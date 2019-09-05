جريمة

إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
المضبوطات
المضبوطات
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها. وأسفرت أعمالها عن ضبط جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" و100 جهاز لوحي "تابلت" و2000 جهاز تقوية اتصالات و2 محطة اتصال كاملة و500 جهاز راديو ترانزستور و174 جهاز اتصال لا سلكي و4.5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي

قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.
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مقتل 6 إرهابيين فى مداهمة أمنية بالواحات البحرية

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية، وبمداهمة وكر المتهمين أطلقوا النيران تجاه قوات الأمن، وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى سقوط 6 متهمين قتلى، وتحفظت قوات الأمن على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
جريمة ساعة الفجرية

دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»

الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.
حبس-متهمه

حبس طالبة خنقت شقيقتها بسبب علاقة عاطفية في شبرا

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع.ا - 37 عاما" لمكتب الصحة، وقرر بوفاة ابنته "ش.م.ع - 14 عامًا" طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته فى استخراج تصريح دفن لها.
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سجن

ضبط عاطلين يشعلان النار في السيارات لبيعها خردة

قررت نيابة كرموز غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإشعال النيران عمدا بقطعة أرض مشون بها هياكل سيارات قديمة لاستخلاص الحديد وسرقتها وبيعها لتجار الخردة. تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بقطعة أرض بدائرة القسم "مشون بها عدد من هياكل وأجزاء السيارات و إخماده دون إصابات، واحتراق ثلاث هياكل "كبائن سيارات نقل قديمة.
سجن (2)

السجن 10 سنوات لرئيس أدوية استولى على 3 مليار جنيه

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسكندرية اليوم الأحد برئاسة المستشار أمير عدلي، رئيس المحكمةوبعضوية كل من المستشارين أشرف المليجي، واسامة محمود، وأمانة سر مصطفى يسرى ومحمود عمارة بمعاقبة رئيس مجلس ادارة شركة للأدويةتدعي "ف"بالسجن لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 مليون جنيه ومعاقبة 4 آخرين من موظفي الشركة بالسجن لمدة 5 سنوات لاشتراكهم معه في الاستيلاء على أموال المواطنين .تعود الواقعة في القضية رقم 275 لسنة 2018 جنايات محرم بك، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الأموال العامة بقيام إحدى شركات الأدوية بتوظيف الأموال وعدم ردها للمواطنين
خناقة-مشاجرة-بلطجة

ضبط «بلطجي الهانوفيل» بعد فيديو «تكسير السيارات»

انتشر له فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تسبب فى حالة من الغضب العارم جراء سلوكه، إذ وقف فى قلب الشارع بمنطقة الهانوفيل بمحافظة الإسكندرية حاملًا بيده سلاحا أبيض (سيف) يهدد به الأهالي، ويتعدى به على السيارات محدثا تلفيات بها، وهو الفيديو الذى شهد تعليقات بالجملة ومطالبات لرجال الأمن بالتدخل والقبض على ذلك الشخص فى الفيديو، ومن جانبها لم تدخر الأجهزة الأمنية جهدا في تحديد هويته، وتحركت مأمورية أمنية للقبض عليه ومواجهته بمشاهد البلطجة التى ظهرت فى الفيديو، وأقر المتهم بها مبررًا فعلته بسبب غريب.
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