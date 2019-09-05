قبل الحكم| تطورات محاكمة عشماوي ورفاقه في بيت المقدس

تنتهي اليوم الخميس آخر مرافعات للدفاع في القضية بعدما فتحت المحكمة باب المرافعات من جديد أمام الدفاع استجابة لهم بعد حالة الغضب جراء حجز القضية للنطق بالحكم

تحرير:تهامي البنداري ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٦ م

تنتهي اليوم الخميس، رسميًّا، الفرصة الأخيرة التي منحها المستشار حسن فريد، رئيس محكمة جنايات القاهرة، للمتهمين في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ«تنظيم بيت المقدس»، بعدما استجاب القاضي، وقرر فتح باب المرافعات أمام المحامين من جديد، بعدما قرر حجز القضية لجلسة النطق بالحكم. وبانتهاء مرافعات اليوم تكون القضية قد قاربت على مراحلها الأخيرة، قبيل الجولة الأخيرة، وهى جلسة النطق بالحكم، ليغلق القضاء ملف القضية المنظورة في ساحات المحاكم منذ ما يزيد على من 5 سنوات.

قرار وتطور جديد في القضية شهدتهما قاعة محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، داخل مجمع محاكم طرة. حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، خلال تلك الجلسة بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -بحسب التحقيقات- ومن بينهم القيادي الإرهابي الخطير، هشام عشماوي، على

قرار وتطور جديد في القضية شهدتهما قاعة محكمة الجنايات، الإثنين الماضي، داخل مجمع محاكم طرة.

حيث كان مقررا أن تنطق المحكمة برئاسة المستشار حسن فريد، خلال تلك الجلسة بحكمها في القضية التي يحاكم فيها 213 متهما من أخطر العناصر الإرهابية -بحسب التحقيقات- ومن بينهم القيادي الإرهابي الخطير، هشام عشماوي، على خلفية اتهامهم بارتكاب 54 جريمة تضمنت التنفيذ والتخطيط لاغتيالات أفراد الشرطة والقوات المسلحة، من بينها محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وتفجير مديريتي أمن القاهرة والدقهلية.

قرار مفاجئ

في الجلسة الماضية، وتحديدا في 18 من أغسطس الماضي، فوجئ فريق الدفاع عن المتهمين، بقرار رئيس المحكمة بغلق باب المرافعات أمامهم في القضية، وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة اليوم الموافق الثاني من سبتمبر، وهو الأمر الذي أثار حفيظة محامي المتهمين وتسبب في حالة انتابتهم من الغضب العارم.

ثار فريق الدفاع عن المتهمين وهددوا بالاعتصام داخل مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة، لحين البَت في مطالبهم بسماع باقي مرافعات الدفاع، وبالفعل تم إخطار رئيس أمن معهد أمناء الشرطة، وظل عدد من المحامين باقين داخل القاعة حتى مساء ذات اليوم، وطالبت هيئة الدفاع بحضور رئيس محكمة استئناف القاهرة ومساعد وزير العدل لشؤون المحاكم ورئيس مأمورية استئناف معهد أمناء الشرطة، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، لسماع شكواهم.

غضب الدفاع

توجه علي إسماعيل، المحامي ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين، إلى محكمة استئناف القاهرة، لتقديم شكوى وتظلم في هذا الصدد، وتم إخطار أمن معهد أمناء الشرطة بقرار المحامين، كما تبعه شكاوى عدة من المحامين الذين لم يتمكنوا من الإدلاء بمرافعاتهم، وذلك أمام محكمة استئناف القاهرة، ومنذ 18 أغسطس وحتى تاريخ اليوم، لم يعلم الدفاع ما إذا كانت هناك استجابة لشكواهم من عدمه في طلبهم الذي أكدوا قانونيته.



وبدلا من النطق بالحكم اليوم الخميس، فى الجلسة المحددة له، خرج القاضي المستشار حسن فريد، واعتلى المنصة، ليصدر قرارا بإعادة فتح باب المرافعات في القضية من جديد، على مدار 4 أيام متتالية تنتهي بتاريخ اليوم الخميس، الموافق الخامس من سبتمبر.





استجابة القضاء

يقول عادل معوض، المحامي بالنقض ومنسق هيئة الدفاع عن المتهمين

«نتقدم بالشكر لرئيس محكمة الاستئناف ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، على سرعة تفاعلهما واستجابتهما لمطالب الدفاع وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة بتمكين فريق دفاع المتهمين من إبداء مرافعاتهم أمام المحكمة المكلفة لنظر القضية».



وأشار «معوض» لـ«التحرير» إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الاستئناف قاما بدوريهما في الإشراف والرقابة على الهيئات القضائية بإتاحة الفرصة أمام الدفاع، لافتا إلى أنهما وعدا فريق الدفاع بتحقيق مطالبهم، وهو ما تحقق بالفعل خلال جلسة اليوم، وأوضح أن المحكمة حينما أغلقت باب المرافعات في القضية خلال الجلسة الماضية، استغنت عن سماع مرافعة 120 متهما بالقضية، وهو ما يخل بحق الدفاع.



لفت المحامي إلى أن منظومة التقاضي قائمة على تبادل الاحترام بين الهيئة المكلفة بنظر القضية ودفاع المتهمين، لحين الوصول إلى الحكم في القضية، وتوقيع العقوبة على من يستحق العقاب، وتبرئة من يستحق البراءة.

مرافعة النيابة

على مدار 6 جلسات سابقة، ترافع 3 من رؤساء نيابة أمن الدولة العليا، ضد المتهمين في القضية، ووصفوا المتهمين بالقضية بأنهم جماعة كذبت وزعمت زورا وبهتانا، أنها تطبق شريعة رب الأرض والسماوات، سموا أنفسهم أنصار بيت المقدس، إلا أنهم أكثروا في مصر الفساد، فصب عليهم ربهم من العذاب.