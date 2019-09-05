سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

إيران تفرج عن طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م
سفن إيرانية
سفن إيرانية
أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
وكشفت الحكومة البريطانية، في وقت سباق، أنها تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة. كان التلفزيون الرسمي الإيراني قال، أمس الأربعاء: إن "طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان
اقرأ المزيد
بوريس جونسون

بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
بوريس-جونسون (1.) (2)

شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
بوتين (2)

بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
نتنياهو (1)

نتنياهو يدعو لممارسة الضغط على إيران: ضد الحوار الآن

أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، استياءه من إعلان إيران تقليص جديد في التزاماتها النووية، داعيًا إلى ممارسة مزيد من "الضغط" الدولي على طهران، إذ قال نتنياهو قبل توجهه إلى لندن للقاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر: "هذا الصباح أُبلغنا بانتهاك آخر، مزيد من التحدي من إيران، هذه المرة في سعيها لحيازة أسلحة نووية"، مضيفا "أنه ليس الوقت المناسب لإجراء محادثات مع إيران، بل الوقت لزيادة الضغط عليها".
ناقلة النفط البريطانية ستينا إمبيرو

لماذا أفرجت طهران عن طاقم السفينة البريطانية الآن؟

كشفت إيران، اليوم الأربعاء، عن أنها بصدد إطلاق سراح سبعة بحارة من أفراد طاقم السفينة التي تحمل العلم البريطاني "ستينا إمبيرو"، البالغ عددهم ثلاثة وعشرين فردا، لأسباب إنسانية. وكانت طهران قد احتجزت الناقلة البريطانية خلال مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز في يوليو الماضي، بعد أن اتهمتها بـ"انتهاك القواعد البحرية الدولية". وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، للتليفزيون الحكومي، إن البحارة، وهم خمسة هنود وواحد من لاتفيا وروسي، غادروا بالفعل "ستينا إمبيرو".
مناورات-بحرية للحرس-الثوري-الإيراني

إيران تحتجز 7 مراكب صيد و24 أجنبيا كانوا على متنها

قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، إن قواته احتجزت سبعة قوارب صيد، واعتقلت 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء "جاسك" في خليج عمان. وأشارت شبكة "روسيا اليوم" إلى أن مراسلها في العاصمة الإيرانية طهران، كان قد أفاد أن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية بأكثر من المسافة القانونية. وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن القوات قامت بمصادرة نحو 222 طنا من الأسماك، كانت على متن القوارب المذكورة التي تم احتجازها.
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org