مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك
تحرير:وكالات
٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص
فيسبوك
مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية.
ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك".
وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".
وأضاف جليتشر: "تحدث الحضور تحديدًا عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات".
وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا لتعزيز الأمن بعد ما قالت وكالات المخابرات الأمريكية: إن "عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس دونالد
وأضاف جليتشر: "تحدث الحضور تحديدًا عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات".
وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا لتعزيز الأمن بعد ما قالت وكالات المخابرات الأمريكية: إن "عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس دونالد ترامب على الفوز بانتخابات 2016"، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو مرارًا.
واتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، جوجل بالعمل سرًا ضده مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي رفضته هذه المجموعة العملاقة بشدة.
وقال ترامب: إنه "استقبل قبل فترة سوندار بيشار، رئيس مجموعة جوجل، في البيت الأبيض الذي صرح أمامه بأنه لا ينوي التدخل بشكل غير شرعي في انتخابات العام 2020 رغم كل ما يقال عكس ذلك".