شعار مونديال قطر 2022.. بين الرمزية والسخرية

بعد الكشف عن شعار مونديال 2022 الذي ستستضيفه قطر سادت حالة من انقسام ردود الأفعال حول هذا الشعار بين الترحيب القطري والسخرية وتوجيه العديد من الانتقادات.
منذ الإعلان عن استضافة قطر لتنظيم كأس العالم 2022 ولا تزال تثير الجدل بين الحين والآخر ، بداية من الشبهات التي تحوم حول هذا الفوز ، ومعاناة العمال الأجانب من الانتهاكات التي يتعرضون لها نتيجة التجهيز وإتمام الإنشاءات الخاصة بالمونديال وسقوط العديد من الضحايا، وصولا إلى الإعلان عن شعار المونديال المقبل.
فقد كشفت اللجنة العليا المسؤولة عن تنظيم كأس العالم لكرة القدم عن شعار مونديال 2022، وكشف النقاب عن شعار المونديال بعرضه على واجهات أبنية ومعالم سياحية في عدد من العواصم العربية، ففي الكويت عرض على "أبراج الكويت"، وفي مسقط على "دار الأوبرا".
وفي بيروت تم عرضه على "صخرة الروشة"، وفي عمان على "فندق الرويال"، وفي الجزائر على "دار الأوبرا"، وفي تونس على "مدينة الحمامات"، وفي الرباط على "كورنيش الرباط"، وفي العراق على "برج بغداد في ساحة التحرير".
كما عرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين
وفي بيروت تم عرضه على "صخرة الروشة"، وفي عمان على "فندق الرويال"، وفي الجزائر على "دار الأوبرا"، وفي تونس على "مدينة الحمامات"، وفي الرباط على "كورنيش الرباط"، وفي العراق على "برج بغداد في ساحة التحرير".
كما عرض الشعار أيضا على شاشات عملاقة في عدد من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية والأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك وإنجلترا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا.
ماذا يعني؟
أفادت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر بأن الشعار استوحي من "الشال (الوشاح) الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء، علما بأن البطولة ستقام للمرة الأولى في فصل الشتاء.
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ويستوحي تصميم الشعار من شكل كأس العالم، إضافة إلى الرقم 8 الذي يرمز إلى عدد الملاعب التي ستستضيف النهائيات الأولى التي تقام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشير إلى رمز اللانهاية والذي يحمل في طياته ترجمة للإرث المستدام الذي سيتركه الحدث.
كما يأخذ الشعار شكل كأس العالم، ويستوحي أبرز عناصره من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس حول العالم وفي المنطقة العربية والخليج على وجه التحديد بأشكال وتصاميم متعددة خلال فصل الشتاء.
وقد استوحيت الزخارف التي تزين الشعار من النقوش الشرقية التي تزين الشال الصوفي في العالم العربي، كما يأخذ الشعار الإلهام من مختلف الثقافات حول قارة آسيا، بحسب "الحرة".
لم يرق للتوقعات
ووسط ترقب الجماهير وعشاق الكرة المستديرة شعار النسخة الأولى من المونديال الذي سيقام للمرة الأولى في بلد عربي، سرعان ما سادت حالة من انقسام ردود الأفعال حول هذا الشعار بين الترحيب القطري والسخرية وتوجيه العديد من الانتقادات.
وانتقد كثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي شعار مونديال قطر ، معتبرين أنه لم يرق للتوقعات.
وعلقت إحدى المغردات على الشعار قائلة "بعيداً عن الخلاف السياسي، بما أن البطولة الأهم عالمياً تقام للمرة الأولى في منطقتنا العربية كان مفروض الشعار يكون فيه شيء عربي يمثل العرب أو على الأقل يكون فيه شيء يمثل هوية قطر أو شيء يرمز لها! أنتم مو كل يوم راح تستضيفون المونديال! الشعار سيئ جداً".
فيما تداول نشطاء على فيسبوك صورة لأشكال من الأواني الفخارية تشبه إلى حد كبير الشعار الذي تم الإعلان عنه معلقين عليها "الشعار مسروق من نيش موزه" ، ساخرين من الشيخة موزة والدة أمير قطر تميم بن حمد.
حريق بأحد ملاعب مونديال 2022 في قطر
كما علقت رندى البياري: ساخرة "شعار كأس العالم في قطر مسروق من مجلس النواب الأردني، وين حقوق الملكية الفكرية" مرفقة تغريدتها بصورتين الأولى لشعار مونديال قطر2020، والثانية لأحد نواب البرلمان الأردني خلال شجار داخل مجلس النواب.
وسخر معلق آخر قائلا "شعار كأس العالم في قطر غريب ومش مفهوم وبعد شرح الشعار ومعناه ازداد غرابة افتكرت فيلم عادل إمام مع حلا شيحة وهما في معرض اللوحات" ، وفقا لـ "بي بي سي".
من جانبه شبه الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، شعار البطولة بـ"الأفعى" قائلا في تغريدة: " مصمم الشعار اقتبسه من الأفعى...اقتباس موفق...".
كما شن الإعلامي أحمد موسى هجوما لاذعا في برنامجه ، حيث قال: "قاعدين بقلهم أيام وليالي وسهرات ويلا حنكشف عن شعار كأس العالم 2022 وألحق وتابع وأول مرة والدول اللي حتعرض والحاجات.. هذا الشعار كأنه حبل مشنقة ده مش شعار كأس عالم وكأن القطريين مستنيين الناس يروحوا هناك ويعدموهم ده بالضبط حبل مشنقة..".
الشعار والهوية
ونجد في المقابل، ترحيب قطريين بالشعار، معتبرين أنه يمثل هويتهم العربية والقطرية، وأطلقوا هاشتاج #شعار_مونديال_قطر2022 الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاجات انتشارا في عدد من الدول العربية حاصدا أكثر من 35 ألف تغريدة.
رئيس مجلس الوزراء ووزير داخلية دولة قطر، عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني قال : "فخورون بإطلاق شعار مونديال قطر 2022 في الدوحة وعدد من العواصم الخليجية والعربية والعالمية التي تشاركنا هذا الحدث. جميل ربط هذا الشعار بالهوية العربية والقطرية التي نعتز ونفتخر بها، كل الشكر لأبناء قطر على جهودهم المبذولة ليكون كأس العالم في الدوحة فخراً لكل العرب".
المقاطعة العربية لقطر تضرب طموحات مونديال 2022
وعلقت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر، مؤسسة الدوحة للأفلام، ومركز قطر للقيادات، المياسة آل ثاني : "نقترب اليوم أكثر لكأس العالم قطر 2022 بالإعلان عن #شعار_مونديال_قطر2022 ، والذي يستوحى أبرز عناصره من الشال التقليدي والذي يرتديه الناس حول العالم وفي منطقة الخليج يجمع فيه الثقافات الآسيوية من الهند وباكستان وحتى عمان وقطر لتنسج بمكوناتها المختلفة شعار كأس العالم".
وكانت قطر قد فازت بحق تنظيم المونديال عام 2010، ووجه العديد من الاتهامات بـ"الرشوة والفساد" للمسؤولين عن ملفها خلال مرحلة إقناع الاتحادات بالتصويت للملف القطري، لكن الاتحاد الدولي بقي متمسكا بمنح حق الاستضافة لقطر رغم المطالبات بسحبه منها ، ومن المقرر أن تنطلق البطولة في 21 نوفمبر عام 2022 ، لتكون بطولة العالم الأولى التي تقام في الشتاء .