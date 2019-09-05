جريمة

قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس آخر مرافعات للدفاع في القضية بعدما فتحت المحكمة باب المرافعات من جديد أمام الدفاع استجابة لهم بعد حالة الغضب جراء حجز القضية للنطق بالحكم
تحرير:تهامي البنداري ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م
عشماوي
عشماوي
تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.
قرار وتطور جديد في القضية شهدتهما قاعة محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، داخل مجمع محاكم طرة. حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، خلال تلك الجلسة بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -بحسب التحقيقات- ومن بينهم القيادي الإرهابي الخطير، هشام عشماوي، على
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احباط-تهريب-أدوية وأجهزة-اتصالات-وم-تحضرات-تجميل (3)

إحباط تهريب أجهزة وأدوية بـ20 مليون جنيه بالإسكندرية

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، من إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأدوية والمكملات والأجهزة الإلكترونية داخل حاوية عبر ميناء الإسكندرية البحرى، حيث قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عنها بـ20 مليون جنيه، وذلك بناءً على تحريات ومعلومات مؤكدة لدى إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى، بقيام أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، ومقيم في القاهرة" باستيراد رسالة من إحدى الدول العربية وإخفاء ضمن مشمولها أصناف مخالفة محظور دخولها البلاد، بقصد تهريبها بطريقة غير مشروعة.
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مقتل 6 إرهابيين فى مداهمة أمنية بالواحات البحرية

نفذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية كمينا أمنيا للقبض على مجموعة من العناصر الإرهابية الخطرة، فى نطاق اختبائهم بإحدى المناطق داخل العمق الصحراوى بنطاق الواحات البحرية، وتم رصد إقامتهم فى خيمة مُحاطة بالتباب المرتفعة مأوى لهم بعيداً عن الرصد الأمنى ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية، وبمداهمة وكر المتهمين أطلقوا النيران تجاه قوات الأمن، وتعاملت القوات مع مصدر إطلاق النيران، مما أدى إلى سقوط 6 متهمين قتلى، وتحفظت قوات الأمن على أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.
جريمة ساعة الفجرية

دماء في الفجرية.. تفاصيل ليلة ذبح «عائشة أم الخير»

الشيطان دائما يتمرد على هدوء الحال بين الناس، ويختار بعناية من هم على شاكلته من أقرانه من «شياطين البشر»، من أصحاب السمعة السيئة والسلوك الإجرامي لتنفيذ جرائم بشعة في حق الأبرياء، فالحاجة «عيشة» معروفة لجميع أهالي حدائق القبة، تسكن وحيدة في شقتها المتواضعة، عرفها جيرانها بحب الخير والعطف على اليتامى والفقراء من أهالي المنطقة، يطلقون عليها «عيشة أم الخير»، قابلت السيدة المُسنة ربها، قرب الثالثة فجرًا، مذبوحة، غير آسفة على قتلها على يد أحد شياطين البشر، الذي سرقها ثم ذبحها من رقبتها لتفارق حياتها في مشهد مأساوي.
حبس-متهمه

حبس طالبة خنقت شقيقتها بسبب علاقة عاطفية في شبرا

قرر أحمد البلتاجى رئيس نيابة قسم ثاني شبرا الخيمة حبس طالبة 4 أيام على ذمة التحقيقات لقتلها شقيقتها التي هددتها بفضح علاقتها العاطفية بشاب أمام والدها فقتلتها خوفا من الفضيحة كما أمرت النيابة العامة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد عرضها على الطب الشرعي لمناظرتها وبيان سبب الوفاة. تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة من مفتش صحة مكتب بهتيم، بحضور "م.ع.ا - 37 عاما" لمكتب الصحة، وقرر بوفاة ابنته "ش.م.ع - 14 عامًا" طالبة، وفاة طبيعية بشقتها ورغبته فى استخراج تصريح دفن لها.
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لحظة تسلم الإرهابي هشام عشماوي 1

97 يوما على تسليمه.. «عشماوي» على قوائم ترقب المحكمة

منذ تاريخ القبض عليه قبل ثلاثة أشهر وتحديدا في 28 من مايو الماضي، ظل هشام عشماوي، ضابط الصاعقة المفصول والإرهابي الخطير، حديث الرأى العام في الشارع المصري، فمنذ إعلان السلطات المصرية تسلمها «عشماوي» على متن طائرة حربية رافقت اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، عقب عودته من زيارة إلى ليبيا، ترقب الجميع ظهور «عشماوي» في القضايا التي يحاكم فيها، ومن بينها قضية أنصار «بيت المقدس 1 »، والتي يحاكم فيها ضمن 213 متهما من أعضاء التنظيم الإرهابي، إلا أنه لم يظهر بعد داخل أروقة أى محكمة.
زينة-وأحمد-عز

«خلية الواحات ونفقة توأمي عز» أبرز محاكمات الأحد

يمر قطار المحاكمات اليوم الأحد، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميا، يسيطر عليها جرائم الإرهاب، ويتقدمها استكمال محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، نظر محاكمة 213 متهمًا من عناصر تنظيم "بيت المقدس"، لارتكابهم 54 جريمة، تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمد إبراهيم، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، وسكرتارية معتز مدحت.
«التحرير» ترافق الداخلية خلال حملة أمنيه بكرداسة-1

سكين الشرف..النيابة تعاين مكان ذبح فتاتين بالحوامدية

فرضت قوات الشرطة بالحوامدية كردونا أمنيا على مسرح جريمة ذبح فتاتين على يد والدهما لتمكين فريق من نيابة حوادث جنوب الجيزة من معاينة المكان، وتبين أن المجني عليهما في العقد الثاني من عمرهما، كما كشفت المعاينة التي تمت في حضور فريق من مباحث قطاع الجنوب بالجيزة عن وجود آثار ذبح في الرقبة وطعنات متفرقة في عدة مناطق بجسدي الضحيتين. وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لبيان أسباب وتوقيت الوفاة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسماع الشهود وأسرة المجني عليهما.
طعنات-سكين-جريمة

صدمة في الحوامدية.. أب يذبح ابنتيه لشكه في سلوكهما

بعد أيام قليلة من ذبح شاب لشقيقته وعشيقها بالبحيرة بأمر من والدها، أقدم عامل في العقد السادس من عمره على ذبح ابنتيه في منطقة الحوامدية بالجيزة، بعدما ساوره الشك في ارتباطهما بعلاقة عاطفية مع أحد الشباب، فقام باستدراجهما إلى منطقة زراعية وقتلهما وألقى بجثتيهما في ترعة الحوامدية، قبل أن يتوجه لقسم الشرطة للإبلاغ عن نفسه، وسط ذهول رجال المباحث الذين انتقلوا للمكان وأمكن العثور على الجثتين، وتم التحفظ على الأب وتحرير محضر بالواقعة التي انتشر صداها بين الأهالي محدثةً الرعب والصدمة في نفوسهم، وحرر محضر وأخطرت النيابة العامة.
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