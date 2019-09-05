رياضة

ماذا قال مدرب المنتخب السابق في محاكمته بالتلاعب؟

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
أجيري
أجيري
تحدث خافيير أجيري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، الذي تمت إقالته من تدريب الفراعنة عقب الخروج من كأس الأمم الإفريقية 2019، عن محاكمته فيما يعرف بقضية التلاعب في النتائج في الدوري الإسباني، وجاء ذلك بعدما قررت محكمة في فالنسيا بإسبانيا إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي، والمتهم فيها 42 شخصًا منهم خافيير أجيري، الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.
وتواجد أجيري في المحكمة صباح اليوم الخميس، للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالمشاركة في التلاعب بالنتائج من أجل التربح المالي، ونقًلا عن «ماركا» الإسبانية، قال أجيري في المحاكمة: «تلك الأموال مأخوذة من البنك، وقعت على وثيقة بيضاء وهذا لا يعني أنني حصلت على أموال، لقد فعلت ذلك
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باريس - مانشستر يونايتد‎ (3)

يوفنتوس يسعى لتكرار تجربة رامزي في مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن يوفنتوس الإيطالي يدرس تحركات بعض نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدا للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، وأشارت إلى أن اليوفي يتطلع إلى تحقيق ضربة ثلاثية من اليونايتد، بضم ديفيد دي خيا وإيريك بايلي ونيمانيا ماتيتش في الصيف المقبل، خاصة أن عقودهم على وشك نهايتها. ويرغب اليوفي في السير على خطى ضم آرون رامزي، الذي انضم في صفقة مجانية هذا الصيف، بعد نهاية عقده مع أرسنال، ولفتت إلى أن دي خيا رغم كونه الحارس الأساسي بمانشستر، فإنه قد يغادر في الصيف المقبل، لا سيما أنه لم يوقع حتى الآن على عقد جديد.
يواخيم-لوف

يواكيم لوف: هذا سلاحنا للتغلب على فان ديك

يؤمن يواكيم لوف، مدرب ألمانيا، بأن على فريقه العمل بجد من أجل التغلب على القوة الدفاعية للهولندي فيرجيل فان ديك، حين يلتقي المنتخب الهولندي نظيره الألماني، غدا الجمعة، في التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا (يورو 2020). وقال يواكيم لوف، مدرب المنتخب الألماني، عن فان ديك: "كان يستهان به قليلا في العديد من السنوات الماضية، ولكن مستواه مع ليفربول في آخر عامين- ثلاثة، كان قويا مثل الصخرة، وأيضا مع المنتخب الهولندي. إنه جيد للغاية في الألعاب الهوائية، وقوي في تدخلاته، ولديه رؤية جيدة جدا، وفي عملية فتح المباراة أصبح قويا في الأشهر الأخيرة".
رونالدو

نجم نابولي: كريستيانو رونالدو من «عالم تاني»

تلقى الدولي المكسيكي هيرفينج لوزانو، لاعب نابولي الجديد، الثناء من نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، بعدما سجل هدفًا في شباك السيدة العجوز، فور نزوله مباشرة في أول مباراة يخوضها بالكالتشيو، حيث أدرك البارتينوبي التعادل (3-3) بعد تأخره (3-0)، قبل أن يهدي مدافع الفريق الجنوبي، كاليدو كوليبالي، الفوز لليوفي بهدف عكسي في الوقت القاتل. وقال لوزانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: "بعد هدفهم الرابع، اقترب مني رونالدو وهنأني. لقد رحب بي في إيطاليا، كان شيئا لطيفا للغاية، إنه لاعب رائع من خارج هذا العالم، لقد كان شيئًا لطيفًا جدا".
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منتخب-مصر

مصدر بالجبلاية يكشف عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، عن تردد أنباء عن التوصل إلى اتفاق مع الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، بعد إقالة المكسيكي خافيير أجيري، وجهازه المعاون، عقب خروج منتخب مصر من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، من دور الـ16 على يد جنوب إفريقيا، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الإثنين، إن هذه الأنباء تضمنت تشكيل الجهاز الجديد على النحو التالي: حسن شحاتة رئيس الجهاز، وأحمد حسن مدير المنتخب، وضياء السيد المدرب الفني، وعبد الظاهر السقا المدرب المساعد.
تريزيجيه‎

أسطورة أرسنال: تريزيجيه سيصبح له شأن كبير

تحدث إيان رايت، أسطورة نادي أرسنال، عن محمود حسن "تريزيجيه"، نجم المنتخب الوطني ونادي أستون فيلا الإنجليزي، الذي ظهر الأسبوع الماضي لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، حيث شارك أساسيا في لقاء فريقه ضد توتنهام هوتسبير بالجولة الافتتاحية للدوري الإنجليزي، واستبدل حين كان فريقه متقدما بهدف قبل الخسارة (3-1) في نهاية اللقاء. وقال إيان رايت الذي سجل 128 هدفا لأرسنال خلال 221 مباراة، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "لأخبركم بمن أحب، إنه تريزيجيه جناح أستون فيلا، وأعتقد أن تريزيجيه سيصبح له شأن كبير في الدوري الإنجليزي".
مباراة كرة اليد بين منتخب مصر للناشئين مواليد 2000 و منتخب الصين تايبيه (10)

منتخب الناشئين يواجه سلوفينيا في مونديال اليد

يواجه المنتخب الوطني لناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى مجدى أبو المجد، والمدرب حسين زكى، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثانية، نظيره سلوفينيا، في ملعب جاني ساندانسكي أرينا، فى إطار مواجهات دور الـ16 ببطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 19 سنة، والمقامة في مقدونيا. وتضم قائمة الفراعنة كلا من اللاعبين عبدالرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبدالفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.
مانجالا

فالنسيا يخطف قلب دفاع مانشستر سيتي

أعلن نادى فالنسيا الإسبانى عن ضم الفرنسى إلياكيم مانجالا الذى يلعب فى مركز قلب الدفاع، قادما من صفوف مانشستر سيتي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالية، وجاء إعلان النادي الإسباني عبر بيان على موقعه الرسمى قال فيه: "فالنسيا وصلت لاتفاق مبدئى، من مانجالا للانضمام للفريق حتى 30 يونيو 2021". وأضاف البيان: "في انتظار الانتهاء من الأوراق الرسمية لضم المدافع الفرنسى". وانتهى عقد صاحب الـ"28" عامًا مع السيتيزن في يونيو الماضي، وانضم للنادي الإسباني في صفقة انتقال حُر.
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