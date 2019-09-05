التكنولوجيا ستقضي على 7 مهن في المستقبل.. تعرف عليها

تقوم التكنولجيا بفتح وجهات جديدة لنا، بداية من الكشف عن عقاقير طبية للتخلص من الأمراض الخطيرة إلى تحقيق الرفاهية في الحياة، ولكن هل ستقضي على بعض المهن في المستقبل؟
كل يوم تأخذنا التكنولوجيا إلى واجهة جديدة، ساعية نحو تحقيق الرفاهية بشكل كبير، لا شك أن حياتنا أصبحت أفضل بكثير مما سبق، بجانب المساعدة في الكشف عن مصل أو عقار طبي لعلاج مشكلات مرضية مستعصية، على الجانب الآخر، يوجد لها بعض من الآثار السلبية، ويجب أن تعير انتباهك لها، قد يؤدي توغلها في حياتنا إلى اختفاء بعض المهن الهامة على سبيل المثال الأطباء هم الأكثر عرضة للاختفاء، لأنه يتم الآن تشخيص بعض الأمراض إلكترونيًا، وذلك حسبما ذكر الموقع البريطاني «بي بي سي».
وضح المؤلف والمدير المالي جون بوغليانو:"أن أي يعمل يتبع خطوات روتينية بحتة، سيتم إنجازه من خلال لوغارتيميات رياضية، يستغرق ما يقرب من 5 أو 10 أعوام على الأقل في الدول المتقدمة"، يحاول هنا أن يلقي الضوء على أهمية التكنولوجيا وفوائدها في إنجاز الأعمال الصعبة في وقت قصير، إضافة إلى أنه قام بتأليف مجموعة
وضح المؤلف والمدير المالي جون بوغليانو:"أن أي يعمل يتبع خطوات روتينية بحتة، سيتم إنجازه من خلال لوغارتيميات رياضية، يستغرق ما يقرب من 5 أو 10 أعوام على الأقل في الدول المتقدمة"، يحاول هنا أن يلقي الضوء على أهمية التكنولوجيا وفوائدها في إنجاز الأعمال الصعبة في وقت قصير، إضافة إلى أنه قام بتأليف مجموعة من الكتب التحفيزية، تشمل قائمة من المهن المعرضة للاختفاء نتيجة للتكنولوجيا، حتى الآن تعتبر هذه المهن آمنة؛ لأنها تتطلب عمالة متعلمة ومتدربة مثل الطب والقانون، وأضاف جون بوغليانو قائلًا:"لن يختفي الأطباء والمحامون، لكن مجال عملهم سيقل تدريجيًا".
وما يلي المهن السبع التي ستتأثر كثيرًا بتطور التكنولجيا، وبعضها يمكنه البقاء لفترة أطول، وفقًا لما قاله جون بوغليانو:
1-الأطباء
تعتبر مهنة الطب واحدة من أهم المهن في العالم، بجانب النظرة الطبية، فهي مهنة إنسانية أيضًا، فكيف يمكن أن تختفي، هي قائمة على تحدث المريض مع الطبيب والتفاعل كلاميًا، قد يبدو هذا الأمر مستبعدًا، لأننا لن نستطيع العيش دون وجود أطباء وخاصة مع زيادة عدد الكبار في السن، وانتشار الأمراض، ولكن كان لـبوغليانو وجهة نظر أخرى، حيث يرى أن بعض من مجالات الطب أو فروعه مهددة نتيجة لتطور تشخيص الأمراض إلكترونيًا، ويتوقع أيضًا استمرار الحاجة إلى الأطباء والمسعفين في أقسام الطوارئ، كما أن الجراحين لهم دور كبير.
2-المحامون
تنتشر الآن الدعوات القضائية، فإذا ذهبت إلى المحكمة ستجدها مليئة بالشكاوي ومن يرفعون الدعاوى، ولكن يرى بوغليانو أن في المستقبل القريب، سيقل عدد المحامين الذين يقومون بالعمل الروتيني وترتيب المستندات، وبالنسبة للمهام القانونية التي تطلب خبرة وتخصص أقل، سيعد لها برمجيات كمبيوتر خاصة لتنفيذها.
3- المهندسون المعماريون
يمكن لبرامج الكمبيوتر الآن تصميم المباني البسيطة، ومن هنا يري بوغليانو، أن في المستقبل لن يبقى سوى المهندسين الذين يتمزيون بمهارات فنية وإبداعية.
4-المحاسبون
حاليًا تستخدم الأجهزة الإلكترونية على نطاق واسع في إجراء العمليات الحسابية بشكل سلس، إضافة إلى ذلك يقول بوغليانو إن العاملين في مجال الضرائب يستطيعون الحفاظ على وظائفهم لأطول فترة ممكنة، على الجانب الآخر، سيقل عدد المحاسبين الذين يقومون بحسابات الضرائب البسيطة، نتيجة لتراجع الطلب عليهم.
5-الطيارون
في جميع دول العالم، أصبح من السهل ابتكار طائرات دون طيار، والتحكم بها عن بعد بكفاءة عالية، كما بدأت الطائرات أن تحلق بمفردها دون طيار في المهمات الخطرة، وسيستمر هذا الأمر مع زيادة الحروب.
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6-الشرطة والمحققون
مع زيادة السرقات والحوادث، أصبحت أجهزة المراقبة الإلكترونية تحل محل الشرطة الذين كانوا يقومون من قبل بعملية المراقبة، ويقول بوغليانو إن الطلب سيقل على هذه الوظائف، لكنها لن تختفي تماما.
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7-التسويق العقاري
وطدت المواقع الإلكترونية الصلة بين المشتري والبائع، وبالتالي أثرت بشكل كبير على أرباح وكالات التسويق العقاري المعتادة، إذ أن المهن الأكثر عرضة للاختفاء في هذا القطاع هي المديرون، إذ استطاعت التكنولوجيا أن تقوم بوظائفهم.
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