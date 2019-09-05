إصابة 10 مواطنين بالسويس بالتسمم بسبب "كشري"

تحرير:مصطفى خليل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٠٥ م

صورة أرشيفية

أصيب 10 مواطنين في محافظة السويس، اليوم الخميس، بالتسمم الغذائي بسبب تناولهم وجبات "كشري" في أحد المطاعم الشهيرة بوسط المدينة. بدأت الواقعة بتلقي اللواء عيد سعيد، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن السويس، إخطارًا من غرفة عمليات مديرية الصحة، بورود بلاغ من إدارة مستشفى السويس العام بوصول عدد من المصابين بالتسمم الغذائي. وعلى الفور قام الأطباء وفريق التمريض بالمستشفى، باستقبال المصابين، والبدء في علاجهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

كما انتقل رجال المباحث إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وأكدوا في التحقيقات، أنهم تناولوا وجبة كشري من أحد المطاعم الشهيرة في وسط حي السويس، وشعروا بآلام بالبطن فور تناولهم الكشري. وقال مصدر طبي بمستشفى السويس العام، إن حالات المصابين مستقرة، مؤكدًا أنهم سيخرجون خلال ساعات بعد الانتهاء من علاجهم. وتحرر