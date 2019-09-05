يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٧ م

مانشستر يونايتد - باريس سان جيرمان

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي تراجع ترتيبه بين لاعبي مانشستر يونايتد، خاصة بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير الذي حل أساسيا في تشكيلة المدرب سولسكاير، بينما قل تأثير ماتيتش، بعدما فضّل سولسكاير اللعب بسكوت ماكتوميناي بجانب بوجبا. وفي سياق آخر، أكد يوفنتوس أن ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، عاد

وأشارت الصحيفة إلى أن بايلي تراجع ترتيبه بين لاعبي مانشستر يونايتد، خاصة بعد التعاقد مع المدافع هاري ماجواير الذي حل أساسيا في تشكيلة المدرب سولسكاير، بينما قل تأثير ماتيتش، بعدما فضّل سولسكاير اللعب بسكوت ماكتوميناي بجانب بوجبا.



وفي سياق آخر، أكد يوفنتوس أن ماوريسيو ساري، المدير الفني للفريق، عاد لقيادة تدريبات البيانكونيري، في مركز كونتيناسا، بعد نهاية فترة الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة 3 أيام، عقب مباراة نابولي الماضية، تحضيرًا للجولة الثالثة من عمر الدوري الإيطالي.



وأضاف أن الثنائي جونزالو هيجواين ودوجلاس كوستا هما الغائبان الوحيدان عن التدريبات، بعدما حصل الثنائي على راحة لمدة يومين إضافيين، ليعودا يوم الجمعة المقبل، ولفت بطل إيطاليا إلى أن ماوريسيو ساري قاد الحصة التدريبية بعد تعافيه من الإصابة بالالتهاب الرئوي.

