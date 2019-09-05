دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»

تسلل الجاني عبر المواسير وذبح المجني عليها صاحبة الـ68 سنة في أثناء استعدادها لصلاة الفجر.. والطب الشرعي يجيب عن سؤال: هل اغتصب القاتل جثة القتيلة؟

تحرير:تهامى البندارى ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٢:٥٩ م

شارع الجريمة

الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.

شقة بسيطة داخل شارع سكة الوايلى في حدائق القبة بالقاهرة، تسكنها سيدة مُسنة، تملأ الدنيا بهجة ذهابا وإيابا عند موعد كل صلاة، فرغم كبر سنها التي قاربت على السبعين، لم تكد تفوّت فرضا إلا وتؤديه فى المسجد القريب من بيتها، وفي ذلك اليوم المشؤوم الذي لن ينساه الجيران، تسلق مدمن أستروكس، شهرته «نور الحلاق»