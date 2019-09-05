دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»
تسلل الجاني عبر المواسير وذبح المجني عليها صاحبة الـ68 سنة في أثناء استعدادها لصلاة الفجر.. والطب الشرعي يجيب عن سؤال: هل اغتصب القاتل جثة القتيلة؟
تحرير:تهامى البندارى
٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م
شارع الجريمة
الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.
شقة بسيطة داخل شارع سكة الوايلى في حدائق القبة بالقاهرة، تسكنها سيدة مُسنة، تملأ الدنيا بهجة ذهابا وإيابا عند موعد كل صلاة، فرغم كبر سنها التي قاربت على السبعين، لم تكد تفوّت فرضا إلا وتؤديه فى المسجد القريب من بيتها، وفي ذلك اليوم المشؤوم الذي لن ينساه الجيران، تسلق مدمن أستروكس، شهرته «نور الحلاق»
شقة بسيطة داخل شارع سكة الوايلى في حدائق القبة بالقاهرة، تسكنها سيدة مُسنة، تملأ الدنيا بهجة ذهابا وإيابا عند موعد كل صلاة، فرغم كبر سنها التي قاربت على السبعين، لم تكد تفوّت فرضا إلا وتؤديه فى المسجد القريب من بيتها، وفي ذلك اليوم المشؤوم الذي لن ينساه الجيران، تسلق مدمن أستروكس، شهرته «نور الحلاق» مواسير السباكة، مقررا الصعود إلى شقة الحاجة «عيشة»، وتزامن ذلك مع استيقاظ الأخيرة في الثالثة فجرا استعدادا لأداء صلاة الفجر.
تسلل الشيطان إلى غرفة المسنة، وأحدثت تحركاته داخل الشقة ضجيجا وصلت أصداؤه إلى مسامع الحاجة «عيشة»، صاحبة الـ68 عاما، بينما كانت تتوضأ لأداء صلاة الفجر، خرجت مسرعة، لتجد «نور الحلاق» أمامها داخل غرفة نومها، حاولت الإمساك به والصراخ لعل أحدا يسمعها من سكان العقار، غير أن الجاني كان قد قرر عقابها على الصراخ، فاستل سكينا وذبحها من رقبتها، مسددا إليها عدة طعنات، وتركها مدرجة في دمائها، يناجي أنينها ربها مع ابتهالات وأذكار «ساعة الفجرية».
تقول الحاجة سهير، صاحبة الخمسين عاما وإحدى جيران المجني عليها: "لم نتخيل أن تكون هذه هى نهاية الحاجة عيشة، ربنا يرحمها ويجعل قبرها نورا على نور"، وأوضحت في حديثها مع «التحرير»: «الست دى عمرها ما أذت حد، وعمرها ما منعت خير في إيدها عن أى واحد من الجيران»، مشيرة إلى أنهم عند سماعهم بالحادث استشعروا فورا أن الجاني هو أحد الشباب الذين يجلسون ويتسكعون في الحديقة المجاورة لمنزل المجني عليها، لأنهم دائما يرونها ويشاهدون في أيديها "غوايش" ذهبية.
توضح الجارة: "والله الست دى كلنا كنا بنحبها، بس منه لله نور الحلاق وشلة العيال بتوع المخدرات اللى بيقعدوا في الجنينة دى"، وأشارت إلى أن نور الحلاق معروف عنه إدمانه للمخدرات مثل الأستروكس، وهنا قاطعها أحمد السيد، قائلا: «لأ كمان بيضربوا حشيش لما يكون معاهم فلوس، واللي عرفناه إنه كان بيسرقها عشان يجيب فلوس الحشيش. منه لله، الحاجة عيشة كانت في مقام أمي والله».
كشف أحد ضباط المباحث القائمين على ضبط المتهم، في تصريح خاص لـ«التحرير» عن أن الجاني ظل يردد وقت القبض عليه: «لم أشعر بما حدث إلا لحظة سقوطها غرقانة في دمها، لم أكن أقصد قتلها، كنت عايز فلوسها بس».
بينما كانت الساعة تقترب من الثالثة فجرًا، ومع استعداد القتيلة لأداء صلاة الفجر، في الناحية الأخرى كان نور الحلاق يرتكب أبشع جريمة على الإطلاق في حق هذه السيدة المسنة التي تقيم بمفردها في منزلها البسيط، لا حول لها ولا قوة، فالدافع هنا لم يكن فقط السرقة بل يبدو أنه كان هناك شيء آخر، ربما يكشف تقرير الطب الشرعي عنه خلال الأيام المقبلة، بعدما تواترت بعض المعلومات في المنطقة وتسربت إلى رجال المباحث مفادها أن الجاني المقبوض عليه عاشر جثة القتيلة المسكينة، عقب سقوطها على الأرض.
يشير أيمن أبو اليزيد، صاحب الأربعين عامًا، إلى أن الحاجة «عائشة» زوجها كان ضابطا وتوفي منذ نحو 10 سنوات، ولم يرزقها الله بأبناء، وقررت ألا تترك شقتها التي تزوجت فيها وأقامت فيها بمفردها، حتى تاريخ اليوم المشؤوم في الليلة الحزينة قبل 4 أيام، لتتلقى طعنات قاتلة لم تخلُ من الغدر والخسة مع أذان الفجر.
واستطرد «أبو اليزيد»، أحد شهود العيان، قائلا: "المخدرات بقت منتشرة بشكل بشع والله، يرضي مين اللى بيحصل ده! الشباب مبقتش قادرة تفرق بين الحلال والحرام. الحاجة عيشة دى متستاهلش تموت بالطريقة دى، حسبنا الله ونعم الوكيل".