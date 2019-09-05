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«صيف بارد».. ما أسوأ فترة في تاريخ البشرية؟

يعرف المؤرخون منذ فترة طويلة أنه كانت هناك في منتصف القرن الـ6 الميلادي فترة حالكة في ما كان يعرف آنذاك بالعصور المظلمة، ولكن مصدر السحب الغامضة ظل لغزا مدة طويلة
تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م
ضباب بركاني
ضباب بركاني
جميعنا شاهدنا ما حدث في العصور السابقة عبر التلفاز، سواء من خلال البرامج أو الأفلام الوثائقية، حيث سمعنا عن العصر الجليدي وما واجهه السكان خلاله، بالإضافة إلى ظهور بعض الحضارات واختفائها، ليتم الكشف عنها من خلال بقاياها. وعلى الرغم من أن التقدم الموجود في العالم قد تنتج عنه آثار سلبية تؤدي إلى كوارث طبيعية وبشرية، فلم يكن العصر الذي نعيشه الأسوأ كما تعتقد، فعند الرجوع إلى الوراء وصولا إلى عام 536 بعد الميلاد، ستجد أن هناك فترات أشد قسوة، وظلاما حالكا عاش فيه الأفراد.
ويقول مؤرخ العصور الوسطى وعالم الآثار في جامعة هارفارد، مايكل ماكورميك: "من كان يعيش في أجزاء شاسعة من العالم خلال هذا الوقت، شهد أسوأ الفترات، إذ غمر ضباب غريب أوروبا والشرق الأوسط، وأجزاء من آسيا، وصارت السماء قاتمة ليلا ونهارا، لمدة 18 شهرا"، بحسب ما جاء في مقالة كتبها ماكورميك في مجلة "العلوم".  كما
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