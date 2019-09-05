«الفيل الأزرق2» يقترب من الـ100 مليون جنيه

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٣٦ م

الفيل الأزرق

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 94 مليون جنيه، منذ طرح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق" يوم 25 يوليو الماضي، إذ بلغت إيراداته، أمس الأربعاء، 403 آلاف و285 جنيها. وبذلك يقترب العمل من الوصول لـ100 مليون، ويحقق أعلى إيراد فى السينما المصرية، ويشارك فى بطولة "الفيل الأزرق 2" عدد كبير من النجوم منهم "هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا"، بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.

تدور أحداث الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بعد مرور 5 سنوات من عرض الجزء الأول، إذ تزوج (الدكتور يحيى) كريم عبد العزيز، (لبنى) نيللي كريم، ويتم استدعاؤه إلى قسم الحالات الخطرة (سيدات) في مستشفى الأمراض العقلية، وهناك يلتقي مع (فريدة) هند صبري، التي تتلاعب بحياته وأسرته. ويعد «الفيل