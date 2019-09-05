نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:١١ ص

كريستيانو رونالدو

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".

ورغم النتيجة المخيبة، تطرق الدولي المكسيكي للإيجابيات بقوله: "لقد استمتعت حقا بالمباراة، لأن الفريق لعب بشكل جيد، وضد لاعبين رائعين، ليس كريستيانو فقط". كما أثنى السير أليكس فيرجسون، المدير الفني الأسطوري لمانشستر يونايتد، على رونالدو، عقب فوز الأخير بجائزة لاعب العام بالبرتغال للمرة العاشرة في تاريخه.