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المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

تحمي المياه المعدنية القلب من الأمراض، فكشفت دراستان إن تناول لتر من اgمياه المعدنية التي تحتوي على نسبة معقولة من البيكربونات في اليوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار.
تحرير:إسراء سليمان ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
المياه المعدنية
المياه المعدنية
يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
ما هي المياه المعدنية؟ على عكس الأنواع الأخرى من الماء، المياه المعدنية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية وبعض العناصر الأخرى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإنها  تحتوي على ما لا يقل من 250 جزءًا من المليون من المواد الصلبة الذائبة في الماء، بما في ذلك المعادن والعناصر الأخرى الهامة، تحتوي على
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.فوائد-البلح-الاحمر-والرجيم (2)

مفيد للنحافة والضعف الجنسي.. 9 فوائد للبلح

البلح من الفاكهة الذيذة التي نحب تناولها، وله العديد من الأشكال فمنه البلح الأحمر أو الأسود والأصفر أيضًا، للبلح العديد من الفوائد الصحية إضافة إلى طعمه الشهي، فهو يحتوي على مجموعة من المعادن والفيتامينات الهامة ومنها أ، ب، ب2، ب3، ب5، ب6، ب9، وفيتاميني (جـ ،هـ)، كما أنه يحتوي على الألياف لذلك هو مفيد لحالات الإمساك، والسكريات التي يحتاجها الجسم، وغني بالمغنيسيوم، ويساعد في تقوية العظام، في السطور التالية نساعدك التعرف بشكل تفصيلي على فوائد البلح..
فواكهة-للكيتو

توقف عن تناول هذه الأطعمة عند بلوغك سن الأربعين

في كل فئة عمرية، يوصى بتناول بعض من الأطعمة المهمة، من أجل بناء صحي للجسم، على سبيل المثال في المراحل الأولى من الحياة، يحتاج الطفل إلى تناول عناصر غذائية محددة؛ من أجل بناء صحي للجسم، وبعد التقدم قليلًا في العمر، يحتاج الطفل لأطعمة معينة من أجل بناء العضلات، وبعد سنوات طويلة، نحتاج إلى تقليل استهلاكنا من اللحوم؛ للحفاظ على معدلات الكوليسترول في الدم، إضافة إلى التحكم في نسبة السكر، وبالتالي فإن عمر الـ40 يحتاج أيضًا إلى تجنب تناول بعض الأطعمة، نقلًا عن "timesofindia".
زيت-التامانو

لو بتحتاري.. اعرفي الفرق بين زيت الذرة وعباد الشمس

العديد من أنواع الزيوت يمكنك استخدامها في الطهي، ولكل نوع فائدة وطعم مختلف؛ فعلى سبيل المثال، زيت عباد الشمس يعد من الزيوت المهمة، وهو مصدر جيد لفيتامين e، ويساعد في تقليل ضغط الدم ويحمي من خطر الإصابة بأمراض القلب، كما يحسن مستويات الكولسترول في الدم، وأيضا زيت الذرة الذي تستخدمه الكثيرات من النساء في قلي الأطعمة، وزيت الزيتون الذي يعد الأفضل لصحة القلب، ولكن لا ينصح باستخدامه في قلي الطعام، ويُفضل تناوله على السلطات أو وضعه بشكل مباشر على أصناف مختلفة من الأطباق. في التقرير التالي، نحاول التعرف على أنواع الزيوت وفوائد كل زيت وعيوبه.
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نكهات-مختلفة-من الشاى (2)

تناول التفاح والشاي يقي من الإصابة بالسرطان

يعتبر التفاح والشاي من العناصر الغذائية الغنية بالفلافونويد، وهي مجموعة من المركبات النباتية التي توفر العديد من الفوائد الصحية. في حين أن التفاح غني بمضادات الأكسدة والألياف الغذائية والفيتامينات، فإن الشاي يوفر فوائد مثل المساعدة في إنقاص الوزن وحماية العظام، حسب تقرير موقع health24. أشار الخبراء، حسب الدراسة الحديثة، إلى أن التفاح والشاي يمكن أن يمنعا الإصابة بأمراض القلب والسرطان، خاصة للأشخاص الذين يشربون الكافيين ويدخنون السجائر بجميع أنواعها.
الأرق-وامراض-القلب

دراسة: الأرق مرتبط بالإصابة بأمراض القلب

على الرغم من أن الإفراط في النوم من العادات السيئة التي يوصى الأطباء بالتوقف عن القيام بها، فإن الأرق أيضًا من الأشياء المزعجة التي يعاني منها العديد من الأفراد، قد يرجع ذلك إلى حالات مرضية أو أسباب أخرى، على سبيل المثال الاكتئاب والقلق والتوتر والضغط النفسي والأزمات النفسية، إضافة إلى السعال ومشكلات في الجهاز التنفسي، على الجانب الآخر أثبتت بعض الدراسات أن الأرق مرتبط بشكل كبير بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline.com".
فوائد -عنصر-السيلينيوم

السيلينيوم يلعب دورا مهما في حماية جهازك المناعي

توجد العديد من العناصر الغذائية المهمة التي نحتاجها في حياتنا، على سبيل المثال الحديد والزنك والكبريت، إضافة إلى مجموعة فيتامين B المركبة، ولكن ستكون هذه هي المرة التي تسمع فيها عن عنصر السيلينيوم، يتميز هذا العنصر بالعديد من الفوائد الصحية والعلاجية لصحتك بشكل عام، يعتبر السلينيوم من المعادن الأساسية، إذ يجب أن تدرجه في نظامك الغذائي، من خلال تناول أطعمة تحتوي على هذا المركب، على سبيل المثال الحبوب الكاملة والمكسرات مثل الفستق واللوز أيضًا، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
أهمية الاسناكس

بيضة مسلوقة وزبادي.. الـ«سناكس» تساعد في فقدان الوزن

نبحث من وقت لآخر عن أحدث الطرق للمساعدة في فقدان الوزن، بدايةً من الأنظمة الغذائية الصحية إلى عمليات التجميل لتقليل الدهون، وعلى الرغم من أننا نختار حلولا شاقة، فقد تكون بعض الطرق البسيطة هي الحل لأجل فقدان صحي للوزن؛ وذلك مثل تناول شاي الأعشاب أو الشاي الأخضر، والزنجبيل أيضًا، وآخر ما جاء به خبراء التغذية أن السناكس مثل الفواكه والمكسرات بمنزلة حل سحري يساعد في فقدان الوزن بشكل سريع، بجانب ممارسة التمرينات الرياضية. وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "mirror.co.uk".
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