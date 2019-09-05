مقتل 6 إرهابيين فى مداهمة أمنية بالواحات البحرية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م

مقتل عناصر إرهابية- أرشيفية

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية، وبمداهمة وكر المتهمين أطلقوا النيران تجاه قوات الأمن، وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى سقوط 6 متهمين قتلى، وتحفظت قوات الأمن على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.

تحرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مواجهة التنظيمات الإرهابية، التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وفى سياق تلك الجهود توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق



تحرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مواجهة التنظيمات الإرهابية، التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وفى سياق تلك الجهود توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية واتخاذهم خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.



ومع فجر اليوم انطلقت قوة أمنية لمداهمة وكر المتهمين، لكن العناصر الإرهابية بدأت بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدرها، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 6 من العناصر الإرهابية، وعثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية، 2 بندقية خرطوش، وكمية من الطلقات.



