وفاة نجل نجم البرازيل السابق كافو أثناء لعبه الكرة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٠٨ ص

النجم البرازيلى السابق كافو

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن وفاة دانيلو فليسيانو دي مورايس ابن لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق كافو، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة، وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، أن نجل كافو البالغ 30 عامًا تعرض لسكتة قلبية بينما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة بارويري في ساو باولو، وأفادت مصادر من الأسرة للصحيفة بأن نجل كافو لعب مباراة مدتها 10 دقائق أمس الأربعاء، مع بعض الأصدقاء والأقارب وعندما كان ينتظر لخوض مباراة أخرى، بدأ يشعر بسوء، ونقل دانيلو على الفور للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبحسب صحيفة «فوليا دي ساو باولو»، فإن دانيلو نجل المدافع السابق للمنتخب البرازيلي كافو، الذي قاد منتخب «السامبا» لمعانقة كأس العالم في عام 1994، سبق وتعرض لأزمة قلبية قبل 4 أعوام بينما كان يلعب مباراة كرة قدم مع أقاربه أيضًا، ولكن حينها وضع تحت الملاحظة لبعضة أيام وتعافى. يعد

وبحسب صحيفة «فوليا دي ساو باولو»، فإن دانيلو نجل المدافع السابق للمنتخب البرازيلي كافو، الذي قاد منتخب «السامبا» لمعانقة كأس العالم في عام 1994، سبق وتعرض لأزمة قلبية قبل 4 أعوام بينما كان يلعب مباراة كرة قدم مع أقاربه أيضًا، ولكن حينها وضع تحت الملاحظة لبعضة أيام وتعافى.



يعد كافو أحد أعظم اللاعبين وأكثرهم مشاركة مع البرازيل حيث بلغت مشاركاته 142 مباراة استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف، وصنع كافو المجد القاري مع المنتخب من أوسع أبوابه حيث فاز معه ببطولتين لكأس العالم عام 1994 في أميركا و2002 في المونديال الآسيوي عندما كان النجم البرازيلي قائداً للمنتخب، ووصل كافو مع المنتخب لنهائي عام 1998.



كافو لاعب ميلان وروما، والذي خاض أكثر من 400 مباراة في إيطاليا، لديه ثلاثة أبناء من بينهم الراحل دانيللو.