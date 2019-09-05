الأرصاد: غدا طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص

طقس حار - صورة أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 25 35طنطا 24 35دمنهور 24 34الإسكندرية 22 32بلطيم 23 31مطروح 23 31السلوم 21 31سيوة 24 36بورسعيد 24 31دمياط 24 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 21 36السويس 23 36العريش 22 32 رفح 22 32رأس سدر 25 36 نخل 17 36 نويبع 28 36 طابا 25 35 كاترين