة بينهما أثناء معاتبته له، لكثرة التعدى على والدته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات، إذ تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص يفيد بورود إشارة من مستشفى اليوم الواحد بالمرج، بوصول المدعو "محمد ع. ط."، 23 عامًا، عامل ومقيم شارع الصرف الصحي دائرة القسم، مصابًا بجرح قطعي من الفخذ من الجهة اليمنى، وتوفى عقب وصوله للمستشفى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
طعن-بالسكين

جريمة الزرايب..سائق يمزق جسد زوجته ويسلم نفسه للشرطة

قتل سائق زوجته بسلاح أبيض "سكين" في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وقام بتسليم نفسه إلى قسم الشرطة، حيث تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد حضور شخص يدعى "عوض س م - 45 عاما - سائق" إلى قسم شرطة الخصوص،- مقيم بحي الزرايب بمنطقة الخصوص، وقرر قيامه بقتل زوجته "مروة ا ا - 36 عاما - ربة منزل" حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وذلك بطعنة نافذة بالصدر من الجهة اليسرى حيث لفظت أنفاسها الأخيرة، وذلك على إثر خلافات بينهما.
قوات-الشرطة (3)

سلاح آلي وهيروين.. سقوط «أبو جبل» بـ«الجعافرة»

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية اليوم الإثنين، فى ضبط عنصر إجرامى بمنطقة مثلث الرعب بشبين القناطر وبحوزته سلاح آلى ومخدر الهيروين الخام. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بضبط العنصر الإجرامى المدعو كريم.ح.ا، وشهرته "أبو جبل"، 31 عاما ومقيم بالجعافرة – دائرة المركز، السابق اتهامه في قضيتى سلاح – مخدرات، وبحوزته سلاح نارى، بندقية آلية، بخزينتها 12 طلقة من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن نحو 100 جرام وهاتف محمول.
بندقية-خرطوش

مصرع نجار بطلقات خرطوش في حفل زفاف بالخانكة

فجأة انقلب مشهد الفرح إلى صراخ وحالة من الارتباك بعد أن سقط أحد المشاركين فى حفل عرس بإحدى قرى الخانكة غارقا فى دمائه ولفظ أنفاسه الأخيرة وفشلت محاولة إسعافه بعد أن أصيب بطلق نارى خرج من فرد خرطوش كان بحوزة أحد الأشخاص حاول مجاملة صديقه العريس.تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية إخطارًا يفيد بورود إشارة لمركز شرطة الخانكة من المستشفى العام بوصول المدعو "سامح س. س" 30 سنة، نجار مسلح، ومقيم عزبة سرسق بدائرة المركز، مصابا بطلق نارى ووفاته فى الحال.
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