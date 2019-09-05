جريمة

عفو رئاسي.. السجون تفرج عن 587 سجينا

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م
إفراج عن سجناء- أرشيفية
إفراج عن سجناء- أرشيفية
تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإعمال الإفراج بالعفو عن عدد من السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت اللجان المشكلة من مصلحة السجون إلى وضع قائمة تتضمن 587 سجينًا تنطبق عليهم اشتراطات العفو، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وباشرت مصلحة السجون إجراءات إخلاء سبيلهم جميعًا بموجب العفو الرئاسي، ليتجنبوا بذلك قضاء عقوباتهم كاملة داخل السجون، ما يمنحهم فرصة إيجابية لإعادة الاندماج وسط المجتمع، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
حدد مستحقي الإفراج لجان فحص تولت مراجعة ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك 353 نزيلا يستحقون إفراجا شرطيا، ومن ثم انتهى الفحص إلى استحقاق 587 حالة للإفراج
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ثعبان

الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.
حادث-انقلاب-سيارة مدير-امن-اسيوط (1)

انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
فلوس

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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قطاع-مصلحة-السجون

الداخلية: الإفراج بالعفو عن 205 والشرطى عن 462 سجينا

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 667 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 205 نزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي وشرطي عن 542 سجينا بمناسبة عيد الأضحى

أفرجت مصلحة السجون بوزارة الداخلية عن 542 سجينا بموجب عفو رئاسي وشرطي، وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم (351/2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرية، وعقد قطاع السجون اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 228 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جثة (3)

«تعالَ خد فلوسك».. قصة المشوار المشؤوم لتاجر جمال

"عاوز حقي"، كلمتان كانتا سببًا في مقتل تاجر جِمال على يد مالك محل جزارة، إذ حاول الأخير التنصل من سداد مبلغ مالي اقترضه في وقت سابق، إلا أنه لم يسلم من ملاحقات التاجر الذي يبحث عن إتمام حساباته المالية أولا بأول ومراجعة قائمة التجار وأصحاب محلات الجزارة الذين تجمعهم به تعاملات مالية "توريد جمال"، الأمر الذي دفع الجزار إلى التفكير في طريقة يعبر بها تلك المحنة وينهي ضائقته المالية فسلم عقله إلى "إبليس" الذي وسوس له بأنه لا مفر من قتل تاجر الجمال الخمسيني لتنتهي الأمور.
تحرش (5)

ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى بالإسكندرية

تمكن ضباط وقوات مكافحة العنف ضد المرأة، وعناصر من الشرطة السرية، من ضبط 23 حالة تحرش خلال عيد الأضحى، إذ تم ضبط 9 حالات خلال اليوم الثالث من عيد الأضحى جميعها بمنطقة وسط البلد بمحطة الرمل والمنشية وأمام دار العرض السينمائي، وحالتين بمنطقة سان ستيفانو شرق المحافظة، بينما تم ضبط 7 حالات أمس ومثلها خلال اليوم الأول من العيد، وتواصل القوات عملية التأمين بالأماكن التى تشهد تجمعات بين المحتفلين بالعيد فى الحدائق والمتنزهات وعلى الكورنيش وأمام دور العرض السينمائي.
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