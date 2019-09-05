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التكنولوجيا ستقضي على 7 مهن في المستقبل.. تعرف عليها

تقوم التكنولجيا بفتح وجهات جديدة لنا، بداية من الكشف عن عقاقير طبية للتخلص من الأمراض الخطيرة إلى تحقيق الرفاهية في الحياة، ولكن هل ستقضي على بعض المهن في المستقبل؟
تحرير:التحرير ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:١٩ م
تطور التكنولوجيا
تطور التكنولوجيا
كل يوم تأخذنا التكنولوجيا إلى واجهة جديدة، ساعية نحو تحقيق الرفاهية بشكل كبير، لا شك أن حياتنا أصبحت أفضل بكثير مما سبق، بجانب المساعدة في الكشف عن مصل أو عقار طبي لعلاج مشكلات مرضية مستعصية، على الجانب الآخر، يوجد لها بعض من الآثار السلبية، ويجب أن تعير انتباهك لها، قد يؤدي توغلها في حياتنا إلى اختفاء بعض المهن الهامة على سبيل المثال الأطباء هم الأكثر عرضة للاختفاء، لأنه يتم الآن تشخيص بعض الأمراض إلكترونيًا، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني «بي بي سي».
وضح المؤلف والمدير المالي جون بوغليانو:"أن أي يعمل يتبع خطوات روتينية بحتة، سيتم إنجازه من خلال لوغارتيميات رياضية، يستغرق ما يقرب من 5 أو 10 أعوام على الأقل في الدول المتقدمة"، يحاول هنا أن يلقي الضوء على أهمية التكنولوجيا وفوائدها في إنجاز الأعمال الصعبة في وقت قصير، إضافة إلى أنه قام بتأليف مجموعة
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