مسلسل «عروس بيروت» يثير الجدل والسبب النسخة التركية

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٢٥ ص

مسلسل عروس بيروت

قبل أيام انطلق عرض المسلسل اللبناني «عروس بيروت» بطولة ظافر العابدين وكارمن بصيبص، على قناة mbc4، بالتزامن مع عرضه على قناة mbc مصر، وهو عمل درامي رومانسي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (ثريا) من عائلة فقيرة، تتغير حياتها من حال إلى حال بعد أن تلتقى بشاب من الأثرياء يقع فى غرامها، فور عرض المسلسل تصدر مؤشرات البحث على «جوجل» ومواقع التواصل الاجتماعي، ما بين مؤيد ومعارض، وذلك بعد أن وجد المشاهدين أن المسلسل هو النسخة المعربة عن المسلسل التركي «عروس اسطنبول» الذى عرض قبل عامين، وقام ببطولته أوزجان دنيز وأصلي إنفر.

المؤيدون لمسلسل «عروس بيروت» وجدوا أن نجوم النسخة العربية أفضل بكثير من النسخة التركية، وأشادوا بالانسجام الكبير الذي ظهر بين الفنان ظافر العابدين والفنانة كارمن بصيبص، أما المعارضين للعمل، فدافعوا عن وجهة نظرهم بأنه من المحزن أن تكون الدراما العربية قائمة فقط على الاقتباس، خاصة وأن هناك