رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م

زراعة الأرز - صورة أرشيفية

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.

وأشار شحاتة إلى أن سعر الكيلو الأرز وصل إلى 6 جنيهات للأرز السائب من النوع الرفيع في الموسم الجديد، مضيفا: "نحن في انتظار تحديد ميعاد من الهيئة العامة للسلع التموينية، للإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة لتوزيعها علي البطاقات التموينية مع الزيت والسكر".يذكر أنه في يوليو الماضي، نفى المركز الإعلامي