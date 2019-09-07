اعتلال الجلد السكري.. هل يجب أن تقلق من البقع؟

اعتلال الجلد السكري هو مشكلة جلدية شائعة إلى حد ما، يتعرض لها الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، ويعد اعتلال الجلد حالة لا تحدث لكل شخص مصاب بالسكري
تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50 في المئة من الأشخاص المصابين بالسكري يصابون بنوع من أنواع الأمراض الجلدية، مثل اعتلال الجلد السكري، وهو مرض يسبب تقرحات صغيرة فى الجلد، يمكن أن تكون حمراء أو بنية اللون، وعادة ما تكون مستديرة أو بيضاوية الشكل.
يمكن أن تحدث هذه التقرحات في أي مكان فى جسمك، لكنها تميل بالأخص إلى التطور في الأجزاء العظمية، ومن الشائع أيضا أن تتطور عند منطقة الساق.
يشار إلى اعتلال الجلد السكري أحيانا بأنه بقع الساق أو بقع تحت الجلد المصطبغ.
الأسباب
على الرغم من أن اعتلال الجلد السكري شائع عند الإصابة بمرض السكري، فإن السبب الدقيق في هذه الحالة غير معروف، ومع ذلك هناك نظرية حول الآلية الكامنة وراء هذه البقع.
تم ربط بقع الساق بإصاباته، ما جعل بعض الأطباء يستنتجون أن التقرحات قد تكون استجابة مبالغا فيها للإصابات عند الأشخاص الذين يعانون من
الأسباب
على الرغم من أن اعتلال الجلد السكري شائع عند الإصابة بمرض السكري، فإن السبب الدقيق في هذه الحالة غير معروف، ومع ذلك هناك نظرية حول الآلية الكامنة وراء هذه البقع.
تم ربط بقع الساق بإصاباته، ما جعل بعض الأطباء يستنتجون أن التقرحات قد تكون استجابة مبالغا فيها للإصابات عند الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، والتي لا تتم السيطرة عليها بشكل جيد.
غالبًا ما يؤدي مرض السكري غير المنضبط إلى ضعف الدورة الدموية، أو عدم كفاية تدفق الدم إلى أجزاء مختلفة من الجسم، وبمرور الوقت، يمكن أن يقلل ضعف الدورة الدموية من قدرات الجسم على التئام الجروح.
يمنع انخفاض تدفق الدم إلى المنطقة المحيطة بالإصابة، الجرح من الالتئام بشكل صحيح، ما يؤدي إلى ظهور قرح أو بقع تشبه الكدمات.
يبدو أن تلف الأعصاب والأوعية الدموية الذي يمكن أن ينتج عن مرض السكري يمكن أن يهيئ لك أيضًا اعتلال الجلد السكري.
ارتبطت هذه الحالة بالاعتلال الشبكي السكري (تلف العين)، واعتلال الكلية السكري (تلف الكلى)، والاعتلال العصبي السكري (تلف الأعصاب).
يبدو أيضًا أنه أكثر شيوعًا في الذكور، وكبار السن، وأولئك الذين كانوا يعانون من مرض السكري لفترة أطول من الوقت.
من المهم أن تتذكر أن هذه ليست سوى نظرية تتعلق بالعوامل التي تسبب اعتلال الجلد السكري، ولا يوجد بحث متاح لتأكيد هذه المعلومات.
الأعراض
يمكن أن يختلف ظهور اعتلال الجلد السكري من شخص لآخر.
تتميز حالة الجلد ببقع حمراء بنية وتكون دائرية أو بيضاوية تشبه الندبة، وعادة ما يكون حجمها سنتيمترًا أو أقل، وعادة ما تكون بدون أعراض، ما يعني أنه عادة لا تظهر لها أي أعراض.
على الرغم من أن هذه الجروح تتكون بشكل أساسي على السيقان، فإنها يمكن أن توجد في أجزاء أخرى من الجسم أيضًا، ومع ذلك يقل احتمال تطورها في هذه المناطق، حيث تشمل مناطق التقرحات الأخرى الفخذ والجذع والذراعين.
على الرغم من أن هذه التقرحات قد تكون غير سارة للنظر إليها -اعتمادًا على شدة وعدد البقع- فإن الحالة غير خطيرة.
لا يسبب اعتلال الجلد السكري عادة أعراضًا، مثل الحرق أو الوخز أو الحكة،
وقد تصاب بجرح واحد أو مجموعة من الجروح على الذقن وأجزاء أخرى من الجسم
عندما تتطور البقع على الجسم، فإنها غالبا ما تتطور بشكل ثنائي، وهذا يعني أنها تحدث على كلتا الساقين أو كلتا الذراعين.
بخلاف ظهور التقرحات الجلدية، فإن اعتلال الجلد السكري ليس له أي أعراض أخرى، وهذه القرح أو البقع لا تنفتح أو تطلق السوائل كما أنها ليست مُعدية.
العلاج
لا يوجد علاج محدد لاعتلال الجلد السكري.
قد تستغرق بعض التقرحات شهورا لتختفي، بينما قد يستغرق البعض الآخر أكثر من عام، وهناك حالات أخرى قد تكون فيها التقرحات دائمة.
لا يمكنك التحكم في معدل تلاشيها، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للسيطرة على الحالة. وفي ما يلي بعض النصائح للقيام بذلك:
قد يساعد تطبيق المكياج على تغطية البقع.
إذا كان اعتلال الجلد السكري لديك ينتج بقعا جافة تُقشر، فقد تساعدك مرطبات البشرة.
على الرغم من عدم وجود علاج محدد لاعتلال الجلد السكري، فإن إدارتك للسكري لا تزال مهمة لمنع المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.
اعتلال الجلد السكري هو حالة شائعة عند المصابين بالسكري، وتتميز الحالة بوجود تقرحات، هذه التقرحات غير ضارة ولا تسبب أي ألم، لكن يجب عدم تجاهلها.
من المهم أن تسيطر على مرض السكري لديك بشكل جيد، بما في ذلك مراقبة نسبة السكر في الدم بانتظام، فإدارة حالتك مهمة للوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.