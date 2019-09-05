انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

الصادرات والواردات

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.

وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019، وأهمها أسمدة بنسبة 11.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.0% لتبلغ نحو 5.68 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، مقابل 6.53 مليار