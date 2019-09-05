انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار
تحرير:رنا عبد الصادق
٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الصادرات والواردات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%.
وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019، وأهمها أسمدة بنسبة 11.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.0% لتبلغ نحو 5.68 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، مقابل 6.53 مليار
وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019، وأهمها أسمدة بنسبة 11.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9%.
وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.0% لتبلغ نحو 5.68 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، مقابل 6.53 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها منتجات البترول بنسبة 36.4%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 37.3%، ولدائن بأشكالها الأولية "بلاستيك" بنسبة 1.6%، وسيارات ركوب بنسبة 31.6%.
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019 مقابل مثيلاتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 11.4%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 28.1%، وذرة بنسبة 7.4%، ولحوم بنسبة 62.3%.