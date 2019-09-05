الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م

صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.

كما استقبل المستشفى ذاته حالة سموم بلدغة غير معلومة يشتبه في أن تكون لدغة ثعبان لـ"نور فتحى سعد" 33 عامًا ومقيم بقرية السخنة التابعة لمركز بدر، وبسؤال الشاب أكد أنه فوجئ بلدغة غير معلومة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما استقبل مستشفى إيتاي البارود العام الطفلة "آية أبو زيد رمضان - 13 عامًا"