أردوغان يهدد أوروبا بورقة اللاجئين: الدعم أولًا

تحرير:وكالات ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م

أردوغان

هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، الاتحاد الأوروبي، قائلا إن "بلاده ستفتح الطريق أمام اللاجئين الراغبين بالوصول إلى أوروبا"، وأضاف أن أنقرة ستلجأ إلى هذا الخيار في حال لم تتلق دعما دوليا للتعامل مع اللاجئين السوريين، واعتبر أنه "سيكون مثالياً لو أقمنا المنطقة الآمنة في سوريا مع أمريكا، لكننا مستعدون للتحرك منفردين"، وفقا لوكالة "رويترز".. واتفقت تركيا والاتحاد الأوروبي في مارس عام 2016، على وقف تدفق المهاجرين على دول التكتل مقابل حزمة من الأموال لدعم اللاجئين.

وينص الاتفاق على إعادة طالبي اللجوء، الذين يصلون إلى الجزر اليونانية عبر شواطئ تركيا، مقابل تلقي الأخيرة مساعدات مالية بمليارات الدولارات تصرف على اللاجئين. وفي هذا الصدد، انخفض عدد طالبي اللجوء عبر بحر إيجه، إلا أنه خلق مشكلات أخرى، وشكَل ورقة في يد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، استخدمها مرارا في