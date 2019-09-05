رياضة

وفاة نجل نجم البرازيل السابق كافو أثناء لعبه الكرة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص
النجم البرازيلى السابق كافو
النجم البرازيلى السابق كافو
كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن وفاة دانيلو فليسيانو دي مورايس ابن لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق كافو، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة، وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، أن نجل كافو البالغ 30 عامًا تعرض لسكتة قلبية بينما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة بارويري في ساو باولو، وأفادت مصادر من الأسرة للصحيفة بأن نجل كافو لعب مباراة مدتها 10 دقائق أمس الأربعاء، مع بعض الأصدقاء والأقارب وعندما كان ينتظر لخوض مباراة أخرى، بدأ يشعر بسوء، ونقل دانيلو على الفور للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وبحسب صحيفة «فوليا دي ساو باولو»، فإن دانيلو نجل المدافع السابق للمنتخب البرازيلي كافو، الذي قاد منتخب «السامبا» لمعانقة كأس العالم في عام 1994، سبق وتعرض لأزمة قلبية قبل 4 أعوام بينما كان يلعب مباراة كرة قدم مع أقاربه أيضًا، ولكن حينها وضع تحت الملاحظة لبعضة أيام وتعافى. يعد
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