عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

رانيا المشاط وزيرة السياحة - صورة أرشيفية

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أنها مهتمة بفتح أسواق جديدة وواعدة، ما يمثل طاقة جديدة للسياحة المصرية، مشيرة إلى استمرار الجهود الترويجية لزيادة الحركة من هذه الأسواق وغيرها، إذ أن محور الترويج والتنشيط ببرنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، يهدف إلى تنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر وفتح أسواق