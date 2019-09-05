السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م

الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وليد جنبلاط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء جنبلاط، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.

من جانبه، أعرب جنبلاط عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية