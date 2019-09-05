الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

داعش - صورة أرشيفية

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.

وأوضح المرصد أن العراق جاء في المركز الأول، إذ شهدت محافظات العراق تنفيذ 6 هجمات خلال الأسبوع، ثم حلت أفغانستان في المركز الثاني بواقع 3 هجمات، ثم نيجيريا بواقع 3 هجمات، فيما شهد (الصومال، النيجر، باكستان، كشمير، مالي، بوركينافاسو) هجوما واحدا نفذته جماعات مختلفة.وتابع أن العمليات الإرهابية خلال الأسبوع