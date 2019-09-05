احمِ طفلك من التكنولوجيا بهذه الحيل البسيطة

يمكن للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الأجهزة الرقمية المعاناة من أعراض إجهاد العين؛ لذلك يجب على الأسرة مراقبة علامات إجهاد العين الرقمية عند الأطفال
لقد غيرت التكنولوجيا تماما كل جانب من جوانب مجتمعنا على مدار العقود القليلة الماضية، من الطريقة التي نعمل بها إلى الطريقة التي نتواصل بها اجتماعيا وكل شيء بينهما.
أحد الاختلافات الأكثر بروزا هو التغيير في الطريقة التي يلعب بها الأطفال، فعلى الرغم من أن التكنولوجيا توفر العديد من الفوائد الإيجابية للتعلم، يمكن أن يكون لها العديد من الآثار السلبية فى نمو الطفل.
أحد أكبر الاختلافات في الطريقة التي يعيش بها الأطفال اليوم هو أنهم لا يتلقون نفس القدر من التمارين التي اعتادوها، وذلك بسبب التكنولوجيا.
معدلات تثير القلق
ارتفعت معدلات السمنة لدى الأطفال بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، ففي عام 2012، تم قياس معدل البدانة لدى الأطفال بنسبة 18 في المئة، وهو فارق 11 نقطة عن معدل البدانة في عام 1980، في حين أن العديد من المدارس وأولياء الأمور قد خطوا خطوات لتغيير هذا من خلال تشجيع التمرينات المنظمة
معدلات تثير القلق
ارتفعت معدلات السمنة لدى الأطفال بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، ففي عام 2012، تم قياس معدل البدانة لدى الأطفال بنسبة 18 في المئة، وهو فارق 11 نقطة عن معدل البدانة في عام 1980، في حين أن العديد من المدارس وأولياء الأمور قد خطوا خطوات لتغيير هذا من خلال تشجيع التمرينات المنظمة خلال وبعد المدرسة، ولا يزال لدينا طريق طويل لمساعدة الأطفال على اللعب بطرق أكثر تقليدية.
الآثار السلبية للتكنولوجيا فى الأطفال
تشير نتائج دراسة تم إجراؤها عام 2014 إلى أنه حتى بعد الأخذ في الاعتبار الوجبات السريعة والتمرينات، يبدو أن التكنولوجيا تؤثر فى صحة الأطفال والمراهقين،
واستخدم الباحثون تعريفًا واسعًا لـ"وقت الشاشة" يتضمن:
التلفاز
الألعاب الإلكترونية
الهواتف
ألعاب التكنولوجيا
لقد أجروا الدراسة الترابطية البسيطة باستخدام مسح مجهول عبر الإنترنت، واستنتج مؤلفو الدراسة أن الآباء ومقدمي الرعاية يجب أن يساعدوا الأطفال على تعلم تقليل وقت الشاشة الكلي.
وفقًا لمايو كلينك، فإن اللعب غير التنظيمي أفضل لمخ الطفل النامي من الوسائط الإلكترونية، في عمر سنتين، يمكن للأطفال الاستفادة من بعض الوقت على الشاشة، لكن يجب ألا يحل محل فرص التعلم المهمة الأخرى، بما في ذلك وقت اللعب.
ربط البحث الكثير من وقت الشاشة أو وقت الشاشة ذا الجودة المنخفضة بالمشكلات السلوكية.
وقت أقل للعب وفقدان المهارات الاجتماعية
بدانة
مشكلات النوم
عنف
مثل البالغين، يمكن للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الأجهزة الرقمية المعاناة من أعراض إجهاد العين، وتنصح جمعية البصريات الأمريكية الآباء ومقدمي الرعاية بمراقبة علامات إجهاد العين الرقمية عند الأطفال وتشجيع الاستراحات البصرية المتكررة.
وجدت دراسة أجريت عام 2018 على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و16 عامًا وجود علاقة بين الاستخدام المتكرر للوسائط الرقمية وتطور أعراض اضطراب فرط النشاط الناتج عن نقص الانتباه.
تضمنت الدراسة مجموعة طولية من الطلاب الذين أبلغوا عن استخدامهم 14 تطبيقا رقميا، وشملت فترة متابعة مدتها 24 شهرًا، ومن الضروري إجراء المزيد من الأبحاث لتأكيد ما إذا كانت علاقة سببية.
