حبس طالبة خنقت شقيقتها بسبب علاقة عاطفية في شبرا

تحرير:هيثم بطاح ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

صورة أرشيفية

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع.ا - 37 عاما" لمكتب الصحة، وقرر بوفاة ابنته "ش.م.ع - 14 عامًا" طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته فى استخراج تصريح دفن لها.

وبتوقيع الكشف الطبي على جثة المتوفاة، تبين وجود إصابات ظاهرية بمنطقة الرقبة عبارة عن تجمع دموي ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة. انتقل المقدم محمد الشاذلي رئيس المباحث، وتبين وجود جثة المتوفاة مسجاة على ظهرها بغرفة نوم الأطفال بالشقة ملك والدها ترتدي كامل ملابسها وبها الإصابات المشار إليها. وأوضحت التحريات