جريمة

مقتل 6 إرهابيين فى مداهمة أمنية بالواحات البحرية

تحرير:محمد عبد الجليل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٤ م
مقتل عناصر إرهابية- أرشيفية
مقتل عناصر إرهابية- أرشيفية
نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية، وبمداهمة وكر المتهمين أطلقوا النيران تجاه قوات الأمن، وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى سقوط 6 متهمين قتلى، وتحفظت قوات الأمن على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
تحرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مواجهة التنظيمات الإرهابية، التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، وفى سياق تلك الجهود توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطنى حول تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة بإحدى المناطق داخل العمق
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.
احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (3)

إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
جريمة ساعة الفجرية

دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»

الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.
حبس-متهمه

حبس طالبة خنقت شقيقتها بسبب علاقة عاطفية في شبرا

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع.ا - 37 عاما" لمكتب الصحة، وقرر بوفاة ابنته "ش.م.ع - 14 عامًا" طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته فى استخراج تصريح دفن لها.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.
حملة أمنية -3

مقتل عدد من العناصر الإرهابية في مداهمة بجبال الفيوم

قتل عدد من العناصر المسلحة والإرهابية في مداهمات للشرطة بالظهير الصحراوي بالفيوم، اليوم الخميس، حسب ما أذاعه التليفزيون المصري في نبأ عاجل. وأشارت المصادر إلى أن الاشتباكات حدثت في أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، وعناصر إرهابية، متورطة في التخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، تحت حراسة أمنية مشددة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق والتحفظ على الأسلحة والذخائر والأوراق التنظيمية المضبوطة مع المتهمين.
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