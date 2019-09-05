الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة ختان الإناث

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

ختان الإناث - صورة أرشيفية

أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ألكسندر بوديروزا، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال"، جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولي المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، للتعرف على أبرز جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.

وأعرب بوديروزا، عن أمله في القضاء على ختان الإناث بحلول عام 2030، مشيرا إلى ما تقوم به اللجنة الوطنية لنشر الوعي المجتمعي بقضية ختان الإناث من خلال حملات طرق الأبواب، مؤكدا أن هذه الأمر غاية في الأهمية وله مردود إيجابي.وأشاد بالدور الذي تقوم به رئيسة للمجلس القومي للمرأة في مجال العمل على تمكين المرأة