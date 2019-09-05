عفو رئاسي.. السجون تفرج عن 587 سجينا

تحرير:سماح عوض الله ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٥ م

إفراج عن سجناء- أرشيفية

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإعمال الإفراج بالعفو عن عدد من السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت اللجان المشكلة من مصلحة السجون إلى وضع قائمة تتضمن 587 سجينًا تنطبق عليهم اشتراطات العفو، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وباشرت مصلحة السجون إجراءات إخلاء سبيلهم جميعًا بموجب العفو الرئاسي، ليتجنبوا بذلك قضاء عقوباتهم كاملة داخل السجون، ما يمنحهم فرصة إيجابية لإعادة الاندماج وسط المجتمع، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.

حدد مستحقي الإفراج لجان فحص تولت مراجعة ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك 353 نزيلا يستحقون إفراجا شرطيا، ومن ثم انتهى الفحص إلى استحقاق 587 حالة للإفراج

حدد مستحقي الإفراج لجان فحص تولت مراجعة ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 234 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وكذلك 353 نزيلا يستحقون إفراجا شرطيا، ومن ثم انتهى الفحص إلى استحقاق 587 حالة للإفراج تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم، الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك لعام 2019.



وتحرص مصلحة السجون على سياسة توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.



