ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

أجيري

تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.

وتواجد أجيري في المحكمة صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالمشاركة في التلاعب بالنتائج من أجل التربح المالي، ونقًلا عن «ماركا» الإسبانية، قال أجيري في المحاكمة: «تلك الأموال مأخوذة من البنك، وقعت على وثيقة بيضاء وهذا لا يعني أنني حصلت على أموال، لقد فعلت ذلك

وتواجد أجيري في المحكمة صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالمشاركة في التلاعب بالنتائج من أجل التربح المالي، ونقًلا عن «ماركا» الإسبانية، قال أجيري في المحاكمة: «تلك الأموال مأخوذة من البنك، وقعت على وثيقة بيضاء وهذا لا يعني أنني حصلت على أموال، لقد فعلت ذلك دائما بهذه الطريقة، وربما كان هناك ثقة مفرطة من جانبي وتم إساءة استخدامها».



وطلب المدعي العام من أجيري تفسير لتحويلين بقيمة 50 و40 ألف يورو يومي 19 و21 مايو في حسابه المصرفي، ورد المدرب المكسيكي: «أخبرني أجابيتو في التدريب أنني سوف أتلقى علاوة، وقلت له لا.. حسب عقدي وسأعيدها»، وشدد: «وقعت على مستندات فارغة ولهذا السبب أنا هنا بسبب الثقة المفرطة».