تعرف على الرسالة التى وجهتها إليسا للكارهين

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

إليسا

وجهت المطربة إليسا رسالة للكارهين عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، وكتبت: "إلى جميع الكارهين هناك، موتوا بغيظكم". إليسا كشفت منذ فترة عن أن الألبوم الغنائي الجديد الذي ستصدره قريبا هو آخر ألبوم ستقدمه في مسيرتها الفنية التي تجاوزت العشرين عاما. وقالت إليسا، عبر حسابها فى موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «أنا أستعد لهذا الألبوم الجديد مع الكثير من الحب والعاطفة»، مشيرة إلى أن هذا الألبوم سيكون الأخير في مسيرتها الفنية. وقالت إليسا: «أعلن ذلك بقلب حزين، ولكن مع قناعة كبيرة بذلك، فأنا لا أستطيع العمل في حقل مشابه للمافيا».

واختتمت حديثها قائلة: «لا أستطيع أن أكون منتجة بعد الآن». وأعلنت إليسا إصابتها بسرطان الثدي في يوليو من العام الماضي، تزامنًا مع عرض كليبها الجديد "إلى كل اللي بيحبوني"، إذ وثقت مراحل علاجها في مشاهد الكليب، ووجهت إليسا رسائل دعم وتوعية لكل المريضات اللاتي يحاربن المرض. وطرحت إليسا مؤخرا