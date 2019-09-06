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هل تشعر بالغثيان بعد التمرين؟..اعرف متى تأكل أو تشرب

ليس من المعتاد الشعور بالغثيان أو المرض بعد التمرين، يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على الراحة عن طريق الاستعداد قبل التمرين وأثناءه وبعده.
تحرير:أمنية مراد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
التمارين الرياضية
التمارين الرياضية
الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، يمكن لما تأكله أن يكون مهمًا لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينًا عارضًا أو تدريبًا على المنافسة فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرًا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين وإذا لم تلحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات، دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.
الجفاف عندما نمارس التمارين الرياضية نفقد السوائل ونحن نتعرق ونتنفس بقوة، من السهل أن تصاب بالجفاف أثناء التمارين الشاقة وتشمل أعراض الجفاف: ضعف العضلات، دوخة، صداع ولكن كن حذرا لأنه يمكنك أيضا شرب الكثير من الماء وتخفيف مستويات المنحل بالكهرباء، إذا كان تركيز الصوديوم منخفضًا جدًا في الدم فقد تشعر
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الم -الظهر -العلوي

متى تستدعي آلام الظهر العلوي ذهابك للطبيب؟

ألم الظهر ليست مشكلة سهلة كما يعتقد البعض، خاصة عندما يتم إهماله، والأسباب التي نعرفها ورائها أخرى خفية تجعلنا نشعر بالألم من وقت لآخر. بالرغم أن ألم الظهر السفلي الأكثر شيوعا، ولكن في الحقيقة، فإن ألم الظهري العلوي الأكثر خطورة حيث خلفه العديد من العوامل والأمراض والمشكلات التي قد تزيد الأمر سوءا، فالأمر بأكمله يؤثر على العضلات والأوتار والكتفين والرقبة، وإذا كنت تعمل لساعات طويلة فأنت في حاجة إلى حماية ظهرك من الألم المفاجيء، الذي يحدث نتيجة العادات الخاطئة، لذا تعرف على ما يحدث لك وفقا لما ذكره موقع The Healthy.
المشروم

المشروم قادر على تقليل الإصابة بسرطان البروستاتا

المشروم من الأطعمة اللذيذة التي يمكن طهيها بعدة طرق، وأفادت الأبحاث أن تناول الفطر 3 مرات في الأسبوع يقلل من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة تقارب الخُمس، وأبرز الباحثون اليابانيون قوة المشروم في مكافحة السرطان. في حين أن الدراسة لم تقترح آلية، إلا أن إحدى النظريات أوضحت أن المشروم يحتوي على مركبات تكبت هرمون الذكورة الذي يعزز نمو سرطان البروستاتا. ودرس الباحثون آلاف الحالات من الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و79 عامًا على مدار 13 عامًا. وذلك حسبما ذكر موقع «الديلي ميل» البريطاني.
الاهتمام-بنظافة-الأطفال

استعدي للمدارس بـ 10 نصائح لحماية طفلك من الأمراض

مع اقتراب دخول المدارس تبدأ مخاوف الأمهات والبحث عن طرق حماية الأطفال من الأمراض المعدية التي تنتشر في الفصول الدراسية، خاصة في فصل الشتاء وانتشار البرد وأمراض الإنفلونزا، لا يقتصر الأمر على غسل اليدين والاهتمام بالأدوات الشخصية الخاصة بالطفل، فهناك العديد من النصائح التي يجب الالتزام بها لحماية الطفل من الأمراض في المدرسة. في التقرير التالي نساعد كل أم للتعرف على كيفية حماية الطفل من الجراثيم الموجودة بالمدرسة والأمراض المعدية التي تنتقل إليه من زملائه.
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الاجهاد

قبل العيد.. أرح عقلك وتخلص من الإجهاد بالاسترخاء

الإجهاد أصبح مشكلة العصر، يحاوطك في كل وقت وفي أي مكان نتيجة الضغوط التي تتعرض لها، فالعمل المستمر والمشكلات التي تواجهك من وقت لآخر، والتفكير في حلول لها، كلها أمور تستدعي شعورك بالإجهاد. والعقل القلق على المدى الطويل يمكن أن يكون له تأثير سلبي خطير فى الجسم، مع وجود مشكلات مثل الأرق وارتفاع ضغط الدم والسكري، وحتى أمراض القلب، فكلها مرتبطة بالإجهاد، ومع ذلك يمكنك إنقاذ الموقف من خلال تهدئة عقلك وإدارة الإجهاد. وذلك وفقا لما ذكره موقع «الديلي ميل» البريطاني.
شرب-المياه

هل شرب المياه يسبب التسمم؟ تعرف على الحقيقة

في حين أنه من الممكن أن تتسمم بسبب شرب الكثير من الماء، إلا أنه نادر الحدوث. يجب أن تشرب الكثير من الماء في فترة زمنية قصيرة، والتي سيواجه معظم الناس صعوبة في القيام بها عن طريق الخطأ، وفي هذه الحالات يمكنك النظر إلى لون البول ومستوى العطش لإخبارك بما إذا كنت تحتاج حقا إلى شرب المزيد من الماء أم لا. إذا كنت قلقا بشأن استهلاكك للمياه فتحدث إلى طبيبك، إذ يمكن أن يوفر لك المزيد من التوصيات المحددة بناءً على صحتك العامة وعوامل أخرى. تابع القراءة لمعرفة المزيد عن التسمم بالمياه، بما في ذلك الأعراض ومتى يمكن أن تهدد الحياة؟
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