بالأرقام.. أسرع سيارات الدفع الكلي في العالم

تجمع هذه الفئة من السيارات بين قوة الدفع الكلي لعجلاتها الأربعة والسرعة التي تمكنها من منافسة الموديلات ذات الإمكانيات الخارقة على المستوى الفني.

تحرير:محمود نبيل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٧:٠٠ م

لامبورجيني هوراكان

تميل العديد من فئات جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلى القوة والأداء عند التفكير في شراء موديلات تعمل بنظام الدفع الكلي، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تلبية بعض المطالب لدى الجمهور، على رأسها السير فوق الأراضي غير المستوية، إلا أن بعض تلك الفئات تتمنى لو تستطيع الجمع بين هذه الإمكانيات الفنية القوية والسرعات العالية، وهو الأمر الذي يمكن أن يجدوه في عدد من السيارات التي تحقق لهم تلك الأمنية بشكل واضح، وتجمع بين القوة الفنية والقدرات الهائلة على التسارع.

وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تعمل بنظام الدفع الكامل للسيارات. نيسان GT-R على الرغم من كونها سيارة رياضية لا تتمتع بالعديد من الكماليات والتقنيات، إلا أنها تبقى من بين أفضل السيارات من حيث القوة التي يتمتع