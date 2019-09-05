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احمِ طفلك من التكنولوجيا بهذه الحيل البسيطة

يمكن للأطفال الذين يقضون الكثير من الوقت على الأجهزة الرقمية المعاناة من أعراض إجهاد العين؛ لذلك يجب على الأسرة مراقبة علامات إجهاد العين الرقمية عند الأطفال
تحرير:عمرو عبد الحافظ ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
احمِ طفلك من التكنولوجيا
احمِ طفلك من التكنولوجيا
لقد غيرت التكنولوجيا تماما كل جانب من جوانب مجتمعنا على مدار العقود القليلة الماضية، من الطريقة التي نعمل بها إلى الطريقة التي نتواصل بها اجتماعيا وكل شيء بينهما. أحد الاختلافات الأكثر بروزا هو التغيير في الطريقة التي يلعب بها الأطفال، فعلى الرغم من أن التكنولوجيا توفر العديد من الفوائد الإيجابية للتعلم، يمكن أن يكون لها العديد من الآثار السلبية فى نمو الطفل. أحد أكبر الاختلافات في الطريقة التي يعيش بها الأطفال اليوم هو أنهم لا يتلقون نفس القدر من التمارين التي اعتادوها، وذلك بسبب التكنولوجيا.
معدلات تثير القلق ارتفعت معدلات السمنة لدى الأطفال بشكل كبير على مدى العقود القليلة الماضية، ففي عام 2012، تم قياس معدل البدانة لدى الأطفال بنسبة 18 في المئة، وهو فارق 11 نقطة عن معدل البدانة في عام 1980، في حين أن العديد من المدارس وأولياء الأمور قد خطوا خطوات لتغيير هذا من خلال تشجيع التمرينات المنظمة
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