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شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
كان مجلس العموم أجرى تصويتًا حاسمًا حقق فيه النواب الرافضون حصول بريكست بدون اتفاق فوزًا مدويًا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، ما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة. وأتاح قرار رفض البرلمان، للنواب اعتبار طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب
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بوريس جونسون

بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-05

أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
سفن ايرانية

إيران تفرج عن طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها

أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
بوتين (2)

بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.
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جونسون-رئيس -وزراء -بريطانيا

قبل تصويت بريكست.. جونسون يخسر الغالبية البرلمانية

بات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في مأزق وربما لن يكون الأول، فالرجل الذي يستهل أول أيام إدارته للحكومة بصدامات، خسر غالبيته البرلمانية، قبيل تصويت حاسم حول بريكست الثلاثاء، مع انضمام النائب من المحافظين فيليب لي إلى صفوف حزب الليبراليين الديمقراطيين المؤيد لأوروبا، موضحا في بيان، أن "حكومة المحافظين تواصل بطريقة عدائية المضي ببريكست ذو عواقب مؤذية. إنها تعرض أرواحا للخطر وتهدد بشكل غير مبرر وحدة أراضي بريطانيا"، فيما أعرب الليبراليين الديمقراطيين، في بيان أيضا، عن سرور لإعلان النائب إلى صفوف الحزب، بحسب سكاي نيوز.
بوريس-جونسون (2)

بريطانيا تؤكد خروجها من الاتحاد الأوروبي 31 أكتوبر

استنكر المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، محاولة المشرعين البريطانيين ربط يدي رئيس الوزراء في سعيه للتوصل إلى اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي "بريكست" في 31 أكتوبر المقبل، "مهما كانت الظروف"، مشيرا إلى أن جونسون، لا يخطط لإجراء انتخابات عامة بعد إتمام عملية الخروج من التكتل الأوروبي.. ويسعى جونسون لمعاودة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي توصلت إليه سلفه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي لكي يتسنى لبريطانيا الخروج باتفاق.
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جونسون يطالب بتمديد تعليق عمل البرلمان البريطاني

قدَم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، طلبًا للملكة إليزابيث الثانية للموافقة على تمديد تعليق برلمان بلاده حتى 14 أكتوبر المقبل، وقال في خطاب للنواب: "هذا الصباح، تواصلت مع الملكة لطلب إنهاء الدورة البرلمانية الحالية في الأسبوع الثاني من سبتمبر المقبل، قبل بدء الدورة الثانية يوم الإثنين الموافق الرابع عشر من أكتوبر"، ونفى رئيس الوزراء البريطاني، أن يكون تحركه جاء لرغبته في المضي من أجل إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق،
إيمانويل-ماكرون

ماكرون من الإليزيه: نحترم قرار بريطانيا حول بريكست

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن موقف فرنسا تجاه مسألة "بريكست". وقال ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أمام قصر الإليزيه: "موقف فرنسا واضح بشأن بريكست، وهو احترام قرار الشعب البريطاني وتطبيقه". وشدد الرئيس الفرنسي على ضرورة الحفاظ على العلاقة المهمة مع المملكة البريطانية بغض النظر عن الظروف أو الوقت الحالي، وعلى ضرورة تعزيزها وتعميقها، قائلاً: إن "الاتحاد الأوروبي سيبرم اتفاقا آخر مع المملكة البريطانية لتحديد العلاقة المستقبلية".
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