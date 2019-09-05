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الأرصاد: غدا طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٣٨ ص
طقس حار - صورة أرشيفية
طقس حار - صورة أرشيفية
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة غدا:المدينة: الصغرى العظمىالقاهرة 25 36شبين الكوم 25 35طنطا 24 35دمنهور 24 34الإسكندرية 22 32بلطيم 23 31مطروح 23 31السلوم 21 31سيوة 24 36بورسعيد 24 31دمياط 24 31الزقازيق 24 36الإسماعيلية 21 36السويس 23 36العريش 22 32 رفح 22 32رأس سدر 25 36 نخل 17 36 نويبع 28 36 طابا 25 35 كاترين
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رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
الرئيس-السيسى

السيسي: حريصون مصر على أمن واستقرار لبنان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي، اليوم، إن السيسي أكد تثمين مصر لدور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان, وأضاف راضي أن جنبلاط أكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
الارز (1)

رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
ختان (1)

الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة ختان الإناث

أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ألكسندر بوديروزا، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال"، جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولي المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، للتعرف على أبرز جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.
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طقس-حار-مياه

الأرصاد: اليوم ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، اليوم الخميس، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-حار (1)

الأرصاد: غدا طقس مائل للحرارة.. وشبورة صباحية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، وتكون الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: اليوم طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
طقس-معتدل (2)

الأرصاد: غدا طقس معتدل.. ورطوبة على القاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، رطب على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
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