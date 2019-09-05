إرهاب

مرصد الإفتاء: «الجزيرة» منصة لتشويه معارضي الإخوان

مرصد الإفتاء: من الضروري كشف كذب وتدليس جماعة الإخوان ومنصاتها.. بجانب العمل الجماعي على كشف مناهج التدليس والكذب المتبع من قبل قياداتها وعناصرها
٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١١:٤٦ ص
جماعة الإخوان الإرهابية - صورة أرشيفية
جماعة الإخوان الإرهابية - صورة أرشيفية
كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، في بيان له، اليوم الخميس، عن وجود بوادر حملة موسعة تقودها شخصيات متطرفة عبر إحدى القنوات الإعلامية المضللة، ضد المراكز الإسلامية العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تسعى إلى تحقيق الاندماج الاجتماعي والثقافي للمسلمين في الولايات المتحدة، وأن الحملة مؤسسة على مهاجمة تلك المنظمات والشخصيات المسلمة بسبب مواقفها المعتدلة من الحكومات العربية، مؤكدا أن منصات "الجزيرة" باتت البوابة الرئيسية لشن حملات التشويه ضد كل ما يخالف رغبات ومواقف جماعة الإخوان الإرهابية.
وأوضح المرصد أن الجماعة دأبت خلال الفترة الماضية على مهاجمة كافة المؤسسات التي لا تخضع لسيطرتها في الداخل والخارج تحت مبدأ "إذا لم تكن معنا فأنت عدونا"، وأن حملة التشويه التي بدأها بعضهم على تلك المنصات تسعى إلى تقويض الثقة التي تتمتع بها بعض الشخصيات المسلمة والمراكز الإسلامية في أوساط المسلمين بالولايات
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داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
الجيش -اللبنانى (3)

المخابرات اللبنانية تلقي القبض على إرهابي مصري مطلوب

ذكرت "سكاي نيوز عربية" أن دورية من مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أوقفت المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي. وكشفت عن أن المخابرات اللبنانية أوقفت أبو خطاب على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان. ويُعد أبو خطاب، بحسب بيان الجيش اللبناني، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، إذ شكل خلية إرهابية تعمل لمصلحة تنظيم "داعش" الإرهابي، وقد تم توقيف معظم أفرادها.
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داعش

الإفتاء: داعش أكثر التنظيمات نشاطا الأسبوع الماضي

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، في تقرير له، صادر اليوم الخميس، إن نشاط الجماعات الإرهابية فى النصف الثاني من عام 2019، ما زال مستمرا ومتزايدا بالرغم من الجهود التنسيقية، التي تقوم بها أجهزة الأمن في مختلف البلدان، موضحا أن مؤشر الإرهاب الأسبوعي الصادر عنه، رصد أن الجماعات الإرهابية نفذت 18 هجوما إرهابيا في 9 دول مختلفة، أدت إلى سقوط ما يقارب 148 ما بين قتيل وجريح، إذ أودت بحياة 90 شخصا وإصابة 58 شخصا.
تفجير-في-أفغانستان (2)

ارتفاع عدد ضحايا انفجار كابول إلى 3 قتلي و30 مصابا

قال مسئول أفغاني، اليوم الخميس، إن 3 أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم، فيما أصيب 30 آخرون جراء الانفجار الضخم، الذي هز العاصمة "كابول" بالقرب من منطقة تضم السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى. ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية عن جول أحمد أيوبي مدير مستشفى وزير محمد أكبر خان قوله، إن المستشفى استقبل 3 جثث و30 مصابا. ومن جانبه، قال المتحدث باسم قائد شرطة كابول "فردوس فارامارز" إن الانفجار وقع في منطقة الشرطة التاسعة بالعاصمة، مرجحا أن الانفجار كان يستهدف نقطة تفتيش في منطقة "شاش درك" حيث توجد مكاتب سلطات الأمن القومي الأفغانية.
تفجير-في-أفغانستان (3)

13 مصابا في انفجار بكابول.. وطالبان تتبنى الهجوم

هز انفجار، صباح اليوم الخميس، منطقة الشرطة التاسعة في العاصمة الأفغانية كابول. وأشارت التقارير الأولية إلى أن الانفجار وقع في منطقة شاش دارك في العاصمة، وذلك حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، في نبأ عاجل لها، دون ذكر مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة جراء هذا الانفجار. فيما أعلنت حركة طالبان عن مسؤوليتها عن التفجير الانتحاري الذي استهدف منطقة قرب حي السفارات في العاصمة الأفغانية كابول، وذلك بحسب ما ذكره موقع "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل له.
حركة-طالبان

مقتل 66 مسلحا من طالبان في غارات جوية بأفغانستان

قُتل ما لا يقل عن 66 من مسلحي طالبان في سلسلة غارات جوية نفذتها قوات الأمن الأفغانية في إقليم جور شمال غرب أفغانستان. وقالت مصادر عسكرية مطلعة، اليوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إن "سلسلة الهجمات أسفرت عن مقتل 66 من مقاتلي طالبان وتدمير مخبأ كبير للأسلحة"، فيما لم يعلق المسلحون المناهضون للحكومة الأفغانية على هذه الغارات الجوية حتى الآن. ويأتي ذلك في الوقت الذي تدهور فيه الوضع الأمني في أجزاء معينة من إقليم جور خلال الأشهر الأخيرة، إذ ينشط متشددو طالبان في بعض مناطق الإقليم وغالبا ما يشنون عمليات إرهابية.
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