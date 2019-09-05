شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

بعد الكشف عن شعار مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر سادت حالة من انقسام ردود الأفعال حول هذا الشعار بين الترحيب القطري والسخرية وتوجيه العديد من الانتقادات.

تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م

شعار مونديال قطر

منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".

وفي بيروت تم عرضه على "صخرة الروشة"، وفي عمان على "فندق الرويال"، وفي الجزائر على "دار الأوبرا"، وفي تونس على "مدينة الحمامات"، وفي الرباط على "كورنيش الرباط"، وفي العراق على "برج بغداد في ساحة التحرير". كما عرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين