صحف سعودية: عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني

الصحف كشفت عن مخطط إيراني لتفجير الخلاف الحدودي البحري بين العراق والكويت حيث مارست قوى برلمانية عراقية موالية لطهران ضغوطا خلال الفترة الماضية على الحكومة العراقية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٠:٥٥ ص

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ بالشأن اليمني، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والانتقالي"، أنه بينما تتواصل الجهود السعودية لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، لإنهاء اضطرابات الجنوب اليمني، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، عن عقد اجتماع غير رسمي، أمس، مع من سمّاهم عقلاء في الحكومة الشرعية.

وأضاف المتحدث أن المجلس ينتظر تحديد موعد رسمي لعقد لقاء مع وفد الحكومة. بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن الشرعية لم تعقد أي مشاورات مباشرة أو غير مباشرة مع المجلس الانتقالي، وأكد أهمية انسحاب قوات المجلس الانتقالي إلى ما قبل 7 أغسطس الماضي. كذلك، عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون

وأضاف المتحدث أن المجلس ينتظر تحديد موعد رسمي لعقد لقاء مع وفد الحكومة.

بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي، إن الشرعية لم تعقد أي مشاورات مباشرة أو غير مباشرة مع المجلس الانتقالي، وأكد أهمية انسحاب قوات المجلس الانتقالي إلى ما قبل 7 أغسطس الماضي.



كذلك، عبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن ثقته وتفاؤله بنجاح اجتماع جدة، وشدد على أن وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد لمواجهته هما الأولوية.



وأشارت صحيفة "عكاظ" إلى أن قوات التحالف العربي أعلنت سقوط صاروخ باليستي داخل الأراضي اليمنية في محافظة (صعدة/‏ مديرية الصفراء)، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة (صعدة/‏ مديرية سحار)، باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.



وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي استمرار الميليشيا الحوثية في انتهاك القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين والأعيان المدنية وتأثيرها المباشر على التجمعات السكانية وتهديد حياة المئات من المدنيين الأبرياء بالداخل اليمني.



وبالانتقال إلى سوريا وتحت عنوان "25 قتيلا وجريحًا في اشتباكات شرق إدلب"، ذكرت صحيفة "الجزيرة" أن الاشتباكات العنيفة بين الفصائل المعارضة وقوات النظام أدت إلى خسائر بشرية فادحة على محور إعجاز بريف إدلب الشرقي الليلة الماضية، واستمرت حتى صباح أمس.





وقُتل أكثر من 15 شخصًا من جراء المعارك، بينهم ستة من قوات النظام والميليشيات الموالية له، وجُرح عشرة آخرون من الجانبَين، بعضهم في حالات خطرة، وفقًا لما نقله المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأشارت "الشرق الأوسط" إلى اتصالات عسكرية أمريكية – روسية، للتأكيد على مذكرة "منع الاحتكاك" بين جيشي البلدين في سوريا، بعد خلاف بينهما على خلفية استهداف واشنطن لقادة مرتبطين بتنظيم "القاعدة" في ريف إدلب.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس، أن رئيس هيئة الأركان العامة فاليري غيراسيموف، أجرى مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، محادثات هاتفية، تركزت حول "الوضع في سوريا، وآليات التنسيق لمنع وقوع حوادث في إطار عمليات الطرفين لمكافحة الإرهاب".



ويعد الاتصال، وفقا لمصادر وزارة الدفاع، مؤشرا على رغبة البلدين في تجاوز الوضع الذي أعقب الضربة الأمريكية على إدلب، واستئناف نشاط قناة التنسيق العسكرية، لمنع احتكاكات لا يرغب فيها الطرفان.



وحول الأزمة الإيرانية ذكرت صحيفة "الحياة" أن إيران كثفت ضغوطها على أوروبا، ملوّحة بإعلان وشيك عن خفض ثالث في التزامها الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، إن لم تستطع تصدير نفط.

ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقناع الولايات المتحدة بمنح إيران خطا ائتمانيا قيمته 15 بليون دولار، بما يعادل مستحقاتها النفطية لأربعة أشهر.

وأشار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى أن هذا الخط سيُمنح "في مقابل عودة إيران إلى التزام الاتفاق النووي وضمان أمن الخليج وفتح مفاوضات معمّقة حول الأمن الإقليمي ومرحلة ما بعد العام 2025"، لدى انتهاء العمل ببنود واردة في الاتفاق.





وتحت عنوان "عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني" كشفت "الشرق الأوسط" عن فرض الولايات المتحدة أمس عقوبات جديدة ضد إيران، وذلك في خطوة سبقت إعلان طهران عن تصعيد أنشطتها النووية.

واستهدفت العقوبات التي أعلنتها الخزانة الأمريكية، شبكة نقل النفط الإيراني، وهي شبكة شحن يسيطر عليها "الحرس الثوري"، وذراعه الخارجية "فيلق القدس".

وعللت الخزانة الأمريكية العقوبات بتهريب مئات الملايين من الدولارات من النفط الخام إلى حزب الله اللبناني والنظام السوري. وأدرجت الخزانة 37 فردا وكيانا، و10 أفراد، و11 سفينة ضمن القائمة السوداء.



بدوره، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، استعداده للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الحالي، ورحب بالجهود الفرنسية المتعلقة بالاتفاق النووي الإيراني، لكنه قال إن بلاده لا تتعامل من خلال دولة أخرى.

وتطرق المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، برايان هوك، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى الجهود الفرنسية، ونفى بشكل قاطع منح أي إعفاءات أو استثناءات للعقوبات المفروضة على إيران، ومنها الخط الائتماني الذي اقترحته باريس لطهران.

وتحت عنوان "مخطط إيراني لتفجير الخلاف الحدودي بين العراق والكويت"، كشفت "عكاظ" عن تحذير مصادر عراقية موثوقة، من مخطط إيراني لتفجير الخلاف الحدودي البحري بين العراق والكويت. وكشفت المصادر أن قوى برلمانية عراقية موالية لطهران مارست ضغوطا كبيرة خلال الفترة الماضية على الحكومة العراقية، وسعت لإثارة الخلاف الحدودي رغبة منها في سيطرة العراق على منطقة خور عبد الله بكاملها، مما يغلق الممر المائي أمام الكويت.



وتراشقت الكويت والعراق الاتهامات بشأن الخلاف الحدودي البحري بعد شكوى تقدم بها العراق إلى مجلس الأمن، بينما ارتفعت وتيرة الاتهامات التي أطلقها نواب البلدين بحق بعضهما، ودافعت الكويت عن موقفها وردت على الشكوى العراقية، مؤكدة أن بناء منصة بحرية فوق منطقة "فيشت العيج" حق سيادي للكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي، وأكدت الحرص على العلاقات المتميزة مع العراق، ومواصلة التنسيق لحسم الملفات العالقة.