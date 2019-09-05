جريمة

انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة "بشير. ع. ا- 50 عامًا" مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج
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ثعبان

الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي.. السجون تفرج عن 587 سجينا

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإعمال الإفراج بالعفو عن عدد من السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت اللجان المشكلة من مصلحة السجون إلى وضع قائمة تتضمن 587 سجينًا تنطبق عليهم اشتراطات العفو، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وباشرت مصلحة السجون إجراءات إخلاء سبيلهم جميعًا بموجب العفو الرئاسي، ليتجنبوا بذلك قضاء عقوباتهم كاملة داخل السجون، ما يمنحهم فرصة إيجابية لإعادة الاندماج وسط المجتمع، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
فلوس

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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محكمة-ارشفية

السجن 15 عاما لجواهرجي لحيازته 50 طربة حشيش

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد مصطفى هندي، وأمانة سر عبد الجليل خليفة، بالسجن 15 عاما، على المدعو "ن. ع. س." صاحب محل ذهب وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة الحشيش.. وتعود الواقعة في القضية رقم 4358 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية ثان والمقيدة كلي برقم 534 غرب، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط شخص بحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الزراعي بسبب انفجار إطار السيارة أمام قرية التوفيقية بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى تصادمها بالساتر الخرساني، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى إيتاى البارود العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الزراعى بدائرة المركز.
سرقة-السيارات (1)

«كل مرة بنقع»..قصة سقوط عصابة لسرقة السيارات بالجيزة

"كل مرة هيتقبض علينا ونرجع نبدأ من الأول" ما سبق نص حديث دار بين "أحمد" وصديقه الذي يصغره بنحو 4 سنوات، يندب الأول سوء حظه مع عالم الجريمة إذ تحول لمسجل خطر من أرباب السوابق له معلومات جنائية لدى جهاز الشرطة تقترب سوابقه من 10 قضايا تنوعت ما بين السرقة وحيازة سلاح ناري، بحث السبيل للهروب من مشكلات باتت تلازمه كظله، معاناة مستمرة مع حاجته للمال حتى اضطر لاقتراض مبالغ مالية من بعض معارفه على أمل تحسن الأمور إلى الأفضل وإيجاد حل لما يمر به صاحب الـ27 ربيعا.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (2)

إصابة 5 من أسرة واحدة فى حادث سيارة ببني سويف

أصيب زوجان و3 أطفال، جميعهم من أسرة واحدة، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى قبل نفق سنور باتجاه محافظة المنيا بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى. بدأت الواقعة بتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد ورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي قبل نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المحافظة، بداخلها 5 من أسرة واحدة، ووجه مدير الأمن بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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