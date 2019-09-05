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نتنياهو يدعو لممارسة الضغط على إيران: ضد الحوار الآن

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
نتنياهو
نتنياهو
أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، استياءه من إعلان إيران تقليص جديد في التزاماتها النووية، داعيًا إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على طهران، إذ قال نتنياهو قبل توجهه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية"، مضيفا "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".
وتجري إيران وثلاث دول أوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" محادثات بهدف إنقاذ اتفاق نووي أبرم عام 2015، انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو العام الماضي. ورغم معارضته الاتفاق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، الدول الأوروبية لتطبيق شروطها، فيما سعى مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على
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إعصار دوريان

70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة للمساعدة

أعلن مارك لوكوك، مساعد أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن حوالى 70 ألف شخص في جزر الباهاما بحاجة لمساعدة فورية بسبب الإعصار المدمر «دوريان» الذي اجتاح الأرخبيل، مشيرا إلى أن الاحتياجات تشمل الغذاء والمياه والخيم والأدوية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أوضح لوكووك، خلال اتصال هاتفي مع بضعة صحفيين من ناساو، التي وصل إليها في زيارة لبضع ساعات، أن المنظّمة الأممية حولت مبلغ مليون دولار من صندوقها المخصص للحالات الطارئة لتقديم مساعدات أولية للمنكوبين.
-سيرجي-لافروف

لافروف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن

أفاد موقع «روسيا اليوم» بأن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، قال إن موسكو مستعدة لاستئناف الحوار مع واشنطن بصيغة مناسبة للولايات المتحدة في هذه المرحلة، لكن هناك إشارات سلبية فقط تصدر من الجانب الأمريكي. وبحسب الموقع الروسي، جاءت تصريحات بومبيو خلال مقابلة مع صحيفة «إزفستيا». وقال بومبيو: «العلاقات بين (روسيا والولايات المتحدة) مقوضة إلى حد كبير، هذه العملية مستمرة، لسوء الحظ، على الرغم من النوايا التي أكدها رئيس الولايات المتحدة (دونالد ترامب) وموظفوه الرئيسيون لتطبيع العلاقات مع روسيا، إلا أنه لم يحدث شيء إيجابي عمليا».
مايك بومبيو

بومبيو يرفض التوقيع على الاتفاق مع «طالبان»

رفض وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بنتيجة المفاوضات مع حركة «طالبان» في الدوحة. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، نقلت مجلة «تايم» الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن الاتفاق المبدئي الذي تم التوصل إليه بنتيجة 9 جولات من المفاوضات، لا يشمل عددا من النقاط الحيوية. وأوضحت المصادر أن الاتفاق لا يضمن وجود قوة أمريكية لمحاربة «القاعدة» على أراضي أفغانستان، ولا استمرار الحكومة الحليفة لأمريكا في كابل ولا إنهاء القتال في أفغانستان. ونقلت المجلة الأمريكية عن مسؤول أفغاني لم تذكر اسمه، قوله: «لا أحد يتحدث بشكل محدد».
روحان

إيران تحدد موعد انطلاق الخطوة الثالثة من البرنامج النووي

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمة نقلها التلفزيون اليوم الأربعاء، أن الخطوة الثالثة لإيران في برنامجها النووي ستنطلق بعد غدٍ الجمعة، وتشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي، بحسب وكالة "رويترز". وأضاف الرئيس الإيراني، في تصريحات مساء اليوم، ”سنتخذ جميع الخطوات الضرورية لحماية حقوق ومصالح الأمة الإيرانية، خطوتنا الثالثة (في مجال تقليص التزامات إيران الواردة في الاتفاق النووي المبرم عام 2015) تشمل تطوير أجهزة الطرد المركزي. سنتخذ هذه الخطوة يوم الجمعة“.
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بشار الاسد

سوريا تعلن تضامنها مع حزب الله ضد إسرئيل

أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم الإثنين، وقوفها وتضامنها الكامل مع الجيش اللبناني وحزب الله ضد عدوان الاحتلال الإسرائيلي، إذ أكدت في بيان، وقوفها الكامل مع المقاومة في العمل من أجل الحفاظ على سيادة لبنان على أراضيه، مضيفا أن سوريا تعرب عن الاعتزاز بالعملية النوعية التي نفذتها المقاومة الوطنية اللبنانية ضد دورية عسكرية للاحتلال الصهيوني، والتي تشكل ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سيادة لبنان ومقاومته الوطنية، وفقا لـ"روسيا اليوم".
صحف-امراتية

صحف الإمارات: وقف النار بإدلب وقطع شرايين حزب الله

أبرزت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم السبت، وقف إطلاق النار في إدلب، واستعرضت الصراع في الشرق الأوسط، مسلطة الضوء على فرض واشنطن عقوبات على كيانات مشاركة في تمويل حزب الله. كشفت صحيفة "الاتحاد" عن إعلان الجيش الروسي الجمعة، وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في منطقة إدلب بشمال غرب سوريا، على أن يدخل حيز التنفيذ صباح اليوم السبت. وجاء في بيان صادر عن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أنه تم التوصل إلى اتفاق "لوقف إطلاق النار أحادي الجانب من قبل القوات الحكومية السورية اعتباراً من الساعة 6,00 في 31 أغسطس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يرفع رايات الحرب.. نصيحة لماكرون وتهديد للبنان

في محاولة لتقريب لامتصاص حالة الغليان في الشرق الأوسط، بادر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، بالاتصال هاتفيا برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدما دعا منذ أيام الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، إلى اجتماع مشترك، لتهدئة التوتر الذي تزداد حدته بشكل سريع بين البلدين، منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني من جانب واحد في مايو الماضي، وتشهد إيضا العلاقات بين إيران وإسرائيل حالة من التوتر الشديد يصحبها تهديدات متبادلة بالحرب، كما تتهم تل أبيب، طهران بصنع صواريخ في لبنان لمهاجمتها.
قوات-الاحتلال صورة-ارشيفية

صحف عبرية: طوارئ في إسرائيل بسبب الجبهات الأربع

شنت إسرائيل حربًا ضد فصائل مختلفة على صلة بإيران في بلدان متفرقة، كان أبرزها سوريا ولبنان، خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي أنذر بمواجهات عسكرية مباشرة في الفترة المقبلة، خاصة بعد توعد تلك الفصائل، ومن بينها حزب الله اللبناني، بالرد على تلك الهجمات. الضربات التي وجهتها إسرائيل في أربع جبهات، هي سوريا، لبنان، العراق، وقطاع غزة، كان لها آثارها المباشرة على مستوى الداخل، وهو ما رصدته العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية على مدى الساعات القليلة الماضية، وتحديدًا منذ بدء الضربات.
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