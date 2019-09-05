بالأرقام.. أسرع سيارات الدفع الكلي في العالم

تجمع هذه الفئة من السيارات بين قوة الدفع الكلي لعجلاتها الأربعة والسرعة التي تمكنها من منافسة الموديلات ذات الإمكانيات الخارقة على المستوى الفني.
تميل العديد من فئات جمهور السيارات على مستوى الأسواق العالمية، إلى القوة والأداء عند التفكير في شراء موديلات تعمل بنظام الدفع الكلي، وهو الأمر الذي يجعلها قادرة على تلبية بعض المطالب لدى الجمهور، على رأسها السير فوق الأراضي غير المستوية، إلا أن بعض تلك الفئات تتمنى لو تستطيع الجمع بين هذه الإمكانيات الفنية القوية والسرعات العالية، وهو الأمر الذي يمكن أن يجدوه في عدد من السيارات التي تحقق لهم تلك الأمنية بشكل واضح، وتجمع بين القوة الفنية والقدرات الهائلة على التسارع.
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تعمل بنظام الدفع الكامل للسيارات.
نيسان GT-R
على الرغم من كونها سيارة رياضية لا تتمتع بالعديد من الكماليات والتقنيات، إلا أنها تبقى من بين أفضل السيارات من حيث القوة التي يتمتع
وفي هذا السياق، تستعرض مجلة هوت كارز المعنية بمتابعة شؤون السيارات في الأسواق العالمية المختلفة، أسرع الموديلات التي تعمل بنظام الدفع الكامل للسيارات.
نيسان GT-R
على الرغم من كونها سيارة رياضية لا تتمتع بالعديد من الكماليات والتقنيات، إلا أنها تبقى من بين أفضل السيارات من حيث القوة التي يتمتع بها المحرك، وتستطيع النسخة المعروفة باسم "تراك"، والتي أنتجت في عام 2014، تحقيق سرعات عالية تؤهلها للسير من وضعية الثبات وصولًا إلى السرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.7 ثانية، وهي بطبيعة الحال إحدى الموديلات التي تعمل بالدفع الكامل للعجلات الأربعة.
«هوندا سيفيك» و«ميني كوبر».. 5 سيارات فاخرة تُفضلها النساء في مصر
بوجاتي فيرون
قدمت بوجاتي فيرون واحد من أهم النماذج الرياضية في الأسواق العالمية، خاصة وأنها ظلت لفترات طويلة السيارة الأسرع بشكل عام، وهو الأمر الذي يرجع إلى امتلاكها واحد من أقوى المحركات التي عرفتها صناعة السيارات في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، وتمتلك السيارة سرعات عالية تؤهلها للسير من وضعية الثبات وصولًا إلى 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.7 ثانية.
أفضل 7 سيارات في العالم.. قائمة «CBS» الأمريكية لعام 2018
لامبورجيني هوراكان بيرفورمانتي
أضافت الشركة الإيطالية تعديلات واسعة على السيارة الرياضية الخارقة، والتي عرضتها لامبورجيني بسعر يصل إلى 287 ألف دولار قبل إضافة الرسوم الجمركية الخاصة بكل دولة، وهي قادرة على الوصول من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.6 ثانية، وهي تبقى واحدة من أفضل السيارات التي تستطيع الجمع بين القدرات الفنية والسرعات العالية بشكل عام.
هيونداي جينيسيس كوبيه 2017 في السويد لإجراء اختبارات قيادة شتوية
أودي R8
من أهم السيارات الرياضية التي تراهن عليها الشركة الألمانية العملاقة في الأسواق العالمية المختلفة، وظهر ذلك من خلال مستويات التطوير التي تحرص عليها أودي بشكل دائم في السيارة الرياضية.
أفضل سيارات «فيراري» على مر التاريخ
وعلى المستوى الفني، تمتلك السيارة التي تعمل بنظام الدفع الكامل سرعات عالية على مستوى التنقل بين المستويات المختلفة، خاصة وأنها قادرة على الوصول من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.6 ثانية.
لامبورجيني أفينتادور
تعد لامبورجيني أفينتادور من بين الإصدارات التي تتمتع بتقنيات متطورة وتكنولوجيا مثيرة تؤكد تواجدها بين قائمة السيارات التي تتمتع بالعديد من القدرات على المستوى الفني والأدائي، خاصة وأنها تستطيع الوصول إلى شرائح مختلفة من الجماهير بشكل رئيسي.
سيارات صنعت في الخمسينيات ولا تزال جاذبة للجمهور
وتمتلك السيارة التي تعمل بنظام الدفع الكامل سرعات عالية، خاصة وأنها قادرة على الوصول من وضعية الثبات إلى السير بسرعة 100 كيلومتر/ ساعة في زمن 2.6 ثانية، الأمر الذي يجعلها من بين أهم الخيارات التي تجذب هذه الشريحة من الجماهير على مستوى الأسواق العالمية خلال السنوات القليلة الماضية.