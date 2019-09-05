مخابرات أمريكا تبحث أمن انتخابات 2020 مع فيسبوك

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١٠ ص

فيسبوك

مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الأمريكية والمزمع إجراؤها في نوفمبر 2020، بدأت وكالات المخابرات المركزية، عقد مباحثات مع شركات التكنولوجيا من بينها فيسبوك وجوجل ومايكروسوفت وتويتر، بشأن الاستراتيجيات الأمنية. ووفقا لـ"بلومبرج"، "التقت الفرق الأمنية بالشركات مع ممثلين عن مكتب "إف.بي.آي" ومكتب مدير المخابرات الوطنية ووزارة الأمن الداخلي في مقر فيسبوك بمينلو بارك". وقال ناثانيل جليتشر مدير سياسة الأمن الإلكتروني بـ"فيسبوك": "نعمل على تعزيز التعاون الاستراتيجي فيما يتعلق بأمن انتخابات الولايات والانتخابات الاتحادية والرئاسية الأمريكية في عام 2020".

وأضاف جليتشر: "تحدث الحضور تحديدًا عن سبل تحسين تبادل المعلومات بين القطاع والحكومة وتنسيق استجابتنا لتعزيز عملية رصد وردع التهديدات". وتواجه شركات التواصل الاجتماعي ضغوطًا لتعزيز الأمن بعد ما قالت وكالات المخابرات الأمريكية: إن "عملية تأثير إلكتروني روسية واسعة النطاق كانت تهدف لمساعدة الرئيس دونالد