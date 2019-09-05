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محافظ البحر الأحمر بملابس عمال النظافة في «الملاح»

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م
محافظ البحر الأحمر
محافظ البحر الأحمر
شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة وتجميل بمنطقة "الملاح 1"، عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتي تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالًا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للاهالى بأفضل صورة. وقام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة، مرتديا الزى الخاص بعمال النظافة، لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن "العمل لا ينقص من صاحبة شيء، إنما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله".
وشارك المحافظ، كل من الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، والأنبا ايلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعدد من أهالى المنطقة. واستمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة "الملاحة 1" حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع، وتركيب الانترلوك،
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مجوهرات (2)

بدء التقديم بمدرسة صناعة الحلي.. اعرف الأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم التعليم الفني بالتعاون مع شركة "إيجيبت جولد"، اليوم الخميس، عن فتح باب التقديم للطلاب للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" للتكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمصر متخصصة في تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حتى 15 سبتمبر 2019. وأوضح الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن المدرسة تهدف إلى إعداد أفضل خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلي والدولي بمجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، وذلك من خلال توفير العديد من المميزات لهم.
رانيا-المشاط

عودة رحلات الطيران من مالطا للقاهرة بعد توقف 12 سنة

أعلنت الشركة الوطنية المالطية Air Malta، في بيان لها، اليوم الخميس، عن عودة رحلات الطيران المباشرة من مالطا إلى القاهرة، بعد توقف دام لمدة 12 عاما. ومن جانبها، أعربت وزارة السياحة عن سعادتها باستئناف عدد كبير من خطوط الطيران الدولي رحلاتها إلى مصر، ما يؤكد أن الحملة الترويجية لمصر تأتي بنتائج إيجابية، ويعد مؤشر على النجاح الذي تحققه مصر وعودتها على خريطة السياحة العالمية، موضحة أن تسيير هذه الرحلات سيساهم في زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، خاصة من الأسواق الجديدة.
السيسى-و وليد جنبلاط-زعيم الحزب التقدمي-الاشتراكي-اللبناني (2)

السيسي: حريصون على أمن واستقرار لبنان

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، وليد جنبلاط زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بلقاء جنبلاط، مؤكدا الاعتزاز بعمق العلاقات الوطيدة بين مصر ولبنان على المستويين الرسمي والشعبي، وحرص مصر على سلامة وأمن واستقرار لبنان، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر الصراعات في المنطقة، وذلك في إطار الاهتمام المصري الدائم بكل ما فيه مصلحة لبنان وشعبه، مثمنا الدور البناء والأساسي الذي يقوم به جنبلاط للحفاظ على الاستقرار والتوازن في لبنان.
الارز (1)

رئيس شعبة الأرز: المخزون الجديد يكفي لمدة عامين

قال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، في تصريحات له، اليوم الخميس، إن الموسم الحالي للأرز بدأ أول سبتمبر بعد زيادة المساحات المزروعة هذا العام، ومخزون الأرز الجديد يكفي احتياجات البلاد لمدة عامين إذا تم المحافظة عليه، مضيفا أن المساحات المصرح بها لزراعة الأرز خلال العام الحالي هي 1.2 مليون فدان مقابل 724.3 ألف فدان، وزاد المنتج من هذه المساحة ليكفي ويزيد عن سد احتياجات الاستهلاك المحلي، والذي يقل حاليا عن 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا.
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