اعتلال الجلد السكري.. هل يجب أن تقلق من البقع؟

اعتلال الجلد السكري هو مشكلة جلدية شائعة إلى حد ما، يتعرض لها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويعد اعتلال الجلد حالة لا تحدث لكل شخص مصاب بالسكري

تحرير:عمرو عبد الحافظ ٠٧ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

السكري

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بالسكري يصابون بنوع من أنواع الأمراض الجلدية، مثل اعتلال الجلد السكري، وهو مرض يسبب تقرحات صغيرة فى الجلد، يمكن أن تكون حمراء أو بنية اللون، وعادة ما تكون مستديرة أو بيضاوية الشكل. يمكن أن تحدث هذه التقرحات في أي مكان فى جسمك، لكنها تميل بالأخص إلى التطور في الأجزاء العظمية، ومن الشائع أيضا أن تتطور عند منطقة الساق. يشار إلى اعتلال الجلد السكري أحيانا بأنه بقع الساق أو بقع تحت الجلد المصطبغ.

الأسباب على الرغم من أن اعتلال الجلد السكري شائع عند الإصابة بمرض السكري، فإن السبب الدقيق في هذه الحالة غير معروف، ومع ذلك هناك نظرية حول الآلية الكامنة وراء هذه البقع. تم ربط بقع الساق بإصاباته، ما جعل بعض الأطباء يستنتجون أن التقرحات قد تكون استجابة مبالغا فيها للإصابات عند الأشخاص الذين يعانون من