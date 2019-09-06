المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

تحمي المياه المعدنية القلب من الأمراض، فكشفت دراستان إن تناول لتر من اgمياه المعدنية التي تحتوي على نسبة معقولة من البيكربونات في اليوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار.

تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

المياه المعدنية

يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".

ما هي المياه المعدنية؟ على عكس الأنواع الأخرى من الماء، المياه المعدنية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية وبعض العناصر الأخرى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإنها تحتوي على ما لا يقل من 250 جزءًا من المليون من المواد الصلبة الذائبة في الماء، بما في ذلك المعادن والعناصر الأخرى الهامة، تحتوي على