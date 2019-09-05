محافظ البحر الأحمر بملابس عمال النظافة في «الملاح»

٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

محافظ البحر الأحمر

شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، حملة نظافة وتجميل بمنطقة "الملاح 1"، عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة، والتي تعد من أقدم المناطق، لتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة، استكمالًا لتطويرها بالكامل، لتقديم ما تم تطويره للاهالى بأفضل صورة. وقام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة، مرتديا الزى الخاص بعمال النظافة، لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها، وأن "العمل لا ينقص من صاحبة شيء، إنما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله".

وشارك المحافظ، كل من الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر، والأنبا ايلاريون أسقف إيبارشية البحر الأحمر للأقباط الأرثوذكس، والمهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالمحافظة، وعدد من أهالى المنطقة. واستمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة "الملاحة 1" حول تطوير المنطقة، ورصف الشوارع، وتركيب الانترلوك،