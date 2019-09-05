إرهاب

تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
الأمن المغربي
الأمن المغربي
تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".
كانت الداخلية المغربية، قد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية شمال شرقي البلاد، يتزعمها إرهابي قاتل في سوريا والعراق مطلع الشهر الماضي، إضافة إلى توقيف 3 أفراد يشتبه في تكوينهم خلية "موالية" لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد سبتمبر الماضي. ونجحت القوات المغربية، من تفكيك
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مرصد الإفتاء: «الجزيرة» منصة لتشويه معارضي الإخوان

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، في بيان له، اليوم الخميس، عن وجود بوادر حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة، ضد المراكز الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة، وأن الحملة مؤسسة على مهاجمة تلك المنظمات والشخصيات المسلمة بسبب مواقفها المعتدلة من الحكومات العربية، مؤكدا أن منصات "الجزيرة" باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية.
داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
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داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
داعش

باقية وتتمدد.. لماذا لم ينته خطر «داعش» بالكامل؟

على الرغم من انهيار خلافة تنظيم "داعش" الإرهابي المزعومة بعد حملات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق وسوريا، فإن الجماعة ما زالت حية وتعيد تجميع صفوفها في العراق وسوريا وأفغانستان، وتُظهر تحالفاتها مع الجماعات المتطرفة حول العالم أن هذه المجموعة قادرة على التكيف ولن تندثر قريبا. الفراغ الأمني الذي تسبب فيه رحيل القوات الأمريكية في سوريا والعراق، سمح لمقاتلي داعش بإعادة التجمع، وهم يشكلون خطرا متجددا على استقرار المنطقة، لكن الأمر تخطى العراق وسوريا، حيث ينشط داعش في جميع أنحاء العالم.
داعش

هجوم لداعش على ملعب كرة قدم بالعراق.. وسقوط 6 قتلى

أفاد مسؤول محلي عراقي، في تصريح له، اليوم الأحد، بسقوط 6 قتلى و10 جرحى، إثر قصف وهجوم تنظيم داعش الإرهابي على ملعب خماسي لكرة القدم في إحدي قرى جنوبي مدينة كركوك التي تقع على بعد 250 كيلومترا شمالي بغداد. وقال لويس فندي العبيدي قائم مقام قضاء داقوق، في تصريح صحفي، إن "الحصلية النهائية للقصف بلغت 6 شهداء بينهم شقيقان وغالبيتهم من الأطفال والشباب، وواحد من الشهداء شرطي بمحكمة داقوق تواجد في استراحته للعب كرة القدم"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
تنظيم-داعش-الإرهابي-يتبنى-الهجمات

أمريكا: 5 ملايين دولار ثمن رأس 3 دواعش

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، رصد جوائز تصل قيمتها إلى 5 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن عدد من قادة تنظيم داعش الإرهابي، إذ أن برنامج العدالة التابع لها عرض مكافآت لمن يساعد في القبض على أي من "قادة داعش الرئيسيين"، وعددهم ثلاثة، هم: أمير محمد سعيد عبد الرحمن المولى، وسامي جاسم محمد الجبوري، ومعتز نعمان عبد نايف نجم الجبوري. والمولى، حسب واشنطن، أحد القادة البارزين في داعش بسوريا والعراق، ويدعى أيضا "حجي عبد الله"، وذلك حسبما نقل موقع "سكاي نيوز" بالعربية.
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