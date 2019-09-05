«كلنا إسراء غريب».. مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٤ م

إسراء غريب

أثار مقتل الفلسطينية إسراء غريب، موجة غضب عارمة داخل البلاد، دفعت المئات من الضفة الغربية إلى الخروج في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحماية القانونية. ورفعت متظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لافتات كتب عليها "كلنا إسراء" و"جسدي ملك لي" و"لا أحتاج رقابتك.. ولايتك.. رعايتك.. شرفك". وفتحت السلطة الفلسطينية تحقيقا في وفاة الشابة إسراء، فيما يقول نشطاء: إنها "تعرضت للضرب من أقاربها الرجال بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيما يبدو لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها".

ووفقا لتقارير إعلامية فلسطينية، فقد تعرضت إسراء غريب لإصابات بالغة في عمودها الفقري بعد أن سقطت من شرفة منزلها في بيت ساحور قرب بيت لحم بينما كانت تحاول الإفلات من هجوم أشقائها عليها، وفقا لـ"إرم نيوز" ونفت أسرة إسراء الاتهامات، وقالت في بيان: إنها "كانت تعاني من حالة نفسية، وتوفيت بعد تعرضها لجلطة