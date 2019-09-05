بعد رفض إجراء الانتخابات.. جونسون يواجه اليورو وحيدا

لا يزال بوريس جونسون رئيس الحكومة البريطانية يواجه أزمات متعددة بشأن رغبته في إقناع الاتحاد الأوروبي بإرجاء الخروج الرسمي إلى ما بعد أكتوبر المقبل.

تحرير:محمود نبيل ٠٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

بوريس جونسون

لم تعد المناقشات الحاسمة في ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والمعروف عالميًا باسم "البريكست"، هي تلك التي تدور بين رئيس الحكومة بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي، حيث باتت النقاشات داخل أروقة مجلس العموم هي المُحددة لمدى إمكانية خروج بريطانيا بشكل رسمي بحلول نهاية الشهر المقبل. وعلى الرغم من أن مجلس العموم قد يكون صاحب الدور الحاسم في البريكست، فإن الرفض القاطع لتمديد وقت التفاوض من قبل بروكسل، لا يزال يمثل العائق الأكبر في مسيرة جونسون، الذي يسعى لإنجاز هذا الملف بنهاية أكتوبر.

اصطدم جونسون برفض قاطع من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن تمديد التفاوض إلى ما بعد 31 أكتوبر، حيث لا يزال بإمكان زعماء بروكسل الإصرار على موقفهم تجاه تأجيل البريكست، وذلك بعد أن أحبطت محاولات رئيس الوزراء البريطاني لإجراء انتخابات عامة، وفقًا لما قالته صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية. بريطانيا تؤكد خروجها