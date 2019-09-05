انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

صورة أرشيفية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والمقدم بهاء الكردى رئيس قطاع النوبارية للحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين اختلال عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق. وأسفر الحادث عن إصابة "بشير. ع. ا- 50 عامًا" مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، باشتباه ما بعد الارتجاج