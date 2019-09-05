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رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:١٩ م
زراعة الأرز - صورة أرشيفية
زراعة الأرز - صورة أرشيفية
قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
وأشار شحاتة إلى أن سعر الكيلو الأرز وصل إلى 6 جنيهات للأرز السائب من النوع الرفيع في الموسم الجديد، مضيفا: "نحن في انتظار تحديد ميعاد من الهيئة العامة للسلع التموينية، للإعلان عن مناقصة لتوريد الأرز لصالح الوزارة لتوزيعها علي البطاقات التموينية مع الزيت والسكر".يذكر أنه في يوليو الماضي، نفى المركز الإعلامي
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رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
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السيسي: حريصون مصر على أمن واستقرار لبنان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي، اليوم، إن السيسي أكد تثمين مصر لدور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان, وأضاف راضي أن جنبلاط أكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
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الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة ختان الإناث

أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ألكسندر بوديروزا، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال"، جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولي المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، للتعرف على أبرز جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.
طقس-حار-تين-شوكى

الأرصاد: غدا طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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مصطفى-مدبولي

الحكومة: عقد مؤتمر «أفريقيا 2019» بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية إبراز دور مصر في قارة أفريقيا، وذلك خلال فعاليات مؤتمر (أفريقيا 2019) في ظل أنه يعد أكبر التجمعات الاستثمارية بدول القارة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة، مما سيسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل من شأنه أن يوفر ملايين فرص العمل لأبناء القارة الأفريقية باستغلال ثرواتها الطبيعية وتنفيذ مشروعات كبرى تقوم على استغلال هذه الثروات.
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مشروع قانون لإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، المكون من 14 مادة، بخلاف مواد الإصدار، ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، خاصة فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالإضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، وما يستجد من احتياجات لا تكفي موازنة الدولة لتغطيتها.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

تأثر مصر بانفجار روسيا.. الحكومة تنفي 12 شائعة

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، تقرير توضيح الحقائق، بهدف توضيح ما أثير في عدد من المواقع الإلكترونية وصحفات التواصل الاجتماعي، إذ نفت الحكومة عددا من الشائعات التي تم تداولها خلال الأيام الماضية، أبرزها: تراجع الاستثمارات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقف تنفيذ مشروع الاستزراع السمكي شرق التفريعة، دخول الأسواق المصرية شحنات زراعية مستوردة غير مطابقة للمواصفات القياسية، استخدام مخصبات من القمامة لزيادة إنتاج المحاصيل بالصوب الزراعية، نقص الأسمدة الزراعية بالأسواق.
البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
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