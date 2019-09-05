جريمة

إصابة 10 مواطنين بالسويس بالتسمم بسبب "كشري"

تحرير:مصطفى خليل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 10 مواطنين في محافظة السويس، اليوم الخميس، بالتسمم الغذائي بسبب تناولهم وجبات "كشري" في أحد المطاعم الشهيرة بوسط المدينة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء عيد سعيد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الصحة، بورود بلاغ من إدارة مستشفى السويس العام بوصول عدد من المصابين بالتسمم الغذائي. وعلى الفور قام الأطباء وفريق التمريض بالمستشفى، باستقبال المصابين، والبدء في علاجهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
كما انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وأكدوا في التحقيقات، أنهم تناولوا وجبة كشري من أحد المطاعم الشهيرة في وسط حي السويس، وشعروا بآلام بالبطن فور تناولهم الكشري. وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن حالات المصابين مستقرة، مؤكدًا أنهم سيخرجون خلال ساعات بعد الانتهاء من علاجهم. وتحرر
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محكمة-ارشفية

ضربه وحرقه.. السجن 15 عاما لعامل قتل نجل زوجته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار شريف أحمد فؤاد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الحميد مصطفى هندي، والمستشار أشرف محمد الجميل، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، وإبراهيم مطر بالسجن 15 عاما لـ"ع. ال.م" عامل لقتله المجني عليه الطفل "أ.ح.ال" 5 سنوات. تعود الواقعة في القضية رقم 23868 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان والمقيدة كلي برقم 371 شرق عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه ثان يفيد وصول طفل سن 5 سنوات لأحد المستشفيات توفي متأثرا بالتعدي عليه بالضرب.
سجن

ضبط وكيل مكتب بريد في الدقهلية اختلس 305 آلاف جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الدقهلية، من ضبط وكيل مكتب بريد كفر الأبحر التابع لمركز نبروه، بتهمة التلاعب في حساب إحدى العميلات واختلاس مبلغ 305 آلف جنيه، بدافع التربح من منصبه بالمخالفة لأحكام القانون والإخلال بالوظيفة وإضرار المال العام. تلقى اللواء فاضل عمار، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يُفيد بورود محضر إلى مركز شرطة نبروه من الإدارة العامة يتهم موظف كبير في فرع مكتب البريد بالاستيلاء على مبلغ مالي بالتزوير من حساب إحدى عملاء البريد.
القبض-على-متهم

سقوط مستريح «سفريات الغلابة» بالشرقية

ألقى رجال مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الشرقية، برئاسة العقيد محمد فخر، رئيس مباحث الأموال العامة، بالتنسيق مع مباحث قسم شرطة أول الزقازيق، بقيادة المقدم حسين أبو فول، اليوم الخميس، القبض على صاحب شركة «سفريات خارجية»؛ على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من الموطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم للعمل بالدول العربية، فضلًا عن إدارته الشركة بدون تراخيص من الجهات المختصة، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد سلام، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
حبس-متهمه

تداول فيديو جنسي..مواطن يتهم زوجته بالزنا بكفر الشيخ

تقدم رجل أربعينى مقيم بإحدى قرى كفر الشيخ، ببلاغ ضد زوجته، يتهمها فيه بممارسة الزنا، عقب تداول مقطع جنسي لها برفقة صاحب محل على مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاهدته المقطع عن طريق الصدفة. تلقى اللواء محمود حسن مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغ من "ك. م. و- 43 عامًا" مقيم بإحدى قرى مركز كفر الشيخ، يتهم فيه زوجته "م. ن - 28 عامًا" بالزنا بعد تداول مقاطع جنسية لها على مواقع التواصل الاجتماعي مع آخر يعمل صاحب محل.
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سجن

مستريح السويس يفجر مفاجأة أمام النيابة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة السويس، تجديد حبس "أ. ع" 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة. وتعهد المتهم، بتسديد الأموال مؤكدًا أن سبب هروبه هو تعثره بعد قيام أشخاص بالنصب عليه. وكان المتهم "ع. أ." الملقب بمستريح السويس سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضييق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
محكمة-ارشفية

إحالة «المستشار المزيف» بالسويس للمحاكمة

قررت النيابة العامة بمحافظة السويس، اليوم الإثنين، إحالة المتهم بانتحال صفة مستشار للمحاكمة أمام محكمة الجنايات، وتبين من تحريات مديرية أمن السويس، حيازة المتهم كارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وكشفت التحريات أن المتهم الذي جرى ضبطه من إدارة مرور السويس، كان يقود سيارة ملاكي بألواح معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام. وأكدت التحريات، أن المتهم أيضا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة دون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.
سجن

حبس «مستريح السويس» المتهم بالنصب على المواطنين

قررت النيابة العامة بالسويس، اليوم الإثنين، حبس "أ. ع."، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم توظيفهم في شراء الخردة والشاليهات بالعين السخنة.. وكان المتهم الملقب بـ"مستريح السويس" سلم نفسه لمباحث مديرية أمن السويس، عقب نجاح ضباط المباحث بإدارة البحث الجنائي في تضيق الخناق عليه ومنعه من الهرب للخارج، بعد صدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره لاتهامه بالاستيلاء على 40 مليون جنيه من المواطنين تحت مزاعم توظيف أموالهم.
زحام-فى-قسم-استقبال-مستشفى-المطرية-التعليمى

بالأسماء.. تسمم 16 مواطنا في حفل زفاف بالشرقية

في واقعة جديد تُضاف لسجل حافل من «المعازيم» ضحايا حفلات الزفاف والأطعمة التي يتم إعدادها قبل بدايتها بأكثر من عشر ساعات، أصيب ستة عشر مواطنًا، جميعهم من أهالي عزبة «أبو عجوة»، التابعة لقرية «الملاك» بدائرة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، بحالات قيء وإسهال جراء إصابتهم بتسمم غذائي إثر تناولهم وجبات غذائية في حفل زفاف بالقرية، حيث جرى نقلهم جميعًا إلى مستشفى «أبو حماد» المركزي، وهناك تلقوا الإسعافات الطبية اللازمة، وتم التصريح بخروج ثلاثة عشر حالة منهم فور دخولهم، قبل احتجاز باقي المصابين لتعليق محاليل طبية.
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