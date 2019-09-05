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«كلنا إسراء غريب».. مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م
إسراء غريب
إسراء غريب
أثار مقتل الفلسطينية إسراء غريب، موجة غضب عارمة داخل البلاد، دفعت المئات من الضفة الغربية إلى الخروج في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحماية القانونية. ورفعت متظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لافتات كتب عليها "كلنا إسراء" و"جسدي ملك لي" و"لا أحتاج رقابتك.. ولايتك.. رعايتك.. شرفك". وفتحت السلطة الفلسطينية تحقيقا في وفاة الشابة إسراء، فيما يقول نشطاء: إنها "تعرضت للضرب من أقاربها الرجال بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيما يبدو لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها".
ووفقا لتقارير إعلامية فلسطينية، فقد تعرضت إسراء غريب لإصابات بالغة في عمودها الفقري بعد أن سقطت من شرفة منزلها في بيت ساحور قرب بيت لحم بينما كانت تحاول الإفلات من هجوم أشقائها عليها، وفقا لـ"إرم نيوز" ونفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان: إنها "كانت تعاني من حالة نفسية، وتوفيت بعد تعرضها لجلطة
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قطر-وشعار-المونديال

شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ بالشأن اليمني، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والانتقالي"، أنه بينما تتواصل الجهود السعودية لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، لإنهاء اضطرابات الجنوب اليمني، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، عن عقد اجتماع غير رسمي، أمس، مع من سمّاهم عقلاء في الحكومة الشرعية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
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غسان سلامة يدشن حملة لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تطرق سلامة، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، للحديث عن تدهور حاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد منذ أبريل الماضي، معربا عن امتنانه لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجھتھا من خلال دعوتھا إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا
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رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

نتنياهو يتوعد بفرض السيادة على مستوطنات الضفة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن تل أبيب ستفرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات في الضفة الغربية والقدس باعتبارها جزءًا من أرض إسرائيل، متعهدا بأن يفتتح العام الدراسي من مستوطنة في الضفة الغربية. وقال نتنياهو موجها حديثه للطلاب في مستوطنة "الكانا": "تذكروا أنكم في هذا المكان، وأن هذه هي أرض إسرائيل. لن نقتلع أي شخص من هنا، لن يكون هناك المزيد من عمليات النزوح، سنطبق السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من دولة إسرائيل".
اسراء-غريب (3)

«ملبوسة».. هل تتحول وفاة إسراء غريب لجريمة شرف؟

أثارت وفاة فتاة فلسطينية تدعى إسراء غريب، حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، نتيجة الروايات المتضاربة حول سبب الوفاة، إذ تم تداول روايتين، الأولى حول وفاتها بشكل طبيعي نتيجة تعرضها لأزمة قلبية، والرواية الثانية، أرجعت وفاتها لتعرضها للتعذيب الأسري. تعود تفاصيل الواقعة عندما توفيت إسراء ناصر غريب (21 سنة) تعمل في صالون تجميل، وتعيش في بلدة بيت ساحور في بيت لحم الفلسطينية، والتي بمجرد إعلان وفاتها، تشكك الكثيرون في سبب وفاتها، ما استدعى عائلتها لإصدار تصريحات توضح سبب الوفاة التي أكدوا أنها طبيعية، وليست نتيجة تعذيب أخيها لها.
علم فلسطين

محو فلسطين.. حلقة من مسلسل تدليل أمريكا لإسرائيل

منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، وهو يسعى إلى إرضاء إسرائيل بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة على حساب القضية الفلسطينية، في أعقاب سلسلة من الإجراءات المؤيدة للاحتلال من قبل الإدارة الأمريكية، أبرزها الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية لها. أحدث تلك الإجراءات قيام وزارة الخارجية الأمريكية، بمحو صفحة خاصة بالأراضي الفلسطينية من الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة، من لائحته للبلدان والمناطق، فلم يعد الموقع الرسمي للوزارة يضم مدخلاً منفصلاً للسلطة الفلسطينية.
محمود-عباس

أبو مازن لميركل: أمريكا لا تساعد في تحقيق السلام

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، أن الإدارة الأمريكية لا تساعد في تحقيق السلام والأمن في منطقتنا، مضيفا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجلا ميركل في برلين، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية رفعت ملفات القدس واللاجئين والحدود والاستيطان والأمن عن طاولة المفاوضات، وخالفت الشرعية الدولية، واستبدلتها بإجراءات متناقضة مع المرجعيات التي أقرها المجتمع الدولي بأسره، وجدد الرئيس الفلسطيني مطالبته، بأن تكون المفاوضات برعاية دولية كاملة، وفق ما اقترحه في مجلس الأمن الدولي، بحسب "معا".
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