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السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٠ م
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وليد جنبلاط
الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل وليد جنبلاط
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء جنبلاط، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.
من جانبه، أعرب جنبلاط عن تشرفه بلقاء الرئيس، مؤكدا حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين الشقيقتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، معربا عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية
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بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
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محافظ البحر الأحمر بملابس عمال النظافة في «الملاح»

شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة وتجميل بمنطقة "الملاح 1"، عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتي تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالًا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للاهالى بأفضل صورة. وقام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة، مرتديا الزى الخاص بعمال النظافة، لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن "العمل لا ينقص من صاحبة شيء، إنما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله".
رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
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رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
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السيسي يوافق على تمويل بـ300 مليون دولار

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 21 لسنة 2019، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين الحكومة المصرية وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الصين على تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ المرحلة الثالثة والموقعة في القاهرة بتاريخ 27 أكتوبر 2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر، اليوم الخميس.
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السيسي يمنح رئيس قضايا الدولة السابق وسام الجمهورية

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيسا لهيئة قضايا الدولة، وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن السيسي اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، إذ تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكدا الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقا للدستور والقانون.
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هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
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الصين لأمريكا: لا تحشروا أنوفكم في هونج كونج

دعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونج كونج". وقالت وزارة الخارجية الصينية: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة.. هونج كونج شأن داخلي صيني بحت"، وفقا لوكالة أنباء "ريا نوفوستي". ووصف شو لوين، المتحدث الرسمي باسم مستشارية شؤون هونج كونج وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا". وشهد مطار هونج كونج أمس الثلاثاء يوما ثانيا من الفوضى مع تعليق مئات الرحلات بسبب تجمع مئات المتظاهرين، ووقوع مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين.
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