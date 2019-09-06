هل تشعر بالغثيان بعد التمرين؟..اعرف متى تأكل أو تشرب

ليس من المعتاد الشعور بالغثيان أو المرض بعد التمرين، يمكنك في كثير من الأحيان الحصول على الراحة عن طريق الاستعداد قبل التمرين وأثناءه وبعده.

تحرير:أمنية مراد ٠٦ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

التمارين الرياضية

الأكل والتمرين يسيران جنبا إلى جنب، يمكن لما تأكله أن يكون مهمًا لما تشعر به عند ممارسة الرياضة سواء كان تمرينًا عارضًا أو تدريبًا على المنافسة فمن خلال الانتباه إلى شرب الماء والتغذية الصحيحة قد تكون قادرًا على تخفيف الشعور بالغثيان أو التعب بعد التمرين وإذا لم تلحظ أي تحسن بعد إجراء هذه التعديلات تحدث إلى أحد مقدمي الرعاية الصحية للحصول على إرشادات، دعونا نلقي نظرة على الأسباب الشائعة التي تجعلك تشعر بالمرض بعد التمرين والنصائح لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

الجفاف عندما نمارس التمارين الرياضية نفقد السوائل ونحن نتعرق ونتنفس بقوة، من السهل أن تصاب بالجفاف أثناء التمارين الشاقة وتشمل أعراض الجفاف: ضعف العضلات، دوخة، صداع ولكن كن حذرا لأنه يمكنك أيضا شرب الكثير من الماء وتخفيف مستويات المنحل بالكهرباء، إذا كان تركيز الصوديوم منخفضًا جدًا في الدم فقد تشعر