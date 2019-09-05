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أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
أردوغان
أردوغان
هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.
وينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى الجزر اليونانية عبر شواطئ تركيا، مقابل تلقي الأخيرة مساعدات مالية بمليارات الدولارات تصرف على اللاجئين. وفي هذا الصدد، انخفض عدد طالبي اللجوء عبر بحر إيجه، إلا أنه خلق مشكلات أخرى، وشكَل ورقة في يد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدمها مرارا في
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بوريس جونسون

بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.
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شقيق رئيس وزراء بريطانيا يستقيل من الحكومة والحزب

تقدم جو جونسون شقيق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، باستقالته من منصبه الوزاري والبرلماني، وفقا لـ"بي بي سي". ويبدو أن محاولات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أثارت الكثير من الغضب داخل الوسط السياسي، لا سيما في ظل خسارة الأخير تصويت حاسم في مجلس العموم حول دعم تأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. خسارة جونسون، لم تكن الضربة الأولى، فقد سبقها انشقاق 21 نائبا محافظا، وإعلان دعمهم لنواب المعارضة، الأمر الذي دفع جنسون إلى التوجه بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
سفن ايرانية

إيران تفرج عن طاقم السفينة البريطانية المحتجزة لديها

أعلن مالك ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبيرو"، اليوم الخميس، أن إيران أفرجت عن 7 أفراد من طاقم الناقلة المحتجزة لديها، مؤكدا أنهم الآن خارج حدودها.. وكانت قوات الحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في 19 يوليو الماضي، عن احتجاز ناقلة نفط بريطانية تسمى "ستينا إمبيرو" لدى عبورها مضيق هرمز في الخليج العربي، وزعمت السلطات الإيرانية أنها أوقفت الناقلة النفطية، لأنها اصطدمت بقارب صيد، في حين تؤكد شركة "ستينا بالك" أنها لم تتلق دليلا حول حدوث مثل هذا التصادم.
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بوتين يرحب بالحوار مع دول السبع: سيكون مفيدَا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن بلاده منفتحة على الحوار مع مجموعة دول السبع، موضحا أن أي حوار سيكون مفيدا حتى ولو كان بنبرة مرتفعة. وأكد: "في وقت ما، كان من المقرر أن تعقد مجموعة الثماني في روسيا.. نحن منفتحون، إذا أراد شركاؤنا القدوم إلينا، سنكون سعداء.. نحن لم نؤجلها، شركاؤنا هم الذين أجلوها"، متابعا: "أي تبادل للآراء مفيد دائمًا، حتى لو كان جرى على نبرة مرتفعة"، مؤكدًا أن روسيا لا ترفض أي شكل من أشكال التعاون، ودائما منفتحة.
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لاجئون سوريون - أرشيفية

تركيا تطرد 4 آلاف لاجئ سوري من إسطنبول

يوما تلو الآخر تنكشف مطامع تركيا حول سوريا، لا سيما بعد أن وافقت على استقبال آلاف اللاجئين مقابل دعمها ماليا من قبل الاتحاد الأوروبي، إلا أن أنقرة قررت التخلي عن التزاماتها، وقامت بترحيل أكثر من 40 ألف لاجئ سوري من إسطنبول إلى المخيمات، وفقا لنائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاتكلي. وأضاف تشاتكلي، في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء "تم إرسال أربعة آلاف و606 مواطنين سوريين، لا يملكون أي تسجيل في إسطنبول، إلى مخيمات اللاجئين، وتم طرد 35 ألف سوري من المسجلين في محافظات تركية أخرى، من إسطنبول إلى أماكن تسجيلهم في تركيا"، وفقا لـ"روسيا اليوم".
فرنسا-تشن-غارات-جوية-على-حدود-ليبيا

أمريكا تتجاهل تركيا وتضرب إدلب السورية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت تحدي تركيا، والدخول معها في مواجهة، خصوصا في سوريا، وذلك ردا على انتهاك أنقرة قرارات الاتحاد الأوروبي وواشنطن بشأن العقوبات على روسيا. المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أكد أن واشنطن انتهكت جميع الاتفاقات، وضربت منطقة تخفيض التصعيد السورية في إدلب دون إخطار روسيا أو تركيا بالإجراءات المخطط لها. وأعلن الجيش السوري من جانب واحد وقف إطلاق النار في كامل منطقة خفض التصعيد بإدلب، وتم إخطار جميع أطراف النزاع بهذا.
أردوغان وبوتين 1

كيف بدأ تفكير تركيا بشراء Su-57 الروسية؟

في أعقاب زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى موسكو، يوم الثلاثاء الماضي، بدأت عمليات مكثفة لبحث التعاون العسكري والتقني بين روسيا وتركيا، وهو الأمر الذي قد يكون بداية التوصل إلى صيغة سياسية لمزيد من التطوير في المعدات العسكرية. وفي طريق العودة إلى أنقرة، سُئل أردوغان عما إذا كانت تركيا مهتمة بالطائرات الروسية، وحينها أكد أنه لم يذهب إلى موسكو للحصول على لا شيء، في إشارة إلى أن اهتمام أنقرة بمثل هذا النوع من الصفقات هو أمر وارد بل ومحبذ بالنسبة للرئيس التركي.
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

رغم التحذير الأمريكي.. الناقلة الإيرانية «جريس 1» تدخل مياه تركيا

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الخميس، أن ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا "جريس 1" دخلت المياه الإقليمية التركية، وأنها ستفرغ حمولتها في ميناء مرسين التركي، وفقا لـ"سبوتنيك"، وذلك بعد أن أوقفت لأكثر من شهر في جبل طارق، حيث أعلنت في 24 أغسطس، أنها غيرت وجهتها نحو تركيا، وقام طاقم الناقلة بتغيير وجهتها المدرجة في نظام التعريف التلقائي الخاص بها إلى ميناء مرسين في تركيا، حسب "أسوشيتد برس"، واحتجزت "أدريان داريا" لأسابيع قبالة جبل طارق بعد أن احتجزتها السلطات هناك للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي بشأن سوريا.
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