ما التوصيات لوقت الشاشة حسب العمر؟
تقدم الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال التوصيات التالية لوقت الشاشة:
أقل من 18 شهرًا تجنب وقت الشاشة بخلاف المكالمات المرئية (مكالمات الفيديو).
من 18 إلى 24 شهرًا يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تقديم برامج عالية الجودة ومشاهدتها مع أطفالهم.
من 2 إلى 5 سنوات حدد مدة ساعة واحدة يوميا من البرمجة عالية الجودة الخاضعة للإشراف.
6 سنوات فما فوق، ضع قيودًا ثابتة على الوقت وأنواع الوسائط، ويجب ألا تتداخل الوسائط مع النوم الكافي أو التمارين الرياضية أو أي سلوكيات أخرى تؤثر فى الصحة.
كما توصي أيضا بأن يحدد الآباء ومقدمو الرعاية أوقاتا خالية من الوسائط، مثل وقت العشاء، بالإضافة إلى مناطق خالية من الوسائط داخل المنزل.
الآثار الإيجابية للتكنولوجيا
تلعب التكنولوجيا دورًا في كل جزء من حياتنا تقريبًا، سواء كنا على دراية به أم لا، وهذه مجرد أمثلة قليلة للطرق التي قد تؤثر بها التكنولوجيا بشكل إيجابي فى صحتنا الجسدية والعقلية:
التطبيقات الصحية لتتبع الأمراض المزمنة ونقل المعلومات الحيوية إلى الأطباء.
التطبيقات الصحية التي تساعدك على تتبع النظام الغذائي وممارسة الرياضة ومعلومات الصحة العقلية.
السجلات الطبية عبر الإنترنت التي تتيح لك الوصول إلى نتائج الاختبار وتتيح لك ملء الوصفات الطبية.
التعليم عبر الإنترنت وسهولة البحث.
تحسين التواصل مع الآخرين، ما يمكن أن يحسن من الشعور بالتواصل الاجتماعي.
طرق لتحقيق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا
مع كل تقدم جديد في التكنولوجيا، يصبح الانتقال إلى العالم الخارجي أكثر سهولة، وعندما ننشغل بها، يمكننا أن نشعر بها في أذهاننا وأجسادنا؛ لذا، متى نقر أنه أكثر من اللازم؟!
الجواب نسبي لكل شخص، وفي ما يلي بعض العلامات التي تشير إلى أنك قد تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا:
عائلتك أو أصدقاؤك يشكون من استخدامك للتكنولوجيا.
إهمالك للعلاقات لصالح التكنولوجيا.
لقد تدخل في عملك.
فقدانك للنوم أو تخطى الأنشطة البدنية بسبب استخدام التكنولوجيا.
إنه يسبب لك التوتر أو القلق، أو تلاحظ آثارًا جانبية جسدية، مثل صداع التوتر أو إجهاد العين أو ألم العضلات أو الإصابات المفرطة.
لا يبدو أنك سوف تتوقف.
إذا كان هذا يبدو مألوفا، فإليك بعض الطرق لتقليص وقت الشاشة:
امسح التطبيقات غير الأساسية من هاتفك لمنعك من التحقق باستمرار من وجود تحديثات، واحصل على فترة محددة من الوقت لاستخدام أجهزتك.
تحويل بعض وقت التليفزيون إلى وقت النشاط البدني.
ضع الأجهزة الإلكترونية خارج غرفة النوم، وانقلها في غرفة أخرى، واقلب الساعات وغيرها من الأجهزة المتوهجة باتجاه الحائط وقت النوم.
اجعل وقت الوجبات خاليا من أي شيء آخر.
إعطاء الأولوية للعلاقات في العالم الحقيقي على العلاقات عبر الإنترنت.
إذا كنت مسؤولا عن أطفال:
حدد وقت الشاشة، والسماح بذلك فقط في أوقات معينة من اليوم وتقييده في أثناء أنشطة مثل الوجبات وقبل وقت النوم مباشرة.
تعرف على ما يفعلون؛ راجع برامجهم وألعابهم وتطبيقاتهم وشجعهم على الانخراط في البرامج الإيجابية.
العب واكتشف التكنولوجيا معهم.
تأكد من أن الأطفال لديهم وقت لعب منتظم وغير منظم وخالٍ من التكنولوجيا.
شجع وقت الصداقات الفعلية على حساب صداقات الإنترنت.