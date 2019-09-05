رياضة

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
يواكيم لوف
يواكيم لوف
يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
وأوضح مدرب ألمانيا، الذي يتمنى أن يقوم مهاجموه بالتغلب على فيرجيل فان ديك: "يجب أن تجتهد كثيرا إذا كنت تريد أن تخرجه من توازنه". من جانبه قال ماركو ريوس، نجم المنتخب الألماني: "سيشكل لنا تحديا كبيرا، ولكن لدينا الإمكانيات، ليس فقط للعب معه، بل مع الفريق ككل". ويحظى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما،
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ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
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يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
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نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

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قرعة دوري الأبطال.. صدام ناري بين الريال وباريس

أسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، عن مجموعة نارية لفريق برشلونة الإسباني، فيما يصطدم فريق ريال مدريد بباريس سان جيرمان الفرنسي، أما حامل اللقب فريق ليفربول الإنجليزي فقد وجد في مجموعة خامسة متوازنة رفقة نابولي الإيطالي، بينما وقع وصيف النسخة الماضية فريق توتنهام مع بايرن ميونخ الألماني في المجموعة الثانية بجوار أولمبياكوس اليوناني، وريد ستار بلجراد البلغاري، وذلك بعد سحب قرعة المسابقة القارية التي أقيمت مساء اليوم الخميس في إمارة موناكو بفرنسا.
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فان دايك يتوج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل لاعب في أوروبا، جاء ذلك خلال حفل قرعة بطولة دوري أبطال أوروبا، المقام حاليا في إمارة موناكو بفرنسا، متفوقًا على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد مشاركة النجم الهولندي مع فريق الريدز بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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الهولندي فان دايك.. أفضل مدافع في أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اختيار المدافع الدولي الهولندي فان دايك نجم خط دفاع فريق ليفربول الإنجليزي كأفضل مدافع لينضم لأعضاء التشكيلة المثالية، التي تم اختيار البرازيلي أليسون بيكر أفضل حارس في البطولة، ويتخلل حفل قرعة دوري أبطال أوروبا المذاع حالياً من موناكو الإعلان تباعاً عن أفضل 11 لاعب في دوري أبطال أوروبا. وشارك النجم الهولندي فريق ليفربول في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما حصل على وصافة الدوري الإنجليزي، خلف مانشستر سيتي الذي توج باللقب عن موسم 2018-2019.
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بيبي ينهي صمود فان دايك في الدوري الإنجليزي

بعد أن صمد 50 مباراة متتالية بدون مراوغات، نجح النجم الإيفواري نيكولا بيبي لاعب فريق آرسنال في مراوغة الدولي الهولندي فان دايك خلال مواجهة الفريقين التي تقام حاليًّا على ملعب "آنفيلد"، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي المشوار التاريخي لمدافع الريدز في تجنب المراوغات، حيث كانت المراوغة الأخيرة أمام الإسباني مايكل ميرينو لاعب فريق نيوكاسل يونايتد السابق، في شهر مارس عام 2018، خلال المواجهة التي حسمها رفقاء صلاح بهدفين نظيفين.
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