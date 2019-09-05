إيران تفرج عن طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٨ م

سفن إيرانية

أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.

وكشفت الحكومة البريطانية، في وقت سباق، أنها تدرس إرسال طائرات مسيرة للخليج العربي، في ظل التهديدات الإيرانية للملاحة البحرية بالمنطقة. كان التلفزيون الرسمي الإيراني قال، أمس الأربعاء: إن "طهران تعتزم إطلاق سراح 7 من طاقم الناقلة البريطانية المحتجزة لديها". وتصاعدت حدة التوترات بين إيران والغرب منذ سريان