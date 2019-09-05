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عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م
رانيا المشاط وزيرة السياحة - صورة أرشيفية
رانيا المشاط وزيرة السياحة - صورة أرشيفية
أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها مهتمة بفتح أسواق جديدة وواعدة، ما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مشيرة إلى استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، إذ أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، يهدف إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق
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السيسي: حريصون مصر على أمن واستقرار لبنان

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزازه بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي مشددا على حرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، جاء ذلك خلال استقباله، صباح اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في تصريح صحفي، اليوم، إن السيسي أكد تثمين مصر لدور جنبلاط العروبي للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان, وأضاف راضي أن جنبلاط أكد حرص لبنان على تعزيز العلاقات التاريخية الوطيدة بين البلدين.
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رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
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الأمم المتحدة تشيد بجهود مصر لمكافحة ختان الإناث

أشاد مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر ألكسندر بوديروزا، بالالتزام الوطني غير المسبوق لمكافحة ختان الإناث في مصر، وبالجهود التي تمت من قبل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، قائلا: "لابد أن نشعر جميعا بالفخر لما تم حتى الآن في هذا المجال"، جاء ذلك، اليوم الخميس، خلال لقاء الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أعضاء اللجنة التيسرية للبرنامج الدولي المشترك لمكافحة ختان الإناث التابع لصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف)، للتعرف على أبرز جهود اللجنة الوطنية للقضاء على الختان.
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الأرصاد: غدا طقس حار رطب.. والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، وحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
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البنك-المركزى

الحكومة تحسم جدل طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في تقرير توضيح الحقائق، ما أثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء حول طرح عملات نقدية فئة 500 و1000 جنيه وتداولها ‏بالأسواق بداية من شهر أكتوبر المقبل, ورغم نفي المركز لهذه الشائعة في تقارير سابقة له بالعددين (117) و(127)، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى ‏خلال الفترة الحالية, ما دفعه للتواصل مجددا مع البنك المركزي، والذي نفى صحة تلك ‏الأنباء, مشددا على أن كافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هي بشكلها المتعارف عليه دون أي تغيير أو طرح لأي عملات جديدة.
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الأرصاد: غدا طقس حار على معظم الأنحاء

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء أحيانا، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة السكك الحديدية عن التهديات والتأخيرات المتوقعة على بعض خطوط الهيئة، اليوم الخميس، موضحة أن متوسط تأخيرات القطارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" يبلغ 30 دقيقة، وعلى خط "القاهرة - أسيوط" 30 دقيقة، و"أسيوط - أسوان" 30 دقيقة، وعلى خط "بنها - بورسعيد" 30 دقيقة، وخط "طنطا - المنصورة - دمياط" مدة 25 دقيقة. وتعتذر الهيئة للركاب عن هذه التأخيرات، بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات، من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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الأرصاد: طقس اليوم معتدل.. وشبورة ورياح

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار رطب على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا ولطيف ليلا، وأيضا تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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