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مسلسل «عروس بيروت» يثير الجدل والسبب النسخة التركية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص
مسلسل عروس بيروت
مسلسل عروس بيروت
قبل أيام انطلق عرض المسلسل اللبناني «عروس بيروت» بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، على قناة mbc4، بالتزامن مع عرضه على قناة mbc مصر، وهو عمل درامي رومانسي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (ثريا) من عائلة فقيرة، تتغير حياتها من حال إلى حال بعد أن تلتقى بشاب من الأثرياء يقع فى غرامها، فور عرض المسلسل تصدر مؤشرات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد أن وجد المشاهدين أن المسلسل هو النسخة المعربة عن المسلسل التركي «عروس اسطنبول» الذى عرض قبل عامين، وقام ببطولته أوزجان دنيز وأصلي إنفر.
المؤيدون لمسلسل «عروس بيروت» وجدوا أن نجوم النسخة العربية أفضل بكثير من النسخة التركية، وأشادوا بالانسجام الكبير الذي ظهر بين الفنان ظافر العابدين والفنانة كارمن بصيبص، أما المعارضين للعمل، فدافعوا عن وجهة نظرهم بأنه من المحزن أن تكون الدراما العربية قائمة فقط على الاقتباس، خاصة وأن هناك
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تواصل أسرة «بلا دليل» تصوير أحداث المسلسل من أجل الانتهاء من المشاهد المتبقية، وذلك بعد أن تحدد شهر أكتوبر المقبل، لعرض أولى حلقات المسلسل الذي ينتمي إلى فئة الأعمال الطويلة إذ تمتد أحداثه إلى (45) حلقة، «بلا دليل» هو ثانِي بطولة مطلقة للفنانة التونسية درة، التي خضعت خلال الفترة الماضية لتدريبات مكثفة؛ لكي تجيد العزف على إحد الآلات الموسيقية، خاصة أنها تجسد دور (حبيبة) وهي عازفة على آلة الهارب، ويشاركها فى بطولة المسلسل كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي وجمال عبد الناصر.
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عروس بيروت.. قصة حب تشعلها الغيرة بين «ظافر وكارمن»

حب من النظرة الأولى، يواجه العادات ويتمرّد على تقاليد إحدى العائلات العريقة والثرية، صاحبة الإرث السياسي.. عبارة تلخص الفكرة الرئيسية لمسلسل "عروس بيروت" الذي يُعرض يومياً على قناة MBC مصر2، وتدور خلاله قصة حب تجمع بين "فارس" (ظافر العابدين) الابن البكر لعائلة "ضاهر"، و"ثريا" (كارمن بصيبص) المغنية التي نشأت في حضن خالتها إثر وفاة والديها، وذلك في إطار اجتماعي يحمل الكثير من التشويق، يرصد العمل العلاقات الاجتماعية والإنسانية داخل الأسرة الواحدة، وقصص الحب المفعمة بالرومانسية والمشاعر الجميلة.
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