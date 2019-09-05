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شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

بعد الكشف عن شعار مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر سادت حالة من انقسام ردود الأفعال حول هذا الشعار بين الترحيب القطري والسخرية وتوجيه العديد من الانتقادات.
تحرير:وفاء بسيوني ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٤ م
شعار مونديال قطر
شعار مونديال قطر
منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل. فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
وفي بيروت تم عرضه على "صخرة الروشة"، وفي عمان على "فندق الرويال"، وفي الجزائر على "دار الأوبرا"، وفي تونس على "مدينة الحمامات"، وفي الرباط على "كورنيش الرباط"، وفي العراق على "برج بغداد في ساحة التحرير". كما عرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين
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اسراء-غريب (1)

«كلنا إسراء غريب».. مظاهرات حاشدة في الضفة الغربية

أثار مقتل الفلسطينية إسراء غريب، موجة غضب عارمة داخل البلاد، دفعت المئات من الضفة الغربية إلى الخروج في مظاهرات جديدة للمطالبة بالحماية القانونية. ورفعت متظاهرات في مدينة رام الله بالضفة الغربية، لافتات كتب عليها "كلنا إسراء" و"جسدي ملك لي" و"لا أحتاج رقابتك.. ولايتك.. رعايتك.. شرفك". وفتحت السلطة الفلسطينية تحقيقا في وفاة الشابة إسراء، فيما يقول نشطاء: إنها "تعرضت للضرب من أقاربها الرجال بعد نشر مقطع فيديو على تطبيق "إنستجرام" يظهر فيما يبدو لقاء يجمعها مع رجل تقدم لخطبتها".
صحف-سعودية (2)

صحف سعودية: عقوبات أمريكية تسبق التصعيد الإيراني

تناولت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الخميس، العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي وتصدرت الصراعات في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف. نبدأ بالشأن اليمني، حيث ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" تحت عنوان "الرياض تتحرك لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والانتقالي"، أنه بينما تتواصل الجهود السعودية لبدء حوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في جدة، لإنهاء اضطرابات الجنوب اليمني، أعلن المتحدث باسم المجلس الانتقالي نزار هيثم، عن عقد اجتماع غير رسمي، أمس، مع من سمّاهم عقلاء في الحكومة الشرعية.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إيران ترفض عرض أوروبا.. وهزيمة لجونسون

استعرضت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس ، تطورات الأوضاع في بريطانيا، وطالعتنا على توالي العقوبات الأمريكية على إيران، كما تناولت الوضع في إدلب والسودان. كشفت صحيفة "البيان" عن فرض الولايات المتحدة عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والسفن والأفراد يديرها الحرس الثوري الإيراني وزودت سوريا بنفط قيمته مئات الملايين من الدولارات في انتهاك للعقوبات الأمريكية، كما استبعدت الإدارة الأمريكية أي إعفاء من العقوبات المفروضة على إيران لتسهيل منح خط ائتماني لطهران بوساطة فرنسية.
غسان سلامة.jpg2

غسان سلامة يدشن حملة لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، غسان سلامة، عن شروعه في حملة مكثفة مع الفاعلين الدوليين من أجل التوصل لتوافق في الآراء بشأن عقد مؤتمر دولي للأطراف المعنية في ليبيا. وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تطرق سلامة، خلال إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الأربعاء، للحديث عن تدهور حاد في الأوضاع الأمنية والإنسانية في البلاد منذ أبريل الماضي، معربا عن امتنانه لمجموعة الدول الكبرى السبع على الرسالة القوية التي وجھتھا من خلال دعوتھا إلى عقد مؤتمر دولي يضم جميع الأطراف المؤثرة والفاعلين الإقليميين ذوي الصلة بالنزاع في ليبيا
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تميم واردوغان

بعد شهر عسل.. ترامب وسر سحب قطر استثماراتها من تركيا

تحول مفاجئ في العلاقات القطرية/ التركية بعد الكشف عن بدء الدوحة الاستعداد لسحب استثماراتها من تركيا، رغم العلاقة الوثيقة بين البلدين، وهو ما يعد صفعة قوية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يأتي ذلك بعد أن كشف تقرير تركي أعده كبير مستشاري رئيس حزب الشعب الجمهوري أردوغان توبراك، أن قطر تستعد لسحب استثماراتها من تركيا، وبحسب تقرير توبراك، وهو نائب برلماني عن إسطنبول، فقد تمت مناقشة هذه المستجدات المفاجئة، خلال زيارة أمير قطر تميم بن حمد، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تضمن تقرير "توبراك" أيضًا تحليلا لأنشطة تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.
مجلس-النواب

نائبة:نحتاج لاهتمام الدولة بكل الألعاب مثل كرة القدم

أكدت منى منير عضو مجلس النواب، اختفاء رؤية وزير الرياضة في دعم الألعاب الأخرى غير كرة القدم، وذلك رغم النجاحات التي تحققها هذه الألعاب في حصد العديد من الألقاب والجوائز العالمية والإقليمية. وتقدمت "منير" بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، بشأن استراتيجية وزارة الرياضة لدعم الألعاب الأخرى، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى اهتمام الدولة بالرياضات الأخرى، وتقديم أوجه الدعم المختلفة لها مثل كرة القدم التي لها شعبيتها الجارفة.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: خلافات في قمة السبع.. وتميم يعتقل أخاه

تصدّر انطلاق قمة مجموعة البلدان الصناعية السبع الكبرى عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأحد، واستعرضت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، إضافةً إلى العديد من الموضوعات المتنوعة. ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن أعمال قمة مجموعة الدول الصناعية السبع انطلقت أمس، في مدينة بياريتس جنوب فرنسا، وسط خلافات عميقة بين قادة دول المجموعة حول عدد من الملفات العالمية الكبرى، أبرزها الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وعودة روسيا إلى المجموعة.
الصومال-وقطر

فهد ياسين.. عميل قطر على رأس المخابرات الصومالية

يوما تلو الآخر يتأكد الدور القطري المشبوه في الصومال من خلال توغل الدوحة والسعي إلى تصعيد نفوذها في هذا البلد الذي يعتبر من كبرى دول العالم معاناة على المستوى الإنساني، حيث عدم استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الفقر، نتيجة تواصل سلسلة العمليات التي تقوم بها الحركات المتطرفة، وفي مقدمتها "الشباب المجاهدين" الصومالية. وتسعى قطر لاستغلال الظروف الإنسانية الصعبة التي عاشها بلد منكوب منذ تسعينيات القرن الماضي، لتنفيذ أجندة عدائية تستهدف ضرب استقرار بعض الدول من خلال سياسة مزدوجة باتت مكشوفة للجميع.
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