شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٣ م

بوريس جونسون

تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

كان مجلس العموم أجرى تصويتًا حاسمًا حقق فيه النواب الرافضون حصول بريكست بدون اتفاق فوزًا مدويًا، إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، ما أتاح لهم الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة. وأتاح قرار رفض البرلمان، للنواب اعتبار طرح مشروع قانون يلزم رئيس الوزراء المحافظ بإرسال كتاب