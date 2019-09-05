ماستركارد تعاقب فنزويلا وتوقف خدماتها للعسكريين

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١١ م

مادورو والجيش

في إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدمااتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل. وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال البنك في بيان: "يشجب مصرف القوات المسلحة تعليق الخدمات التي تتم بين البنوك لبطاقاته الائتمانية من جانب شركة ماستركارد الأمريكية"، وفقا لـ"الأناضول". وصرح رئيس بنك القوات المسلحة، داريو باوتي، بأن على ماستر كارد، أن تعرف أن إجراءه العشوائي لن يخيفنا، إذ أن الفريق التكنولوجي لدينا أقوى مما يتصور،