بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.

من جانبه نوه رئيس الحكومة اليابانية، شينزو آبي خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي، إلى أن روسيا تلعب دورًا هامًا في تسوية المشاكل الدولية، لذلك طرحت مسألة عودة روسيا إلى هذه الصيغة". وتوقف تنسيق مجموعة الثمانية الكبار عن العمل في عام 2014 بعد ضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا، ثم رفض قادة الدول