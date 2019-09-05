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انخفاض عجز الميزان التجاري لمصر إلى 3.3 مليار دولار

تحرير:رنا عبد الصادق ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
الصادرات والواردات
الصادرات والواردات
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجاري إلى 3.38 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 4.33 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018 بنسبة انخفاض قدرها 21.9%. وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية يونيو 2019، والتي أصدرها اليوم الخميس، أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 4.3% لتبلغ نحو 2.30 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي، مقابل 2.20 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
وأشار الجهاز إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع خلال شهر يونيو 2019، وأهمها أسمدة بنسبة 11.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 15.1%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 7.4%، وصابون ومحضرات تنظيف بنسبة 53.9%. وانخفضت قيمة الواردات بنسبة 13.0% لتبلغ نحو 5.68 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019، مقابل 6.53 مليار
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هالة-السعيد-وزيرة-التخطيط

اعتماد 250 مليون جنيه لإطلاق منظومة المخلفات الجديدة

وافقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على اعتماد مبلغ إضافي (250 مليون جنيه) ضمن خطة العام المالى الحالي 2019- 2020، لتعزيز الاستثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات. وأوضحت "السعيد" حرص الوزارة على دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها، ووقف التدهور البيئي، وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.
مصانع-اسمنت (2)

كل ما تريد معرفته عن منظومة تخصيص الأراضي إلكترونيا

أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه أمس الأربعاء، أنه من المقرر إطلاق منظومة جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية إلكترونيا قريبا، بهدف تلبية الطلب الحقيقى على تلك الأراضي، وتحقيق الاستغلال الناجح والسريع للأراضي الصناعية وتحقيق التنافسية والشفافية في تخصيص وتسعير الأراضي للمصنعين. ويأتي إطلاق هذه المنظومة في إطار اهتمام الحكومة بالصناعة، وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الفرص الاستثمارية الواعدة للبلاد، حيث تعمل الحكومة على تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين.
دولار

سعر الدولار اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الخميس، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.48 جنيه، ونحو 16.58 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، وبنك كريدي أجريكول ليسجل نحو 16.56 جنيه للبيع، و16.46 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك قناة السويس، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، وسجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 16.57 جنيه للبيع، و16.47 جنيه للشراء.
الذهب (2)

أسعار الذهب اليوم الخميس 5 سبتمبر 2019

استقرت أسعار الذهب اليوم، الخميس، خلال التعاملات الصباحية فى السوق المحلى، وذلك نتيجة ثبات سعر المعدن الأصفر عالميا، وسجل سعر الأوقية نحو 1537 دولار، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
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اليوم -العالمي-للسكان

2.3 مليون انخفاضا في أعداد المواليد وارتفاع الوفيات

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد، النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018، وجاءت محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد وبلغ عدد المـواليد بها 221264 عام 2018، في مقابل 239112 عام 2017 بانخفاض قدره 7.5%. وبلغ إجمالي عدد المواليد على مستوى الجمهوية نحو 2382362 عام 2018، مقابل 2557440 عام 2017 بانخفاض قدره 6.8%. بينما بلغ عـدد الوفيات نحو 560308 عام 2018، مقابل 547208 متـوفين عام 2017 بارتفاع قدره 2.4%، كما بلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018، في مقابل نحو 5.7 في الألف عام 2017.
وكالة-موديز

لماذا أبقت موديز على التصنيف الائتماني لمصر؟

أبقت وكالة «موديز» على التصنيف الائتماني لمصر عند B2، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفي أبريل الماضي رفعت الوكالة تصنيف مصر إلى هذه الدرجة، كما رفعت تصنيفها لخمسة بنوك مصرية هى الأهلي ومصر والقاهرة والتجاري الدولي والإسكندرية، إلى (B2) أيضا. ويعني رفع التصنيف الائتماني أن مصر قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها، حيث تقوم وكالات بمراجعة تصنيفات الدول كل فترة بحسب أوضاعها الاقتصادية والنقدية والسياسية. وشهد تصنيف مصر الائتماني تحسنا ملحوظا خلال الخمس سنوات الماضية، ليتطور من مستوى ضعيف إلى مستوى مستقر وإيجابي.
صادرات-تركيا للعراق

3.8 مليار دولار حجم صادرات مصر لدول السبع في 6 أشهر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت، ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى لتسجل 3.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل 3.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة ارتفاع 8.8%. وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة السبع لتسجل نحو 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2019، في مقابل نحو 8.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى 2018، بنسبة ارتفاع 2%.
وزير-الماليه

تخصيص 6 مليارات جنيه في الموازنة لتحفيز الصادرات

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه فى الموازنة الجديدة لتحفيز الصادرات ببرنامج جديد لرد الأعباء التصديرية، يشمل 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية بما يعادل 40%، و1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية بما يعادل 30%، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير بما يعادل 30% من المخصصات المقررة لتحفيز الصادرات، بما يضمن تعميق المكون المحلي في مختلف القطاعات الصناعية. كما ارتفعت المخصصات المقررة للاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة بنسبة 40% عن العام المالي الماضي لتصل إلى 140 مليار جنيه.
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