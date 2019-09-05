جريمة

دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»

تسلل الجاني عبر المواسير وذبح المجني عليها صاحبة الـ68 سنة في أثناء استعدادها لصلاة الفجر.. والطب الشرعي يجيب عن سؤال: هل اغتصب القاتل جثة القتيلة؟
تحرير:تهامى البندارى ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
شارع الجريمة
شارع الجريمة
الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.
شقة بسيطة داخل شارع سكة الوايلى في حدائق القبة بالقاهرة، تسكنها سيدة مُسنة، تملأ الدنيا بهجة ذهابا وإيابا عند موعد كل صلاة، فرغم كبر سنها التي قاربت على السبعين، لم تكد تفوّت فرضا إلا وتؤديه فى المسجد القريب من بيتها، وفي ذلك اليوم المشؤوم الذي لن ينساه الجيران، تسلق مدمن أستروكس، شهرته «نور الحلاق»
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (3)

إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
الداخلية-تداهم-ثلاث-أوكار-إرهابية-بمحافظتي-الجيزة-وشمال-سيناء-وتقتل-40-إرهابي (7)

مقتل 6 إرهابيين فى مداهمة أمنية بالواحات البحرية

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية، وبمداهمة وكر المتهمين أطلقوا النيران تجاه قوات الأمن، وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى سقوط 6 متهمين قتلى، وتحفظت قوات الأمن على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
حبس-متهمه

حبس طالبة خنقت شقيقتها بسبب علاقة عاطفية في شبرا

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع.ا - 37 عاما" لمكتب الصحة، وقرر بوفاة ابنته "ش.م.ع - 14 عامًا" طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته فى استخراج تصريح دفن لها.
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طعن-بالسكين

النيابة تعاين مسرح جريمة «الذبح والنقاب» بالشرقية

أجرت نيابة مشتول السوق العامة، بمعرفة أحمد هشام، وكيل النيابة العامة، تحت رئاسة المستشار محمد سليمان، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الثلاثاء، المعاينة الجنائية وتمثيل الجريمة لواقعة قيام أربعة أشخاص، بينهم امرأة كانت ترتدي «نقاب» ونجلها وشقيقها، باستدراج سائق دراجة بخارية بثلاث عجلات «توكتوك»، بحجة توصيلهم، قبل أن يحاولوا سرقة دراجته، ولما فشلوا في ذلك تعدوا عليه بأسلحة بيضاء «مطاوٍ»، وأصابوه بجروح قطعية بالرقبة واليدين، واحتاج جرح رقبته إلى أربعة وأربعين غرزة طبية لتقطيبه.
استروكس

عصابة البردقوش.. سقوط مروجي الأستروكس بقليوب

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى ضبط 4 عناصر إجرامية كونوا تشكيلا عصابيا لتصنيع وبيع مخدر الأستروكس وتوزيعه على عملائهم، حيث وردت معلومات لضباط مباحث مركز قليوب مفادها قيام «حسن. م. م» 37 عاما، و«محمود. ج. م» 33 عاما، و«أحمد. ج. ع» 24 عاما، و«محمود. ر. ع»، 25 عاما، وجميعهم سبق اتهامهم فى قضايا متنوعة، بتكوين تشكيل عصابي في ما بينهم تخصص في الاتجار في المواد المخدرة، خاصة تصنيع مخدر الأستروكس، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامى.
ضبط-مخدرات-بـ200-مليون-جنيه (3)

سقوط 36 متهما بالاتجار في المخدرات بالجيزة

أعدت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع، واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
ضبط اسلحة وحبوب مخدرة فى منطقة السحر والجمال بالعاشر من رمضان (1)

بانجو وهيروين وإستروكس.. سقوط 33 تاجر مخدرات بالجيزة

وجهت قوات الشرطة بمديرية أمن الجيزة حملة موسعة شملت عددا من البؤر الإجرامية التي يتخذها مروجو المواد المخدرة، خاصة التخليقية "الإستروكس- الفودو"، وكرا لتجارتهم الآثمة، تنفيذا لإستراتيجية وزارة الداخلية، برئاسة اللواء محمود توفيق، ووفقا لخطة القطاع الموضوعة برئاسة اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير لأمن القطاع. واستهدفت الحملات، بالتنسيق مع الإدارات المعنية، لا سيما البحث الجنائي، تعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية؛ تحقيقا للوجود الشرطي الفعال ومبدأ الردع العام، تحت إشراف اللواء محمود السبيلي.
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