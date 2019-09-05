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بالأرقام.. أسرع سيارات الدفع الكلي في العالم

تجمع هذه الفئة من السيارات بين قوة الدفع الكلي لعجلاتها الأربعة والسرعة التي تمكنها من منافسة الموديلات ذات الإمكانيات الخارقة على المستوى الفني.
تحرير:محمود نبيل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م
لامبورجيني هوراكان
لامبورجيني هوراكان
تميل العديد من فئات جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلى القوة والأداء عند التفكير في شراء موديلات تعمل بنظام الدفع الكلي، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تلبية بعض المطالب لدى الجمهور، على رأسها السير فوق الأراضي غير المستوية، إلا أن بعض تلك الفئات تتمنى لو تستطيع الجمع بين هذه الإمكانيات الفنية القوية والسرعات العالية، وهو الأمر الذي يمكن أن يجدوه في عدد من السيارات التي تحقق لهم تلك الأمنية بشكل واضح، وتجمع بين القوة الفنية والقدرات الهائلة على التسارع.
  وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تعمل بنظام الدفع الكامل للسيارات. نيسان GT-R على الرغم من كونها سيارة رياضية لا تتمتع بالعديد من الكماليات والتقنيات، إلا أنها تبقى من بين أفضل السيارات من حيث القوة التي يتمتع
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مرسيدس منها.. أشهر سيارات التاكسي في العالم

كانت العديد من السيارات دومًا مرتبطة بكونها مخصصة للأجرة، وهي إحدى الوسائل المنتشرة في العالم على مستوى النقل، ولذلك فإن تلك الموديلات كانت لها شهرة واسعة في العديد من الأسواق العالمية التي اعتمدت عليها كسيارات أجرة. وعلى مستوى الانتشار، كان لبعض الموديلات انتشار واسع كسيارات أجرة في العديد من الأسواق العالمية، خاصة بعد أن لاقت قبولا واسعًا من سائقي الأجرة في هذه البلدان، حتى وإن كانت ذات إمكانات كبيرة على المستوى الفني أو الشكل الخارجي والتصميم.
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هذه السيارات الأمريكية الأفضل في 2019

على مدى العام الجاري، استطاعت العديد من السيارات أن تحقق شعبية واسعة في الأسواق العالمية المختلفة، إلا أن الولايات المتحدة تبقى هي الأهم بالنسبة للعشرات من الشركات المصنعة للسيارات، وخاصة أنها تستوعب موديلات عديدة ومختلفة من حيث الطراز والإمكانيات الفنية. وخلال 2019، استطاعت بعض الموديلات في السوق الأمريكية أن تحقق شعبية واسعة في الولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان واضحًا من خلال آراء الجمهور والنقاد ومدى قناعة الجماهير بإمكاناتها الفنية والشكل الخارجي.
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تحدي الـSUV| من يربح «توسان» أم «قشقاي» أم «تيفولي»؟

صراع شركات السيارات بالسوق المصري يحتدم من أجل الحصول على حصص أكبر في العام الجديد 2019، وتحاول الشركات العاملة في السوق إدارة هذا الصراع بموديلات سياراتها الجديدة، عبر إضافة مميزات ومواصفات تجعلها أكثر قوة وتوفيرا للوقود، وأسعارا تنافسية. نرصد في التقرير التالي مواصفات وإمكانات ثلاث من أهم السيارات الكروس أوفر الرياضية الخدمية متعددة الاستخدامات، وهي «هيونداي توسان، نيسان قشقاي، وسانج يونج تيفولي»، لتكون الصورة النهائية لكل واحدة منها واضحة، عبر المقارنة بينها.
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أهمها أودي.. أفضل شركات السيارات الأوروبية

تراهن -دومًا- الشركات الأوروبية المصنعة للسيارات على العديد من الإمكانات الفنية والتصميم الخارجي الجذاب، والتي بدورها تمنحها شعبية واسعة في العشرات من الأسواق العالمية، وبالأخص تلك التي تفضل الاعتمادية والجمع بين العديد من المميزات الفنية والشكلية في السيارة. وعلى مدى تاريخ طويل، استطاعت مجموعة كبيرة من الشركات الأوروبية أن تصنع لنفسها شعبية ضخمة، وذلك بفضل ما أنتجته من موديلات نالت إعجاب الجمهور بشكل استحق الانتباه ومتابعة أخبارها وإصداراتها بشكل مستمر في الأسواق العالمية.
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أسرع السيارات التي يمكن شراؤها حاليًّا في الأسواق

على مدى سنوات طويلة، كانت السيارات الرياضيَّة من أهم الرهانات التي تسعى العشرات من الشركات العالمية المصنعة للسيارات للمنافسة بقوة في تصنيعها، وهو الأمر الذي خلق حالة من التنوع في الأسواق العالمية من حيث الشكل والقدرات الفنية المختلفة. ولا شك في أن السيارات السريعة التي تنتمي إلى الموديلات الرياضية الفاخرة، تعد أهم الطرز التي تلقى قبولا واسعًا لدى الجمهور في الأسواق العالمية، وخاصة أنها تحظى بإعجاب الفئات القادرة على شرائها في العشرات من البلدان.
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تحافظ على البيئة.. أقل السيارات إصدارا للانبعاثات

لم يعد الحفاظ على سلامة البيئة مجرد اختيار في العديد من المجالات، ولكنه أمر لا يمكن التغاضي عنه، في ظل ما يعانيه العالم من أزمات، سواء على مستوى البيئة أو تغير المناخ، وهي ظواهر استحقت تكاتف العالمي في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية. السيارات هي واحدة من المجالات الصناعية التي يعول عليها العالم بقوة من أجل الإسهام بشكل فعال في حل الأزمات البيئية، وخاصة ما يتعلق منها بالانبعاثات التي تصدرها السيارات، والتي باتت مجالا للتنافس بين الشركات العالمية المصنعة لها في السنوات القليلة الماضية.
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