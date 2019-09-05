جريمة

الثعابين تلدغ 3 أشخاص في الأراضى الزراعية بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٣ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصيب 3 أشخاص في محافظة البحيرة، اليوم الخميس، بلدغات ثعبان أثناء وجودهم في الأرض الزراعية بمركز بدر وإيتاي البارود. البداية عندما استقبل مستشفى بدر العام، طفلا مصابا بلدغة ثعبان، حيث تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ بوصول "محمد أيمن محمد عمارة" 15 سنة ومقيم بقرية عز الدين، إلى استقبال مستشفى بدر المركزي، مصابا بلدغة ثعبان، وتم توفير المصل واستقرت حالته وتم وضعه تحت الملاحظة داخل المستشفى.
كما استقبل المستشفى ذاته حالة سموم بلدغة غير معلومة يشتبه في أن تكون لدغة ثعبان لـ"نور فتحى سعد" 33 عامًا ومقيم بقرية السخنة التابعة لمركز بدر، وبسؤال الشاب أكد أنه فوجئ بلدغة غير معلومة نقل على أثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج. كما استقبل مستشفى إيتاي البارود العام الطفلة "آية أبو زيد رمضان - 13 عامًا"
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الإفراج عن سجناء

عفو رئاسي.. السجون تفرج عن 587 سجينا

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بإعمال الإفراج بالعفو عن عدد من السجناء الذين استوفوا الشروط القانونية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، انتهت اللجان المشكلة من مصلحة السجون إلى وضع قائمة تتضمن 587 سجينًا تنطبق عليهم اشتراطات العفو، على مستوى كل محافظات الجمهورية، وباشرت مصلحة السجون إجراءات إخلاء سبيلهم جميعًا بموجب العفو الرئاسي، ليتجنبوا بذلك قضاء عقوباتهم كاملة داخل السجون، ما يمنحهم فرصة إيجابية لإعادة الاندماج وسط المجتمع، فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث.
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انقلاب سيارة مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية

أصيب مستشار بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية، على أثر حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية بنطاق مركز أبو المطامير في محافظة البحيرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى انقلابها على الطريق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى العامرية العام لتلقي العلاج اللازم. تلقى اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الصحراوى، الكيلو 58 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة.
فلوس

مستريح جديد بالقليوبية والحيلة «بشتري أراضي في الإسماعيلية»

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لضبط مستريح جديد أوهم ضحاياه من أهالي مدينة قليوب بقدرته على شراء مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار بخسة وبيعها بمبالغ كبيرة، إذ تلقى اللواء طارق عجيز، مساعد وزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أحمد عبد المنعم رئيس مباحث مركز قليوب، بالواقعة، وعلى الفور أمر مدير الأمن بتشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي، وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، للتحري حول الواقعة ومدى صحتها.
القبض-على-متهم

بانجو وخرطوش.. ليلة سقوط «الهنجراني» بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة الزقازيق، التابعة لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد أحمد متولي، ومعاونيه النقيبين أيمن الزهيري وكريم جمعة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، من ضبط عاطل معروف بين أقرانه باسم «الهنجراني»؛ على خلفية اتهامه بالاتجار في المواد المُخدرة وحيازة سلاح ناري بدون تراخيص للدفاع عن تجارته غير المشروعة، بينما جرى التحفظ على المتهم والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عبد السلام عابدين، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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اشعال النار

بيحب فتاة وأبوه رافض.. شاب يشعل النار في نفسه بالبحيرة

شهدت مساكن الشاملة التابعة لمركز كفر الدوار بالبحيرة اليوم، حادثا مأساويا، عندما سكب أحد الشباب البنزين على جسده محاولا الانتحار وسط حالة من الذهول بين أقاربه، بسبب رفض أسرته خطبته من فتاة تسكن بجوار منزله. نُقل الشاب على الفور إلى مستشفى كفر الدوار العام، لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث. وأفاد تقرير المستشفى بأن الشاب مصاب بحريق من الدرجة الثالثة، بعد أن قام الجيران بإطفاء النيران التي التهمت ملابسه، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
قتل

كاميرات وكشف عذرية.. مفاجأت بجريمة الشرف في البحيرة

الأب موظف ترك أسرته في الصعيد، وتحديدا محافظة سوهاج، ليستقر مؤقتا في أقرب مكان لعمله بعد تعيينه في إحدى شركات البترول وانتهى به المطاف في عزبة سليمان يونس التابعة لمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وقام بتربية أبنائه في المدارس الأزهرية، فابنه الأكبر «محمد» في كلية الشريعة والقانون، والآخر «أحمد» حاصل على دبلوم صناعي، و«فاطمة» طالبة في الصف الأول الثانوي، تطل منها براءة طفولية، طرق الحب باب الصغيرة وانصاعت لشاب أوهمها أنه يحبها لينهش براءتها وهي في غفلة سنها المبكرة، وقبل أن تستفيق من سكرات الحب الزائف كانت جثة غارقة في دمائها بجوار عشيقها القتيل.
تصادم

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 7 أشخاص، اليوم الجمعة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، أثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وأجرة بالطريق الزراعى، أمام قرية كفر مساعد بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود العام، وحُرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات. تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الزراعي أمام قرية كفر مساعد دائرة المركز.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (4)

قتيلان و7 مصابين في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 7 آخرون، على أثر انقلاب سيارة ميكروباص "تمناية" على طريق "مصر- إسكندرية" الصحراوي بالقرب من مدخل طريق الضبعة، بسبب السرعة الزائدة وانفجار إطار السيارة، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى وادي النطرون العام، والجثتين إلى مستشفى الشيخ زايد. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بانقلاب سيارة ملاكي "ميكروباص" بالكيلو 80 بالطريق الصحراوي بالقرب من محور الضبعة بدائرة مركز وادى النطرون، ووجود متوفين ومصابين.
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