رياضة

يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م
مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان
مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان
ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي تراجع ترتيبه بين لاعبي مانشستر يونايتد، خاصة بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير الذي حل أساسيا في تشكيلة المدرب سولسكاير، بينما قل تأثير ماتيتش، بعدما فضّل سولسكاير اللعب بسكوت ماكتوميناي بجانب بوجبا. وفي سياق آخر، أكد يوفنتوس أن ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، عاد
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اجيرى-والجهاز-الفنى

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
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أرسنال 2019

روما يبحث عن استعارة مخيتاريان في آخر أيام الميركاتو

دخل روما الإيطالي في مفاوضات متقدمة مع أرسنال، لضم متوسط ميدانه الأرميني هنريك مخيتاريان على سبيل الإعارة، في اليوم الأخير من الميركاتو الصيفي، اليوم الإثنين، وأغلق موسم الانتقالات الصيفية في الدوري الإنجليزي يوم 8 أغسطس الماضي، إلا أنه لم يغلق في العديد من الدوريات الأوروبية الأخرى، ومن بينها الدوري الإيطالي، الذي بإمكان أنديته شراء اللاعبين حتى مساء اليوم، وانضم مخيتاريان لأرسنال في شهر يناير من عام 2018، في صفقة شهدت انتقال التشيلي أليكسيس سانشيز من المدفعجية إلى الشياطين الحمر.
الدورى-الأوروبى

مجموعة نارية وسهلة للكبار في الدوري الأوروبي

أسفرت قرعة دور المجموعات لمسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020، التي أقيمت اليوم الجمعة، في إمارة موناكو الفرنسية، عن وقوع أرسنال، وصيف نسخة العام الماضي، في مجموعة قوية تضم إلى جانبه فريق أينتراخت فرانفكفورت الألماني، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة العام الماضي، في الوقت الذي كانت فيه القرعة رحيمة بمانشستر يونايتد بطل المسابقة في عام 2017، وكانت المجموعة النارية من نصيب بورتو البرتغالي الذي وقع إلى جانب كل من فينورد الهولندي ورينجرز، وفيما يلي ما أسفرت عنه القرعة.
الدوري-الأوروبي

اليوم سحب قرعة دور المجموعات بالدوري الأوروبي

تتجه الأنظار، اليوم الجمعة، نحو إمارة موناكو الفرنسية، وتحديدًا قاعة جريمالدي فورام، التي ستحتضن قرعة دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي لموسم 2019- 2020 في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في النسخة رقم 49 من البطولة، والـ11 بمسماها الجديد، ويوجد في القرعة اليوم 48 فريقا، سيتم تقسيمهم على 12 مجموعة، على أن تضم كل مجموعة 4 فرق، ولا يوجد فريقان من بلد واحد في نفس المجموعة، ويتأهل من كل مجموعة أول فريقين إلى دور الـ32 حيث سينضم إليهم 8 فرق أصحاب المركز الثالث في كل مجموعة بدوري أبطال أوروبا.
مباراة-مانشستر سيتى-وليفربول‎ (1)

مواجهات سهلة للكبار في «كأس كاراباو»

يستهل مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية (كأس كاراباو)، بخروجه لمواجهة بريستون نورث إيند المنافس في الدرجة الثانية، فيما يحل ليفربول ضيفا على ميلتون كينز دونز المنتمي للدرجة الثالثة بعد إقامة قرعة الدور الثالث، فيما يستضيف مانشستر يونايتد منافسه روتشدال المنافس في الدرجة الثالثة، وينتظر تشيلسي وصيف البطل في الموسم الماضي الفائز من جريمسبي المنتمي للدرجة الرابعة أو ماكلسفيلد تاون، فيما يلعب آرسنال ضد نوتنجهام فورست الذي يشارك في الدرجة الثانية.
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