المياة المعدنية مفيدة لمرضى الضغط والقلب

تحمي المياه المعدنية القلب من الأمراض، فكشفت دراستان إن تناول لتر من اgمياه المعدنية التي تحتوي على نسبة معقولة من البيكربونات في اليوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار.
يوصى خبراء التغذية دائمًا بتناول ما يقرب م 8 أكواب في اليوم؛ لأنها تتميز بعدة فوائد صحية، على سبيل المثال حرق الدهون والتعزيز من عملية الأيض، ولكن هل تختلف المياه العادية عن المياه المعدنية؟ تحتوي على العديد من المعادن الضرورية التي يحتاجها الجسم، بما في ذلك الكالسيوم والمنجنيز والصوديوم، وبناء على ذلك تناول المياه المعدنية يمدك بعدة فوائد، مثل إدارة ضغط الدم عندما تزداد معدلاته، والتعزيز من صحة العظام، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "healthline".
ما هي المياه المعدنية؟
على عكس الأنواع الأخرى من الماء، المياه المعدنية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية وبعض العناصر الأخرى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإنها تحتوي على ما لا يقل من 250 جزءًا من المليون من المواد الصلبة الذائبة في الماء، بما في ذلك المعادن والعناصر الأخرى الهامة، تحتوي على
ما هي المياه المعدنية؟
على عكس الأنواع الأخرى من الماء، المياه المعدنية تحتوي على العديد من المعادن الطبيعية وبعض العناصر الأخرى، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء، فإنها تحتوي على ما لا يقل من 250 جزءًا من المليون من المواد الصلبة الذائبة في الماء، بما في ذلك المعادن والعناصر الأخرى الهامة، تحتوي على معادن أخرى مثل الكبريتات و الكلوريد والفلوريد، وللتعرف أكثر على المياه العدنية، ما يلي بعض من الفوائد الهامة التي توفرها لك، ومن المعتقد إنها ستكون المرة الأولى التي ستتعرف بها على قيمة المياه المعدنية:
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1-التعزيز من صحة العظام
يعد استهلاك الكالسيوم بكميات مناسبة مهم للغاية، للحفاظ على صحة العظام في جميع مراحل الحياة، لأنه يساعد بشكل كبير في نمو العظام والحفاظ عليها على المدى البعيد، تعتبر المياه المعدنية مصدر جيد للكالسيوم، في الواقع، وضحت دراسات عديدة إن الجسم لديه قادرة هائلة على إمتصاص الكالسيوم من المياه المعدنية بكفائة كبيرة، إذا لم يكن أكثر من منتجات الألبان، كما كشفت دراسات أخرى أجريت على 255 إمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية، إن الأشخاص الاتي يتناولن المياه المعدنية الغنية بالكالسيوم لديهن عظام قوية أكثر من هؤلاء الاتي يتناولن مياه لا تحتوي على كميات كافية من الكالسيوم، إضافة إلى أن البيكروبنات والمغنسيوم في المياه المعدنية سيحافظ على عظام قوية.
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2-يساعد في التقليل من ضغط الدم
اقترحت العديد من الأبحاث، إن معدلات الكالسيوم والمغنسيوم تساهم بشكل كبير في ضغط الدم المرتفع، الذي يعد عامل خطورة للإصابة بأمراض القلب، إضافة إلى ذلك، قامت دراسة حالية بتوضيح العلاقة بين تناول المياه المعدنية التي تحتوي على الكالسيوم والمنجنيز بمعدلات ضغط الدم المنخفضة، لذا تناولها يساعد بشكل كبير في إدراة معدلات ضغط الدم والتحكم بها، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مستويات مرتفعة، وبالتالي ينصح بتناول لتر من المياه المعدنية في اليوم الواحد.
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3-الحفاظ على صحة القلب
تحمي المياه المعدنية القلب من الأمراض، فكشفت دراستان إن تناول لتر من المياه المعدنية التي تحتوي على نسبة معقولة من البيكربونات في اليوم يقلل من معدلات الكوليسترول الضار في الجسم، بينما يزيد من معدلات الكوليسترول الجيدة، كما إن المغنسيوم الموجود في المياه يفيد القلب بشكل كبير، حيث يحافظ عليه من الأمراض، وبالتالي تقل معدلات الوفاة من أمراض القلب.
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4-الوقاية من الإمساك
تعالج المياه المعدنية الإمساك بفاعلية كبيرة، وذلك لأنها غنية بعدة معادن أهمها المغنسيوم، وضحت العديد من الأبحاث إن المغنسيوم يسحب الماء إلى الأمعاء، ويعمل على استرخاء العضلات، وبالتالي يسهل من عملية الإستخراج، كما وجدت دراسة استمرت 6 أسابيع على 106 أشخاص يعانون من الإمساك أن شرب 17 (500 مل) من المياه المعدنية الغنية بالكبريتات يوميًا أدى إلى تحسن كبير في حركة الأمعاء.