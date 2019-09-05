يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

يواكيم لوف

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".

وأوضح مدرب ألمانيا، الذي يتمنى أن يقوم مهاجموه بالتغلب على فيرجيل فان ديك: "يجب أن تجتهد كثيرا إذا كنت تريد أن تخرجه من توازنه". من جانبه قال ماركو ريوس، نجم المنتخب الألماني: "سيشكل لنا تحديا كبيرا، ولكن لدينا الإمكانيات، ليس فقط للعب معه، بل مع الفريق ككل". ويحظى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما،

وأوضح مدرب ألمانيا، الذي يتمنى أن يقوم مهاجموه بالتغلب على فيرجيل فان ديك: "يجب أن تجتهد كثيرا إذا كنت تريد أن تخرجه من توازنه".



من جانبه قال ماركو ريوس، نجم المنتخب الألماني: "سيشكل لنا تحديا كبيرا، ولكن لدينا الإمكانيات، ليس فقط للعب معه، بل مع الفريق ككل".



ويحظى اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، باحترام كبير من المشجعين والمنافسين على حد سواء، ويمر فان ديك بفترة تألق، سواء على مستوى الجوائز أو في الملعب، إذ تمكن من أن يرفع مستواه كثيرا، ليناطح الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو.



ويعد فان ديك أفضل مدافع في العالم، وكان أحد مفاتيح لعب يورجن كلوب، مدرب ليفربول الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، كما أنه اختير أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.



