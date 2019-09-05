إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلي وأحمد الزغبي ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

المضبوطات

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لتفتيش مشمول الرسالة المشار إليها. وأسفرت أعمالها عن ضبط جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" و100 جهاز لوحي "تابلت" و2000 جهاز تقوية اتصالات و2 محطة اتصال كاملة و500 جهاز راديو ترانزستور و174 جهاز اتصال لا سلكي و4.5 مليون قرص أدوية طبية ومكملات غذائية مختلفة