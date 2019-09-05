تفكيك خلية إرهابية موالية لـ«داعش» في المغرب

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

الأمن المغربي

تمكنت قوات الأمن المغربية، اليوم الخميس، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين، ينشطون بين مدينتي بركان والناظور. وأكدت وزارة الداخلية، أن هذه العملية التي تمت في إطار التصدي للتهديدات الإرهابية، أسفرت عن حجز أجهزة إلكترونية وأسلحة بيضاء. ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن مصدر أمني قوله: إن "أفراد هذه الخلية خططوا للالتحاق بمعسكرات إحدى فروع داعش بمنطقة الساحل جنوب الصحراء، قبل أن يقرروا الانخراط في تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف مواقع حساسة بالمملكة".

كانت الداخلية المغربية، قد تمكنت من تفكيك خلية إرهابية شمال شرقي البلاد، يتزعمها إرهابي قاتل في سوريا والعراق مطلع الشهر الماضي، إضافة إلى توقيف 3 أفراد يشتبه في تكوينهم خلية "موالية" لتنظيم "داعش" الإرهابي، كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في البلاد سبتمبر الماضي. ونجحت القوات المغربية، من تفكيك