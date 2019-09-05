نتنياهو يدعو لممارسة الضغط على إيران: ضد الحوار الآن

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

نتنياهو

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، استياءه من إعلان إيران تقليص جديد في التزاماتها النووية، داعيًا إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على طهران، إذ قال نتنياهو قبل توجهه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية"، مضيفا "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".

وتجري إيران وثلاث دول أوروبية "بريطانيا وفرنسا وألمانيا" محادثات بهدف إنقاذ اتفاق نووي أبرم عام 2015، انسحب منه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو العام الماضي. ورغم معارضته الاتفاق، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق، الدول الأوروبية لتطبيق شروطها، فيما سعى مع الولايات المتحدة لزيادة الضغط على