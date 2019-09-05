رياضة

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
ورغم النتيجة المخيبة، تطرق الدولي المكسيكي للإيجابيات بقوله: "لقد استمتعت حقا بالمباراة، لأن الفريق لعب بشكل جيد، وضد لاعبين رائعين، ليس كريستيانو فقط". كما أثنى السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، على رونالدو، عقب فوز الأخير بجائزة لاعب العام بالبرتغال للمرة العاشرة في تاريخه.
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وفاة نجل نجم البرازيل السابق كافو أثناء لعبه الكرة

كشفت تقارير صحفية برازيلية، عن وفاة دانيلو فليسيانو دي مورايس ابن لاعب كرة القدم وقائد منتخب البرازيل السابق كافو، إثر تعرضه لأزمة قلبية أثناء مباراة، وذكرت صحيفة «فوليا دي ساو باولو» البرازيلية، أن نجل كافو البالغ 30 عامًا تعرض لسكتة قلبية بينما كان يلعب كرة القدم في منزل العائلة بمنطقة بارويري في ساو باولو، وأفادت مصادر من الأسرة للصحيفة بأن نجل كافو لعب مباراة مدتها 10 دقائق أمس الأربعاء، مع بعض الأصدقاء والأقارب وعندما كان ينتظر لخوض مباراة أخرى، بدأ يشعر بسوء، ونقل دانيلو على الفور للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
نسمة-محجوب

نسمة محجوب تحيي حفل افتتاح مونديال ناشئات الطائرة

تحيي الفنانة نسمة محجوب، حفل افتتاح بطولة العالم للكرة الطائرة ناشئات تحت 18 عامًا، والمقرر إقامته اليوم الخميس، في السابعة مساءً، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة بالبطولة. وتقام منافسات مجموعة مصر في صالة هيئة قناة السويس التي تستضيف منافسات المجموعة الثانية أيضًا، بينما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة.
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مدبولي وصبحي يفتتحان مونديال ناشئات الطائرة

يفتتح مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بطولة العالم للكرة الطائرة (ناشئات) تحت 18 عامًا، ويشهد حفل الافتتاح حضور كل من هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وعمرو علواني رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة، وأحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة. وتشهد البطولة مشاركة 20 منتخبا، وهم البرازيل وكندا والأرجنتين وبلغاريا والكاميرون وإيطاليا وبيلاروسيا والكونغو والصين وكوريا ورومانيا واليابان ومصر والمكسيك وروسيا وبيرو وبورتريكو وتايلاند وتركيا وأمريكا.
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أنشيلوتي: أظهرنا قدرتنا على منافسة يوفنتوس

يرى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي أن خسارة فريقه نابولي أمس أمام يوفنتوس بنتيجة 4-3 في الدوري الإيطالي أثبتت قدرة فريقه على منافسة السيدة العجوز، إلا أن أول 60 دقيقة في المباراة تشعره بالمرارة الشديدة، ففي تلك المباراة التي يمكن اعتبارها من الآن من مباراة الموسم في الدوريات الأوروبية، تقدم اليوفي بثلاثية نظيفة في أول 60 دقيقة، وتمكن نابولي من العودة في نتيجة المباراة والتعادل 3-3، إلا أن مدافع نابولي كاليدو كوليبالي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة، منح من خلاله الانتصار ليوفنتوس.
يوفنتوس‎

في مباراة مثيرة.. يوفينتوس يخطف فوزا قاتلا من نابولي

في مباراة مثيرة ورائعة حقق فريق يوفينتوس فوزا قاتلا على نظيره نابولي بنتيجة 4- 3 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "تورينو" معقل السيدة العجوز، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإيطالي، بهذه النتيجة يرتفع رصيد يوفنيتوس إلى 6 نقاط يتصدر بها جدول مسابقة الدوري مؤقتًا، بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط في المركز الثامن. المباراة جاءت قوية ومثيرة منذ البداية ولم يمر سوى 16 دقيقة حتى أعلن دانيلو عن الهدف الأول لفريق يوفينتوس.
يوفنتوس‎

قمة الكالتشيو.. يوفنتوس يتسلح بالتاريخ أمام نابولي

يبدو أن الإثارة لن تتأخر في الدوري الإيطالي هذا الموسم، إذ يحتضن اليوم ملعب أليانز ستاديوم، قمة مباريات الجولة الثانية في الكالتشيو لموسم 2019- 2020، وذلك عندما يستقبل يوفنتوس حامل اللقب، نظيره نابولي وصيف العام الماضي، في تمام الساعة 8:45 مساءً، ويحتل اليوفي المركز السابع برصيد 3 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى خارج أرضه على بارما بهدف نظيف، بينما يحتل نابولي المركز الرابع بنفس الرصيد من النقاط، بعد تحقيقه فوزا مثيرا في الجولة الأولى خارج ميدانه على فيورنتينا بنتيجة 4-3.
ايكاردى

إنتر يرحب برحيل إيكاردي على سبيل الإعارة بشرط

لم يحسم المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بعدُ مستقبله مع فريقه الحالي إنتر، وذلك قبل 3 أيام من انتهاء الميركاتو الصيفي في الدوريات الأوروبية، وذلك في الوقت الذي خرج فيه من حسابات المدرب أنطونيو كونتي، إلى جانب خروجه من حسابات إدارة النيراتزوري التي منحت رقمه 9، للمهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، المنضم هذا الصيف إلى قلعة السان سيرو قادمًا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى جانب وصول المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز إلى النيراتزوري أيضًا، لتنتهي آمال إيكاردي في إمكانية البقاء في صفوف إنتر هذا الموسم.
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